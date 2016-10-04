原标题：手机未实名停呼补登排长龙

北京晨报现场新闻(记者田杰雄)昨日是北京号码入网用户实名制首日，记者走访三大运营商的多个营业厅后发现，前来办理实名补登业务的市民与往日相比明显增多，其中中老年人的数量占了相当大的部分。据营业厅工作人员介绍，自昨日起至月底，未进行实名认证的用户将会被运营商暂停呼出服务，11月起，未实名用户则会面临全面停机。

昨日下午，北京晨报记者在北京移动广渠门营业厅内看到，大厅左手边的“实名制手续核实处”前，前来办理实名补登记业务的用户正按照围栏线，围着展台呈“几字形”排队，不多时已排起长龙。工作人员称，因为从15日起运营商会对未进行实名认证的用户施行单向停机，也就是用户只能上网和接听电话，但无法打出，实名制真正落实，这也让很多用户开始重视起来。“上午来的人比这会儿更多，都快排到楼梯口了。”

不过，据记者询问多名前来办理实名补登记业务的市民发现，由于运营商会对非实名用户分批暂停服务，因此许多市民的手机号码仍可正常使用。

记者观察发现，前来办理实名业务的多为上了岁数的老年人，也有不少是在子女陪同下来办理业务的。“虽然听说会分批停机，目前手机也没影响，但也不想真到停机会耽误事的时候再着急，所以才带着老人家过来。”市民王先生告诉记者。

记者随后走访多个中国移动、中国联通、中国电信营业厅后发现，赶在实名制执行后第一个工作日前，来办理补登记业务的市民不在少数，多数营业厅工作人员表示，由于当天属于周末，因此办理实名认证业务的人会比平常工作日更多一些。

记者从三大运营商营业厅工作人员处了解到，自10月15日当天起，运营商将对未进行实名认证的用户分批暂停呼出服务，11月起，未实名用户则会面临全面停机。而在此期间，对于单向停机的用户，除了持身份证和手机亲自到营业厅办理实名补登业务外，也可通过三大运营商的网上营业厅或官方微信公众号办理补登手续。