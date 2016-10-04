原标题：“知名公司”关门投资人血本无归

投资人宋先生昨日向北京晨报反映，他去年在朋友的介绍下在“知名公司”北京安信普华投资公司投资盖楼，但从今年2月起就再没收到利息，他重回该公司办公地点却发现早人去楼空。北京晨报记者昨日通过北京企业信用信息网查询发现，工商局已经将该公司列入经营异常名单，并明确标注经营项目没有集资这一项。目前多名投资人报警，警方已介入调查，据不完全统计，涉案资金有6亿多元。

集资建楼

投入千万元打水漂

宋先生告诉记者，去年12月，他在朋友的推荐下在北京安信普华投资公司投资了1200万元。“我对投资一向谨慎，这次主要是朋友的推荐，还去了现场考察。”宋先生称，朋友之前投资确实赚了钱，他才觉得这个公司靠谱，而且他去公司考察时发现他们的投资项目中有一个楼盘开发项目，收益非常好，每月4%的利息，每年还有分红。“我多方打听，得知这个公司在投资圈还算是知名，而且公司实体开在银河SOHO，占地整整一层，的确有实力。我就投了钱。刚开始的两个月我也的确是收到了利息，业务员还让我介绍其他朋友再投资。”

可是，就在宋先生安心等待收益的时候，今年2月，他却发现利息迟迟没有到账。“我一开始以为是延迟了，就没在意，等到5月底钱还没来，我给业务员打电话也没人接。我去他们办公地一看，竟然锁门了。”不仅如此，宋先生更是在网上搜索发现，很多人称这家投资公司已经跑路。

经营异常

经营范围无集资资质

记者日前来到位于银河SOHO大厦该投资公司办公地点，此时整层楼都已经搬空。据物业的工作人员称，“这家投资公司去年租了几个月，很快就搬走了，具体情况我们也不清楚”，去年年底有很多人拿着现金来投资，“那时候这公司经常开活动会，很热闹，他们走了以后，前前后后不断有投资人找来。”

通过宋先生的手机，记者联系到一该公司原业务员。他称，今年5月初，公司上层就说资金链断了，要四处筹钱，虽然公司承诺在7月前要给投资人还款，但到现在也没动静，他自己也已离职另谋出路。记者了解到，据不完全统计，涉案资金有6亿多元，投资人多达400多人，他们已经报警，希望能把损失挽回。

北京晨报记者登录北京企业信用信息网查询发现，北京安信普华投资公司已被工商局列为经营异常公司，在标注内写着“该公司经营范围不包括集资项目”。目前警方已经介入调查，案件仍在进一步调查中。

记者张静雅