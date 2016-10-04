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3男子酱油兑水当柴油卖 4斤酱油兑3500斤水
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华商网-华商报 2016-10-16 08:18
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　　原标题：3男子酱油兑水当柴油卖

　　华商报商洛讯(记者曾春)酱油兑水装进塑料桶，桶外面再抹点真柴油，3名男子冒充山柞高速项目部工作人员，开着面包车，拉着这样的假柴油，在柞水和山阳上门骗人。民警将其中一人抓获，对其余两人追逃。

　　10月8日晚9时许，柞水县小岭镇金木村村民尹某匆忙跑进柞水县公安局小岭派出所报警称，有人冒充山柞高速项目部工作人员，用酱油兑水的假柴油骗了他7400元。10月10日，小岭镇常湾村砖厂负责人也报警，说他们被以同样手法骗走5000元。

　　10月11日晚10时35分，小玲派出所民警在对辖区李砭村巡逻时，发现一辆面包车夜间关闭大灯停留在一废弃砖厂附近，形迹可疑。民警上前对车辆进行检查，车上人员发现民警靠近马上弃车逃跑，窜入山林中。民警追赶约一公里后，一名男子被抓获，另一男子沿河道逃窜。后经对被抓获男子讯问得知，被抓前，两男子在车上，另一男子去找作案对象，意欲推销“柴油”。

　　被抓获的男子张某是延安人，33岁，目前已刑拘。警方初步查明，3男子在柞水、山阳共作案3起，一共卖出假柴油150余桶，都是用酱油和水兑的(约是4斤酱油兑3500斤的水再加一点真柴油)装在桶里，在桶外抹上真柴油做障眼法骗人。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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