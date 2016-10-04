原标题：“不给200元就用你身份证信息贷款”

日前，小王在网上购买二手手机时，遇到了这样的奇葩事：被对方拿着传过去的身份证信息以办理网贷相要挟索要200元。仅凭身份证复印件就能贷到款吗？

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网上买手机发送身份证照片后遭勒索

几天前，小王在网上发布了一条求购二手苹果6的信息。“很快就有人回复我了。”小王说，10月11日，一个自称宝鸡的女孩加了他的微信，说有一部苹果6，成色不错，最终两人议价1600元。

说好价钱后，对方称需要小王将身份证正反面以及与身份证的合影发过去，然后发货给他，“那人还说我收到手机后打钱过去就行。”对方的要求很奇怪，但小王并未多想，将自己的身份证拍照发给了对方。

“对方一收到身份证照片，立马翻了脸。”小王说，对方明确表示要他打200元过去，否则就用他的身份信息在网上贷款，并称一个身份信息就是出售也能卖200元。还说就是挂失了身份证，也照样能在网上贷款。无奈之下，小王当日挂失了自己的身份证。

14日，华商报记者试图与对方联系未果。小王留下了当时的微信聊天记录显示，小王刚将身份证照片发过去，对方随即发来“哈哈”两字，紧跟着就是“可以贷款喽，再见”，小王赶紧询问对方，却被对方告知身份证信息可以卖，一套能卖200元，而后就是小王的央求和对方的辱骂。

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仅有身份证复印件本人不到场，在一些公司能贷到款

那么，仅有身份证复印件，本人不到场能贷到款吗？西安一家银行的一个网点负责人表示，贷款的资料准备和操作程序，越来越严格和完备。在申请阶段，不仅要提供资金用途和大致流向，还要提供个人的身份、收入等详尽信息，个人贷款只能质押贷款和信用贷款，需要质押一定价值的实物、证券等。在通过审批后，办理贷款手续时，则需要贷款者本人亲自到银行，完成贷款资料，签名，并需本人在银行内有监控的区域拍照留证。该负责人说，完成这些流程，实际上，贷款者拿到贷款后如何使用资金，银行无须过多关注，因为一旦贷款者无力偿还时，则可以通过质押物的处置来偿还银行的损失。

“目前在银行等正规金融机构，仅凭身份证复印件或照片，贷款的几率为零。”这名负责人说。

“按正常规定，即便取得了他人的身份证复印件或者照片也不能贷到款，还需要资料所有人的授权。”资深业内人士胡先生表示，现在社会上确实有一些公司可以提供贷款，有不规范操作，他们的前期贷款手续可能非常简单，只需要贷款人通过网络传送身份资料即可，给资料所有人带来麻烦，“所以还是要注意保护自己的身份信息，不要轻易透露给别人。”此外，张先生通过微信公众号上传了自己的身份证照片和自己拿着身份证的合影给运营商，进行实名认证，他担心这个信息一旦被运营商挪作他用该咋办？

陕西移动一名部门负责人表示，用户的实名信息被录入在移动公司内部系统中，不能随意查阅，每一个调取查阅的内部工作人员，都要输入自己唯一的登录密码，“不管是谁进入用户信息系统翻阅、修改都会留下详细的痕迹。”这名负责人称，对于用户信息泄露的情况，所有通讯运营商都有着严厉的惩罚制度，在移动公司，就有员工因为泄露用户信息而直接被开除的事。

华商报记者杨德合