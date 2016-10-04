原标题：江西15岁少年自杀，留下的遗书字！字！是！血！惊醒无数家长

15岁的少年

他笑起来是那么阳光

可是内心却承担了这个年纪不该承受的压力

他没有走出那段最漆黑的道路

选择离开父母和这个世界

10月9日

当救援队找到他时

他已经永远闭上了眼睛

他写给他爸爸妈妈的遗书中道出了他为什么自杀

字字是血

惊醒无数家长

看完无不泪目唏嘘不已

我也不想再给你们增加负担了

“再以这种情况拖下去，

还不如死了，

起码可以自由的睡一觉。

“我的尸体火化吧。

骨灰要么随风而散，

要么埋在山顶，

让我可以天天看风景。”

下面是遗书全文：

老爸老妈，我死是因为我知道自己的成绩差的太多了，不可能考上高中的，我也不想再给你们增加负担了。你们两人抚养我们三个一定很难，老哥和老菜成绩都好，老哥快毕业了，老菜也高中了，我也曾经努力学习过，可是，无论如何我都无法集中精力在学习上，我最后放弃了，如果我还听得进课的话，我会努力学习，考上大学的，可是我不行， 我不愿意做啃老的人，也不愿做一个社会上的败类，所以我选择死。

其实，我从留级的那一年就开始想死了。可是，我舍不得你们，所以我拖了这么久，今天，我想明白了。再以这种情况拖下去，还不如死了，起码可以自由的睡一觉。我知道，你们会说我没用，没错，我是很没用，但是所有的苦，我都放在心里，不愿意在你们面前表露出来，我只以一个乐观的样子面对你们，但实际上，我的内心一直在告诉我“你是个没用的人，这么胆小，永远成不了大气。”其实，我自己什么都敢做的，只不过我有理智，今天，我要让它滚开，不要再约束我了。

如果要找我的尸首，就去水库吧。我想了很多方式，就这个最好，我的尸体火化吧。骨灰要么随风而散，要么埋在山顶，让我可以天天看风景。

他写在作业本上的遗书

字体还很稚嫩

却字字沉重

图片来源：兴国县曙光救援队

事后

网友的几段留言引人深思

希望我们父母不要一味追求更富裕的物质生活，高大的别墅、满满的钱夾子，不如一个健康健全的孩子！我们的教育也该反思一下，象这样一个懂事、善良的孩子为什么会选择自杀？社会、学校、家长除了给他们压力外，还给予了他们关爱吗？！愿他在天堂可以象小鸟一样自由飞翔！

青春不止有美好，青春也有阴霾，青春也有灰暗，不要让孩子被动的生活，被动的学习，让他(她)们多些阳光，多一些选择，自由而茁壮的成长！

来源：江南都市报