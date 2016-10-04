巧家县教师饶菊，被校长妻子打伤后住院。

10月12日，云南省昭通市巧家县包谷垴中心学校校长舒德友的妻子和女教师饶菊发生冲突。饶菊家属对澎湃新闻(www.thepaper.cn)称，饶菊被打伤住院。他们认为，冲突原因是饶菊和其他老师去教育局举报校长在职称晋级中不公，此外，6月份饶菊家属曾举报该校营养餐使用烂菜叶虚开营养餐经费，被校长家属怀恨在心，打击报复。

10月14日，舒德友对澎湃新闻称，饶菊与其妻子在校园发生口角，当时他不在场，饶菊未能晋级职称是分数不够，“他们认为我们是打击报复，实际上并没有。这两天她(在家中)被打伤请假住院，相关部门也在调查。”

饶菊丈夫刘春全也是该校教师。他说，10月12日下午3点至4点，校长妻子又跑到他家，殴打其妻子。因为当时他外出，妻子一个人在家，所以受伤比较严重，特别是胸腔，不能动也不能说话。

巧家县教育局局长潘聪向澎湃新闻表示，此次饶菊被打，是两个女人发生抓扯。包谷垴派出所负责人亦向澎湃新闻证实，警方对此案正在调查中。

巧家县教师饶菊，被校长妻子打伤后住院。

巧家仁安医院的10月13日的检查报告显示，伤者饶菊右侧第2、3前肋骨骨折，全身多处软组织挫伤。

刘春全对澎湃新闻称，饶菊前几天曾去教育局举报“校长把职称晋级名额给了学校里跟他有亲戚关系的教师”。

澎湃新闻对比包谷垴中心学校教师晋级考核量化表和包谷垴乡九年一贯制学校教师晋级考核量化表后发现，两份表格在“教育能力考核”一项有细微变化：班主任由之前的加2.4分变为小学班主任不予计算班主任分。

今年6月份包谷垴中心学校营养餐曾被曝使用烂菜赚取差价，举报者正是刘春全。他称，自己看不惯所以举报，因为举报还受到校长家属的威胁。巧家县教育局纪委也在6月29日证实，包谷垴中心学校在采购蔬菜、水果等食品过程中确实存在着赚取差价，冒领学生营养餐的行为，核实冒领资金4604.82元，按相关规定将这笔赃款全部收缴和存入廉政专户。

巧家县包谷垴中心学校曾曝出营养餐使用烂菜叶，举报者就是被打教师家属。

10月15日，巧家县教育局局长潘聪向澎湃新闻表示：包谷垴中心学校在营养餐中使用烂菜叶一事，被举报后经查处，教育局进行了问责，已经处理过；此次教师饶菊被打，是两个女人发生抓扯。教育局确实接到了举报，但职称晋级严格按照相关规定，执行方案沿用2015年的标准，获得了包谷垴中心学校大部分教师的认可，有80%的教师通过了职称晋级，不存在舒校长晋级职称不公的情况；教师被打事件发生后，教育局已介入调查，先让伤者住院治疗，出院后再做进一步处理。

饶菊的家属告诉澎湃新闻，警方正对饶菊鉴定伤残程度。抓扯包谷垴派出所负责人亦向澎湃新闻证实，警方对此案正在调查中。