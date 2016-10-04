洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
女教师与校长妻子发生冲突自称遭报复 官方调查
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 澎湃新闻 2016-10-16 08:09
分享到：

　　巧家县教师饶菊，被校长妻子打伤后住院。

　　10月12日，云南省昭通市巧家县包谷垴中心学校校长舒德友的妻子和女教师饶菊发生冲突。饶菊家属对澎湃新闻(www.thepaper.cn)称，饶菊被打伤住院。他们认为，冲突原因是饶菊和其他老师去教育局举报校长在职称晋级中不公，此外，6月份饶菊家属曾举报该校营养餐使用烂菜叶虚开营养餐经费，被校长家属怀恨在心，打击报复。

　　10月14日，舒德友对澎湃新闻称，饶菊与其妻子在校园发生口角，当时他不在场，饶菊未能晋级职称是分数不够，“他们认为我们是打击报复，实际上并没有。这两天她(在家中)被打伤请假住院，相关部门也在调查。”

　　饶菊丈夫刘春全也是该校教师。他说，10月12日下午3点至4点，校长妻子又跑到他家，殴打其妻子。因为当时他外出，妻子一个人在家，所以受伤比较严重，特别是胸腔，不能动也不能说话。

　　巧家县教育局局长潘聪向澎湃新闻表示，此次饶菊被打，是两个女人发生抓扯。包谷垴派出所负责人亦向澎湃新闻证实，警方对此案正在调查中。

　　巧家县教师饶菊，被校长妻子打伤后住院。

　　巧家仁安医院的10月13日的检查报告显示，伤者饶菊右侧第2、3前肋骨骨折，全身多处软组织挫伤。

　　刘春全对澎湃新闻称，饶菊前几天曾去教育局举报“校长把职称晋级名额给了学校里跟他有亲戚关系的教师”。

　　澎湃新闻对比包谷垴中心学校教师晋级考核量化表和包谷垴乡九年一贯制学校教师晋级考核量化表后发现，两份表格在“教育能力考核”一项有细微变化：班主任由之前的加2.4分变为小学班主任不予计算班主任分。

　　今年6月份包谷垴中心学校营养餐曾被曝使用烂菜赚取差价，举报者正是刘春全。他称，自己看不惯所以举报，因为举报还受到校长家属的威胁。巧家县教育局纪委也在6月29日证实，包谷垴中心学校在采购蔬菜、水果等食品过程中确实存在着赚取差价，冒领学生营养餐的行为，核实冒领资金4604.82元，按相关规定将这笔赃款全部收缴和存入廉政专户。

　　巧家县包谷垴中心学校曾曝出营养餐使用烂菜叶，举报者就是被打教师家属。

　　10月15日，巧家县教育局局长潘聪向澎湃新闻表示：包谷垴中心学校在营养餐中使用烂菜叶一事，被举报后经查处，教育局进行了问责，已经处理过；此次教师饶菊被打，是两个女人发生抓扯。教育局确实接到了举报，但职称晋级严格按照相关规定，执行方案沿用2015年的标准，获得了包谷垴中心学校大部分教师的认可，有80%的教师通过了职称晋级，不存在舒校长晋级职称不公的情况；教师被打事件发生后，教育局已介入调查，先让伤者住院治疗，出院后再做进一步处理。

　　饶菊的家属告诉澎湃新闻，警方正对饶菊鉴定伤残程度。抓扯包谷垴派出所负责人亦向澎湃新闻证实，警方对此案正在调查中。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·中国公布今年以来空气质量最差十大城市
  • ·百岁老人生病住院 河科大二附院医生护士为她过寿
  • ·4种调料竟然是长寿高手：芥末健胃 生姜解毒
    		•
    创意照片墙点亮你的家
    创意照片墙点亮你的家
    洛阳中电银河湾书画沙龙将于15日下午举办
        洛阳科技健康生态住宅——中电银河湾发起了一场主题为：“银河湾畔，丹桂飘香。笔墨丹青，写就人生”的书画...
  • ·洛北城区26个直管小区明起打压冷运行
  • ·［房产］尴尬的公积金：缴存差异大带来隐形不公
  • ·［房产］楼市新政致市民违约弃购 首付一夜多了几百万
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    男子碰瓷后钻车底索赔:...
    33岁深田恭子性感写真 ...
    男婴吃奶时咬痛妈妈，...
    美女模特与巨大魔鬼鱼...
    精彩热帖

    舞步出品 几张新作

    又是菊花飘香时

    手中有粮 心中不慌

    美景如画 金塔胡杨林
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周冬雨秀美背

    徐娇百变造型

    徐冬冬美臀尽显

    那些年的老牌鲜肉
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605