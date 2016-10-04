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湖北老夫妻为省钱自建4层楼电梯房 设计师是裁缝
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 生活新报网 2016-10-16 08:09
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　　老夫妻正在干活

　　楼房已经初具雏形

　　建一栋楼房有多难？选址、设计、买材料、雇施工队……在大多数人眼里，每一个环节都很繁琐。

　　在宜都，有位干了一辈子裁缝的63岁大爷所住房屋老化严重，有了盖新房的想法，为节约成本，他一名工人都没有请，和老伴一起，自己设计，自己买材料，自己动手盖。

　　在儿子的反对和邻居的质疑下，老两口花了8个月时间，硬是将带“电梯”的四层副楼建了起来，他说，明年再用一年时间，自己就能把新房的主楼建好。

　　楼房长啥样？

　　楼房配备“电梯”每层都有卫生间

　　“看，这不也盖起来了嘛。”昨日上午，记者来到宜都市陆城街办十里铺村时，63岁的汪道荣正在用搅拌好的水泥砂浆砌砖，他说，现在全村人都很佩服他。经常打电话嘱咐他千万注意安全的儿子，十一假期回家后，看到已接近完工的副楼，先是大吃一惊，后是口服心服。

　　在记者眼前的这栋楼共4层，高11米，红砖架构，每层面积约50平方米，整体框架已建好，不仅有楼梯，还有部用升降机改装而成的“电梯” ，每层都有单独的卫生间。“基本上都是他一个人在干。”汪道荣的妻子万世英说，她每天要接送孙子上下学和做饭，闲下来时，便给老伴打打下手，搬些砖和水泥砂浆，这栋房子没有整体设计图纸，所有的结构构思和想法都在老伴脑袋里。

　　他是什么人？

　　干了一辈子裁缝盖栋新房来养老

　　汪道荣是十里铺村7组人，年少时家庭贫困，16岁被父母送去学裁缝，“学会了手艺，将来有口饭吃。”

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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