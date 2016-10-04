当地时间10月15日，国家主席习近平抵达印度果阿，应印度总理莫迪邀请，出席金砖国家领导人第八次会晤。这是习近平主席访问柬埔寨、孟加拉国后的第三站，开启新一轮“金砖时间”。

今年是金砖国家合作机制成立10周年。本次会晤主题是“打造有效、包容、共同的解决方案”。会晤期间，金砖国家领导人将就金砖国家合作及其他共同关心的国际和地区问题深入交换看法，共商金砖国家合作发展大计。

说起印度，大家熟悉的城市可能有首都新德里，或者孟买、加尔各答，很少有人会关注到果阿这个名字。那这次金砖领导人会晤，印度为何将举办地选在果阿呢？我们来了解一下。

果阿：印度最受欢迎的旅游胜地

果阿是印度最受欢迎的度假胜地，不亚于三亚之于中国、冲绳之于日本。果阿有无尽的金色沙滩、摇摆的棕榈树、郁郁葱葱的山林和充满神秘色彩的文化。

与中国的三亚一样，果阿特别受到俄罗斯游客的欢迎。仅在今年这个季度，就有超过十万人次的俄罗斯游客来到果阿游览。因此，在果阿当地有许多俄语道路标示牌作为指引。当然，果阿也不会忽视中国游客。果阿邦首席秘书在接受中国媒体采访时表示，果阿人期盼中国贵宾的到来，希接待更多中国旅客和企业家。

事实上，果阿并不缺乏中国元素，大街上中国智能手机的广告随处可见。当地旅游业者也找到了和中国的历史渊源。据介绍，汤若望、南怀仁、利玛窦等为中国民众熟知的西方传教士都曾在果阿留下足迹。为中国抗日战争牺牲的柯棣华大夫的亲属还居住在果阿邦。作为曾经的葡萄牙殖民地，果阿目前依然保有大量葡萄牙人当年修造的城堡和教堂，为了让中国游客有更直观的印象，一些当地人将自己的城市形容为印度的“澳门”。

今天，在果阿迎来金砖国家领导人第八次会晤之际，它与金砖国家的连接将会使这座海滨之邦绽放出更加多彩的魅力。