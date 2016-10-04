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真金不怕火炼！习近平关于金砖国家合作的十点主张
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 经济日报 2016-10-15 15:51
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　　10月15日至16日，习近平将出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤。作为新兴市场国家和发展中国家的领头羊，金砖国家机遇和挑战并存。2013年以来，习近平多次就金砖国家合作和发展深入阐述中方的看法主张，强调要继续做推动全球发展的领跑者。

　　1、求和平、谋发展、促合作、图共赢

　　志合者，不以山海为远。我们来自世界四大洲的5个国家，为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标走到了一起，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业走到了一起。求和平、谋发展、促合作、图共赢，是我们共同的愿望和责任。

　　——2013年3月27日，在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤时发表讲话

　　2、提升新兴市场国家的代表性和发言权

　　共同提升新兴市场国家在全球经济治理中的代表性和发言权，推动落实国际货币基金组织份额改革决定，制定反映各国经济总量在世界经济中权重的新份额公式，同时改革特别提款权货币组成篮子。要加快建立金砖国家开发银行和应急储备安排，构建金砖国家金融安全网。

　　——2013年9月5日，在俄罗斯圣彼得堡出席金砖国家领导人非正式会晤

　　3、致力于同世界各国共同发展

　　金砖国家合作不是独善其身，而是致力于同世界各国共同发展。

　　只要金砖国家增进政治互信，凝聚战略共识，发出更多声音，提出更多方案，就能够为推动世界经济增长、完善全球经济治理、促进世界和平与发展贡献更多正能量。

　　——2014年7月，出席金砖国家领导人第六次会晤前夕接受拉美媒体联合采访

　　4、坚持开放、包容、合作、共赢精神

　　我们应该坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做开放型世界经济的建设者。我们应该坚持包容精神，推动不同社会制度互容、不同文化文明互鉴、不同发展模式互惠，做国际关系民主化的实践者。我们应该坚持合作精神，继续加强团结，照顾彼此关切，深化务实合作，携手为各国经济谋求增长，为完善全球治理提供动力。我们应该坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条大国合作共赢、良性互动的路子。

　　——2014年7月15日，在巴西福塔莱萨出席金砖国家领导人第六次会晤时发表讲话

　　5、国际关系中的重要力量和国际体系的积极建设者

　　金砖国家在许多重大国际和地区问题上共同发声、贡献力量，致力于推动世界经济增长、完善全球经济治理、推动国际关系民主化，成为国际关系中的重要力量和国际体系的积极建设者。

　　——2014年7月15日，在巴西福塔莱萨出席金砖国家领导人第六次会晤时发表讲话

　　6、政治和经济“双轮”驱动

　　金砖国家合作要做到政治和经济“双轮”驱动，既做世界经济动力引擎，又做国际和平之盾，深化在国际政治和安全领域协调和合作，捍卫国际公平正义。

　　——2014年11月15日，在澳大利亚布里斯班出席金砖国家领导人非正式会晤时发表讲话

　　7、构建四大伙伴关系

　　当前，国际形势错综复杂，金砖国家机遇和挑战并存，我们应该加强合作、携手并进，继续做推动全球发展的领跑者。

　　构建维护世界和平的伙伴关系，构建促进共同发展的伙伴关系，构建弘扬多元文明的伙伴关系，构建加强全球经济治理的伙伴关系。

　　——2015年7月9日，在俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤时发表讲话

　　8、共同维护二战胜利成果和国际公平正义

　　忘记历史就意味着背叛。今年是世界反法西斯战争胜利暨联合国成立70周年。金砖国家应该同世界上所有热爱和平的国家和人民一道，坚决反对否认、歪曲、篡改第二次世界大战历史的图谋和行径，共同维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义。同时，要以史为鉴，摒弃冷战思维，拒绝零和博弈，共同维护地区和世界和平稳定。

　　——2015年7月9日，在俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤时发表讲话

　　9、让世界对金砖国家的成色有新的认识

　　真金不怕火炼。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。只要我们坚定信心、加强协调，我们的合作就一定能乘风破浪、穿云破雾，让世界对金砖国家的成色有新的认识。

　　——2015年11月15日，在土耳其安塔利亚出席金砖国家领导人非正式会晤时发表讲话

　　10、让其他发展中国家搭上金砖国家发展快车

　　要加强南南合作，尽力而为帮助其他发展中国家增强发展能力，让他们搭上金砖国家发展快车。推进金砖框架内务实合作，携手落实可持续发展议程，努力形成各利益攸关方携手共建、各领域平衡共进、各阶层繁荣共享的发展新格局。

　　——2016年9月4日，在杭州出席金砖国家领导人非正式会晤

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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