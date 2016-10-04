新华社达卡10月14日电综述：推进互利合作期待金色收获——习近平主席署名文章在孟加拉国引起热烈反响

新华社记者

在对孟加拉国进行国事访问之际，国家主席习近平14日在孟加拉国《每日星报》和《曙光报》发表题为《让中孟合作收获金色果实》的署名文章，回顾了中孟关系发展的历史和现状，并就推进两国各领域交流合作提出了4点重要主张。

孟加拉国社会各界对此反应热烈，表示署名文章为孟中关系指明了发展方向，期待两国合作收获丰硕的金色果实。

真诚互信、互利共赢、共同发展、相知相亲，中国永远是孟加拉国可以信赖的朋友和伙伴。习主席的一番话讲得动情，孟加拉国人民听得暖心。孟加拉国总理哈西娜接受新华社记者采访时说，孟中全天候友谊与合作历经时间考验，中国一直是孟加拉国信赖的发展伙伴，习主席此访将推动孟中合作进入新时代。

孟加拉国总理媒体顾问伊克巴尔·乔杜里积极评价习主席就深化中孟合作提到的主张——加强政治沟通、对接发展战略、加强南南合作、架设友谊之桥，认为这将为两国关系发展指明方向、奠定基础。“相信两国建交41周年之际的这次历史性访问将成为孟中两国关系发展中新的里程碑。”

对于习主席提出“无论就地理位置、人口规模而言，还是从市场潜力、合作空间来看，孟加拉国都是中国在南亚和印度洋地区开展‘一带一路’建设和产能合作不可或缺的重要伙伴”的判断，以及“将中孟合作打造成南南合作的新样板”的建议，乔杜里深表认同。他说，“一带一路”和孟中印缅经济走廊建设将为包括孟加拉国在内的南亚各国人民带来实实在在的利益。孟加拉国地缘优势明显，投资环境安全，近年来经济快速发展，希望越来越多的中国企业选择来孟投资。

孟加拉国国际与战略研究所主席、前孟加拉国驻中国大使孟什·法伊兹·艾哈迈德告诉记者，在文章中，习主席以古鉴今，强调中孟两国人民自古以来就是好邻居、好朋友，强调推进中孟各领域交流合作，传递出明确信号。“我认为习主席希望通过这次访问，把孟中关系推向新的高度，同时也借助‘一带一路’和孟中印缅经济走廊建设，把地区互联互通做大做强。”

在文章中，习主席建议应该推动教育、媒体、智库、旅游、青年、地方等领域交流合作百花齐放，让更多民众成为中孟友好事业支持者。对此，达卡大学副校长阿列芬·西迪基表示充分认同。这位在孟加拉国德高望重的学者告诉记者，达卡大学对汉语教学非常重视，“我们就是要在中国和孟加拉国之间搭建起一座沟通的桥梁”。

“我们记得，古老的丝绸之路将我们同中国联系在一起。我们不会忘记，从获得独立的那一天起，我们就一直得到中国人民的支持。我相信，习主席的这次历史性访问一定会推动孟中两国在经贸、学术和农业等多领域合作关系更加牢固和持久，这也是这次访问的重大意义所在。”西迪基说。

乔伊图尼萨·卡科莉在达卡大学孔子学院学习汉语，汉语已经说得比较熟练。这位性格开朗的姑娘喜欢记者叫她的中文名字：高丽。她说，习主席此访会推进孟中两国合作，“随着两国关系的进一步密切，越来越多的孟加拉国人会和中国人交流往来，所以学好汉语很重要，可以帮助我找到心仪的工作”。

在达卡市一家客运公司工作的赛福尔·卡里姆还记得6年前习近平曾经访问孟加拉国。“在这篇文章中习主席也提到了那次访问，并说期待着同新老朋友们共叙友谊、共谋发展，共绘合作蓝图。中国是我们的朋友，帮助我们发展经济，一些工程对改善我们生活很有帮助。哈西娜总理说，习主席的访问将把两国关系带进新时代。我对此非常期待。”

习主席此次访问吸引了孟加拉国各界高度关注。当天，孟加拉国其他主要报纸以及各大电台、电视台、媒体网站都在显著位置刊播习主席访孟的消息。舆论认为，孟中两国将以习主席此次历史性访问为契机，深化两国在经贸、基础设施建设、产能合作、交通运输等领域合作，推动“一带一路”倡议在孟实施。作为“一带一路”上的重要国家，孟加拉国深度参与这一倡议，与中国对接发展战略，大有可为，前景可期。(参与记者：刘春涛、黄尹甲子、孟娜、金晶、杨依军、林昊、蒋国鹏)