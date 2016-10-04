空军战机升空护航，欢迎现场鸣放21响礼炮……10月14日，国家主席习近平抵达达卡，开始对孟加拉人民共和国进行国事访问。

“三条大河奔流入海，千里沃野一望无疆，平日里如碧绿的翡翠，丰收时着金色的盛装。”习近平主席用生动的语言，表达了对孟加拉人民的深情厚谊，表达了将中孟传统友谊推向新高度，让中孟友好合作更多造福两国人民的真切期望。在访问期间，两国领导人为双边关系未来发展规划蓝图，一致决定将中孟关系提升为战略合作伙伴关系，发表了《中华人民共和国和孟加拉人民共和国关于建立战略合作伙伴关系的联合声明》；双方同意加强两国发展战略对接，充分挖掘各领域合作潜力；习近平主席与哈西娜总理还见证了共建“一带一路”、产能合作、信息通信、能源电力、外交、海洋、防灾减灾、气候变化等领域多项双边合作文件的签署，并共同出席中孟重大合作项目揭牌仪式。

习近平主席此次对孟加拉国的访问，具有里程碑式的意义。翻开世界地图可以看到，位于喜马拉雅山脉与印度洋之间的孟加拉国有着十分重要的战略地位。在中孟两国传统友谊的基础上，发现相似的国情民情，找准契合的发展目标，将“金色孟加拉”这一展现孟加拉国人民强国富民的梦想，同中国人民追求中华民族伟大复兴的中国梦相通相融，抓好用好“一带一路”倡议为两国合作共赢提供的难得机遇，久远以来的好邻居、好朋友，成为了新的重要战略合作伙伴。中国已经成为孟加拉国最大贸易伙伴，孟加拉国是中国在南亚第三大贸易伙伴和第三大工程承包市场。今后两国必将成为更加真挚的朋友、发展的伙伴。

“孟中两国友谊会随着习近平主席的访问得到增强，两国关系的明天会越来越好。”达卡大学一位青年教师的话，说出了两国人民共同的心声。(国平)