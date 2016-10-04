洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
国平：具有里程碑意义的出访
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国网 2016-10-15 15:39
分享到：

　　空军战机升空护航，欢迎现场鸣放21响礼炮……10月14日，国家主席习近平抵达达卡，开始对孟加拉人民共和国进行国事访问。

　　“三条大河奔流入海，千里沃野一望无疆，平日里如碧绿的翡翠，丰收时着金色的盛装。”习近平主席用生动的语言，表达了对孟加拉人民的深情厚谊，表达了将中孟传统友谊推向新高度，让中孟友好合作更多造福两国人民的真切期望。在访问期间，两国领导人为双边关系未来发展规划蓝图，一致决定将中孟关系提升为战略合作伙伴关系，发表了《中华人民共和国和孟加拉人民共和国关于建立战略合作伙伴关系的联合声明》；双方同意加强两国发展战略对接，充分挖掘各领域合作潜力；习近平主席与哈西娜总理还见证了共建“一带一路”、产能合作、信息通信、能源电力、外交、海洋、防灾减灾、气候变化等领域多项双边合作文件的签署，并共同出席中孟重大合作项目揭牌仪式。

　　习近平主席此次对孟加拉国的访问，具有里程碑式的意义。翻开世界地图可以看到，位于喜马拉雅山脉与印度洋之间的孟加拉国有着十分重要的战略地位。在中孟两国传统友谊的基础上，发现相似的国情民情，找准契合的发展目标，将“金色孟加拉”这一展现孟加拉国人民强国富民的梦想，同中国人民追求中华民族伟大复兴的中国梦相通相融，抓好用好“一带一路”倡议为两国合作共赢提供的难得机遇，久远以来的好邻居、好朋友，成为了新的重要战略合作伙伴。中国已经成为孟加拉国最大贸易伙伴，孟加拉国是中国在南亚第三大贸易伙伴和第三大工程承包市场。今后两国必将成为更加真挚的朋友、发展的伙伴。

　　“孟中两国友谊会随着习近平主席的访问得到增强，两国关系的明天会越来越好。”达卡大学一位青年教师的话，说出了两国人民共同的心声。(国平)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·中国公布今年以来空气质量最差十大城市
  • ·百岁老人生病住院 河科大二附院医生护士为她过寿
  • ·4种调料竟然是长寿高手：芥末健胃 生姜解毒
    		•
    创意照片墙点亮你的家
    创意照片墙点亮你的家
    洛阳中电银河湾书画沙龙将于15日下午举办
        洛阳科技健康生态住宅——中电银河湾发起了一场主题为：“银河湾畔，丹桂飘香。笔墨丹青，写就人生”的书画...
  • ·洛北城区26个直管小区明起打压冷运行
  • ·［房产］尴尬的公积金：缴存差异大带来隐形不公
  • ·［房产］楼市新政致市民违约弃购 首付一夜多了几百万
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    藏传佛教格鲁派最大寺...
    小公主王诗龄7岁啦！又...
    男子碰瓷后钻车底索赔:...
    准妈妈Angelababy举枪...
    精彩热帖

    舞步出品 几张新作

    又是菊花飘香时

    手中有粮 心中不慌

    美景如画 金塔胡杨林
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周冬雨秀美背

    徐娇百变造型

    徐冬冬美臀尽显

    那些年的老牌鲜肉
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605