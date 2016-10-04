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红色故事：边城军民情
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中青在线 2016-10-15 15:38
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　　中青在线讯(中国青年报·中青在线记者田文生实习生乔梦雨)14日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”采访团行至革命老区重庆东南部的秀山土家族苗族自治县，这里东邻湘西，也是沈从文所著《边城》的原型地。

　　采访团成员在路边拍摄“秀山45拐”

　　秀山45拐

　　秀山地处武陵山腹地，沿着蜿蜒的山路经过“秀山45拐”，采访团一行到达县城东北40公里处的川河乡楠木村，这里是红军川河盖战斗遗址，有一座高10.5米的纪念碑。

　　雾中的川河盖战斗纪念碑

　　1934年10月27日，红二、六军团在酉阳县南腰界胜利会师后，为了配合中央红军长征，黔东独立师700余人在特委书记兼黔东独立师政委段苏权和师长王光泽的带领下，11月25日进入秀山县境地，在邑梅(今梅江)遭遇战中，段苏权负伤并与部队失联，师长王光泽继续率领部队东进。

　　11月27日部队进入川河盖，行至大板场时突遭民团交代章部的拦截，损失惨重，师长王光泽在龙潭英勇就义，独立师大部分牺牲，只有数十人突出重围到达湘西。川河盖战斗虽然惨遭失败，但在我党我军的历史上谱写了光辉的一页。

　　采访团成员在红军洞

　　另一方面，27日早间，土家族农民李木富闻讯赶至苏家坡，将段苏权背至灵官庙救治。两日后，又乘夜将他藏于山间的一个山洞。李木富夫妻不顾个人安危，每日为其求医送药，此地乡邻皆守口如瓶。多方关照下，段苏权养伤1月有余，康复归队。

　　1984年，秀山县政府向李木富老人(左二)赠送题写着“红军的亲人”的匾额(资料照片)。新华社发

　　1983年，已任中国人民解放军军事学院政委、全国人大常委会委员的段苏权回到阔别多年的秀山，参加秀山土家族苗族自治县成立大会，但却没能如愿找到李木富。

　　后来，秀山县武装部寻访到李木富，段苏权托人问李木富需要什么帮助，李木富说自己什么也不要，只希望能在村前的河上架一座桥，方便父老乡亲。于是，由段苏权出资、村民们出力的一座水泥桥建了起来，村民们亲切地称它为“红军桥”。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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