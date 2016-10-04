初秋姗姗走来，秋日的阳光俯瞰着大地，一段段长征故事在新时代下谱写着壮美的篇章。回顾长征路上，讲述吕仁礼少将与甘肃的长征故事。

资料图：1961年，吕仁礼被中央军委授予少将军衔

宰牦牛救200人

吕仁礼出生于安徽省六安县，1930年7月，14岁的吕仁礼与几个小伙伴为了解决“肚子”问题参加了红军，在红30军11师33团1营1连当了通信员，成为一名地地道道的“红小鬼”，两年后当上了排长。后来被33团团长程世才看中，当了团部的通信班长，还到李先念的30军当警卫班长。1933年下半年，在红四方面军的红军大学学习了半年后，在33军99师297团1营1连当了政治指导员，1934年底，被提升为该团3营营长。1935年6月，红一方面军与红四方面军胜利会师后，由于张国焘闹分裂，红四方面军的指战员不得不穿越草地向南行进。开始，吕仁礼所在的营有近300人，由于生活补给十分困难，吃饭、穿衣都成问题，饥饿、寒冷、疾病时时威胁着红军官兵的生命，加上开小差的，等二过草地与红二方面军会师时，全营只剩下200人。当时，他们的会师地点在川西的上包座，大家饿慌了，红二方面军给他们每个营送了一头牦牛，第一顿大家实在无法控制，一顿吃了一大半，想到后面的日子，每个人都咬着牙关，每顿只吃一点点。就这样，一直吃了两天多，最后，把所有的剩骨头都熬成汤，吃喝得干干净净，就这样一头牦牛救了200人的性命。

高台战役劫后余生

七十多年前发生在河西走廊上的那场战争，在党史军史上留下了极其悲壮的一页。其中红五军在高台覆灭，早已成为历史，然而高台3000多名英烈用鲜血和生命铸成的历史丰碑，却永世屹立在人们的记忆里。

1936年底，21800多名西路军经过大小数十次激烈战斗，放弃了在甘肃永昌、山丹建立根据地的战略设想，以五军为前锋，继续向西进发。1937年1月1日凌晨4时许，五军军长董振堂和政治部主任杨克明率三十九团、四十五团、骑兵团(辖三个连)、特务团(辖三个连)2800人，一举攻占高台县城。守敌1400余人全部投降，800多民团中不愿回家的300多人被红军收编，组建为抗日义勇军。

正当高台人民在欢庆翻身解放的日子里，马家军之马彪、马禄、韩起功等率四个骑、步旅又三个团及民团二万余人，于1月12日包围了高台县城。敌人另以兵力切断了五军与临泽红军的联系，并以一部兵力钳制倪家营子地区的红军主力。这次将要开始的血战，是西路军挺进河西走廊与马家军进行的第二次决战。高台城墙是个大土围子，上部较窄，仅能并排行走两个人。城墙只有单人射孔，很难组织火力，且不易隐蔽。因连日作战，守城红军的人力和弹药均遭到很大消耗，形势越来越严重。如果死守下去，可能全军覆没。军长董振堂深知处境的险恶，便命令骑兵团团长吕仁礼：“你们立即在北城墙挖一个大洞，准备突围，和临泽部队会合，伺机破敌！”城北是荒原草地，离北山不远，敌人力量比较薄弱，完全可以突围出去，保存有生力量，防止敌人各个攻破。吕仁礼理解董振堂的意图，便带领一个连在城北大佛寺后面的城墙下挖了一个宽三米、高二米的大洞只等军长下令突围。

这天凌晨4时，正当董振堂组织部队突围的时候，政委黄超派通信员从临泽给高台的董振堂送来一封信。信的大意是：高台是打通国际路线的重要据点，总部命令坚守；如高台失守，当以党纪军纪论处！董振堂看罢黄超的来信，命令：“坚决守住高台！人在高台在，誓与高台共存亡！”他的语气沉重，严肃而又坚定。18日，敌人把西关外民宅院落的墙壁打通了，红军将士冒死抵抗，坚守阵地。19日上午，战况更加危机。董振堂对身边的50多名干部战士庄严地说：“共产党员们，干部们！敌人上来了，为了民族和人民的解放，我们要血战到底！”20日清晨，敌人倾其全力再次冲上城墙。守城的战士前赴后继，浴血奋战，用最后的手榴弹和石头瓦片与敌人进行殊死的拼斗和厮杀。正在紧张搏斗的时刻，原收编的300多名民团哗变，打开了城门，敌人像恶狼一样冲进了城内。在最后激战中，董振堂牺牲。

高台沦陷了！高台在战火的燃烧中颤抖！

在危急时刻，总部曾命令骑兵师增援，但途中被敌包围，几乎全部覆灭。当时任红五军骑兵团团长的吕仁礼头部负了重伤，不省人事，被敌人俘虏。被敌俘虏的同志有100多人，分别被敌人关押在两个小学里，后来又被敌人押送青海。

在押送青海的过程中，他一直寻找脱离虎口的机会，趁放哨敌兵打盹时，跑了出来，先是遇到了一位汉族老妈妈，给了他粮食和衣服，并且叮咛他要走山路，遇到人就装哑巴。吕仁礼含泪告别了这位可敬的老妈妈，踏上了艰难的东归路。

白天，吕仁礼沿着山路行走，晚上，随便找个草堆藏身，这样走了七天后，来到一个只有几户人家的山村，受到一位老喇嘛的细心照顾后，依依不舍告别了这位好人继续前进。

第三次遇到的是一对土族夫妇，在这两位好心人的照顾下，扮成他们的哑巴儿子才混过敌人的关卡。

资料图：老红军吕仁礼在《红四方面军强渡嘉陵江纪念封》上签字

吕仁礼的永登流落记

1937年，红西路军挺进河西，经过英勇奋战，终因寡不敌众兵败。当时任红西路军第五军骑兵团团长的吕仁礼，在激战中头部重伤被俘。不久后，吕仁礼机敏地逃出虎口，流落到永登一带。在当地村民的帮助下，他终于养好了伤，几经坎坷后于1938年5月初，他回到了延安，重新回到了党的怀抱。

1937年，红西路军挺进河西，在国民党马步芳等部的围追堵截下，经过英勇奋战，终因寡不敌众而溃败了。当时任红西路军第五军骑兵团团长的吕仁礼，在激战中身负重伤，头上被马匪连砍五刀，仆倒在死难战友的尸体堆上，一天后奇迹般地活了过来。

吕仁礼由于头部重伤被俘，敌人把他关押在青海四十里铺。吕仁礼被俘以后，一直在想自己是共产党员，要坚持革命，就必须想办法逃出虎口。6月，在一个漆黑的夜晚，他乘马步芳军队看守疏忽逃了出来，一口气跑出十多里地，这时天已大亮，就一路乞讨要饭，向东而去。

1938年春，吕仁礼随这伙人从永登县出发，边乞讨，边干农活，在靖远附近渡过了黄河。结果意外地碰到了吕仁礼当营长时的团政委张力雄。两个红五军幸存的老战友相逢，分外激动，听说三岔有八路军办事处，两人合计了一下，决定离开那些河南人，找组织去。三月的一天，他们来到三岔八路军办事处，重新回到党的怀抱，以后又到了延安。

抗日战争时期，吕仁礼历任抗日军政大学第一大队十队区队长，第三分校二大队一队队长。晋西北军区决死第四纵队三十五团副团长、代团长，抗日军政大学第三大队副大队长。解放战争时期，历任晋绥军区雁门军区第五军分区三团团长，西北野战军第三纵队独立第五旅十五团团长，第一野战军三军九师二十七团团长。

解放后，吕仁礼历任第一野战军三军九师副师长，中国人民解放军炮兵第十五师师长等职。荣获一级红星功勋章、二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章。1961年，吕仁礼被中央军委授予少将军衔。

历经多年的戎马生涯，吕仁礼随八路军、解放军转战南北，身经百战，为中国人民解放事业立下了战功。但他一直念念不忘四泉村的人民。

1952年，吕仁礼被任命为驻永登的人民解放军炮兵某师师长。1958年，部队在皋兰一带挖石膏，吕仁礼师长打听到四泉村就在附近不远时，非常高兴，就乘车来到这个二十多年前流落过的山村，很快找到张明公老哥俩，旧友重逢，千言万语说不尽。

四泉人民以当地最好的莱肴——手抓羊肉招待了吕仁礼师长。后来，炮兵某师政治部根据吕仁礼师长的指示，先后多次到这个山村为群众放映电影，慰问村民，帮助解决困难。四泉村党支部、村委会逢年过节，杀猪宰羊慰问部队，一直到吕仁礼离任。

资料图：抗日战争时期，吕仁礼在抗大留影

历尽艰辛：贫困村民倾情相助

不久后，吕仁礼走到大通河畔，正好碰上准备去永登秦王川赶烟场的两位土族老人，还带着两个孩子，他便请求说：“我是红军战士，因打仗负伤，现在去找失散的部队，大通河上有哨卡，我一个年轻人不好走，想同你们一块渡河。”老人痛快地回答说：“行，今晚你就和我们住在一起明个儿渡河走秦王川，如果哨卡盘问的话，我就说你是我的儿子，是个哑巴。”

第二天一大早，他们一行来到大通河岸边，当敌哨卡的士兵盘问时，吕仁礼装作哑巴，顺利地通过了大通河。走到永登县城，见一群人在马步芳军队的威胁下修筑兰新公路，一打听方知这些人正是红西路军被俘人员。吕仁礼心如刀割，但不敢停留，在北关河滩拾柴烧了些水喝，继续随两位土族老人来到秦王川。

两位老人帮吕仁礼找零活干，每天可以收一点钱，换点大饼吃。就这样，半个多月过去了，麦收季节到了。当时这个地方的有钱人家是采取按地亩包干的办法，规定每收一亩给多少钱并管饭吃。收麦全凭手拔。吕仁礼因为没有干过这种活，干起来很吃力，每天也拔不了多少麦子，只能混口饭吃。

秦王川的麦子成熟规律是先南后北，拔麦子也是逐渐由南向北，他于7月份来到秦王川北部的四泉村(今永登上川镇)。四泉村不大，总共还不到十户人家，吕仁礼化名杨戈，给一家小地主干零活，管牲口、放羊、打场等。八月底土族老人一家回青海了，吕仁礼继续留在四泉。在干活时他认识了本村张明公、张万公兄弟。

张万公是个佃户，忠厚善良，全家三口人，有妻子、女儿。吕仁礼想，要取得群众的信任，必须说心里话。他就向张氏兄弟说明自己是受伤的红军战士，但没有说明团长身份，并向群众宣传共产党和红军的主张。当地群众抱着同情红军的心理，爱护他，保护他，给他吃好的，干活也不太辛苦，使他心情舒畅地在四泉村度过了四个月。

11月，从河南上来一批难民有二十多人，是“吃大户”的。这些人到地主老财家要钱要粮，地主老财对他们没有办法，他们在四泉村住了一个多礼拜。吕仁礼这时伤情已愈，也挣了几块白洋，奔延安的路线也打问清楚了，他就跟领头的人说自己也愿意跟他们去，领头人同意了。

这些人原来准备往西走，吕仁礼向他们解释，他们听了吕仁礼的话，决定一起往回走。在秦王川地区转了三四个月。这伙人经常转移驻地，一般都是选择偏僻的小村子，他们中间年纪相仿的互相称兄道弟拜把子，每次外出时，让老小留下，其余众人随领头人，手持自己制作的假公函，去大户人家要钱要粮，遇到小集镇就把当天要到的粮食倒卖，回来大家共同分用。吕仁礼因是随行的，不分一钱一粮，只是拿个打狗棍子沿途挡狗讨点吃的。

吕仁礼就这样一路走下来在中华人民共和国成立后，任第二兵团九师副师长，中国人民解放军炮兵第十五师师长，兰州军区党委委员。 1961年晋升为少将军衔。荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章、一级红星功勋章荣誉。

上学时，我们常说，胸前的红领巾是用战士的鲜血染成的，正是有了他们才有这长征精神。伟大的长征精神是不怕牺牲、前赴后继的精神；是勇往直前、坚韧不拔的精神；是众志成城、团结互助的精神；是百折不挠、克服困难的精神。

长征是中华民族不屈不挠精神的典范。纵观整个长征的过程：四渡赤水河、巧渡金沙江、飞夺泸定桥、强渡大渡河、爬雪山、过草地……每一个战略方向的改变，每一项战略任务的确定，每一次战斗胜利的取得，都无不体现出中国红军将士“大无畏”，不怕艰难困苦，永久坚持的精神。新时代下谱写长征路上新篇章，而红军的大无畏精神，永远激励着我们一路前进！