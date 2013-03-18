“《湄公河行动》拯救了今年的国庆档！”当张涵予饰演的缉毒警察高队完成任务走出机舱门庄严敬礼的一刹那，80后李磊感到热血沸腾，忍不住起立鼓掌。“没想到，国产主旋律电影能拍得这么好，看了很提气！”这个国庆档，《湄公河行动》以7亿票房成功逆袭，成为口碑冠军。

事实上，不只是《湄公河行动》，自习近平总书记2014年主持召开文艺工作座谈会两周年以来，涌现出了一大批叫好又叫座的文艺精品。

国家与民族的文化创造力和水平，既体现在名家大师群峰并起，不断为后世文艺创作提供典范样本，也体现在经典名作交相辉映、各领风骚的生动格局上。这些作品或树立标杆、建立法度，或引领风潮、开宗立派，或独辟蹊径、自成绝响，使得艺术园地花繁叶茂、争奇斗艳。这两年里，《琅琊榜》《伪装者》等电视剧异军突起，收视夺冠、点播过亿；《智取威虎山》《狼图腾》等国产电影大热，连破多项票房纪录；中国科幻作家刘慈欣凭借《三体》，成为首获雨果奖的亚洲作家。两年来，文艺工作者们思索、行动、探索，开启了从“高原”迈向“高峰”的旅程，中国文艺发展的“黄金时代”正在到来。

顶层设计：文艺政策利好频出

在习近平总书记今年“七一”讲话中，除了“不忘初心”，还有一个词同样备受瞩目：文化自信。实际上，习近平总书记曾在多个场合提到文化自信，足见这4个字在他心中的分量。

党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视文化建设和文艺发展，提出了一系列新部署新要求。特别是文艺工作座谈会后，一系列文艺发展新举措、新规划陆续出台，环环相扣，布局谋篇，成为党中央治国理政新实践的重要组成部分。

2015年10月，《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》出台，全面部署、细化落实习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神，为文艺发展绘制了清晰的路线图、提供了有力的政策与制度保障，将文艺发展上升到国家战略的高度。

2015年岁末，中共中央办公厅、国务院办公厅公布《关于全国性文艺评奖制度改革的意见》，要求破除评奖过多过滥、奖项重复交叉、程序不尽规范、个别作品脱离群众的弊端，以压缩数量提升质量，以规范评审扶持精品、引导创新。

2016年元月，《2016—2017年全国文艺骨干和管理干部培训工作规划》出台，由中宣部和中国文联共同举办的深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话第一期专题培训研讨班启动，拉开了全国文艺骨干和管理干部培训的大幕。按照这一规划，今明两年，将培训13万名文艺工作者。

文化建设作为“五位一体”建设中的重要一环，已浓墨重彩写入党中央关于“十三五”规划的建议。“扶持优秀文化产品创作生产”“加强文化人才培养”“繁荣发展文学艺术”将成为未来五年经济社会发展的重要内容。

从文艺工作座谈会讲话到繁荣发展社会主义文艺的意见出台，文艺发展的战略部署、促进机制和保障机制建设迅速形成，为推进文艺事业的新发展指明了方向、奠定了基础。

“近一两年，国家对文艺工作空前重视，文艺政策利好频出。”京剧表演艺术家谭孝曾对此深有感触，今天的中国文艺，一项项政策纷纷落地，为繁荣发展中国文艺鼓舞士气、谋定全局。“文艺事业发展的大环境越来越好，文艺家的地位越来越高。同时，文艺家身上的责任越来越大，担子越来越重。实现文艺的繁荣发展，所有文艺家都应该从自身做起，从现在做起，从创作好每一部作品做起。”

精益求精：文艺作品从“高原”迈向“高峰”

当前文艺最突出的问题是什么？“浮躁”。

习近平总书记曾在文艺工作座谈会上一针见血地指出了文艺的症结所在。

两年来，广大文艺工作者摒弃“浮躁”，潜心创作，中国文艺界的新动向、新景观、新标准、新趋势正渐成气候。

“从没想过革命历史题材电视剧也能拍得这么温情感人”，今年夏天，许多80后、90后的年轻人开始上网追一部名叫《海棠依旧》的电视剧。“动容、动心、动情”，收视率攀升的背后，更是如潮好评。该剧将周恩来总理的伟人形象诠释得鲜活且有温度，兼顾思想性和艺术性，成为了我国领袖传记影视作品的一块里程碑。

“以崇敬之心进行创作”，中国文学佳作频出，在世界文坛的影响力也与日俱增。2015年秋，被称作史上竞争最激烈的第九届茅盾文学奖评选终于开花结果。格非《江南三部曲》、王蒙《这边风景》、李佩甫《生命册》、金宇澄《繁花》、苏童《黄雀记》5部作品折桂，这些作品思想厚重、关照现实，体现了当代中国文学繁荣发展的态势。与此同时，中国作家在世界文坛大放异彩。继2015年科幻作家刘慈欣创亚洲纪录首摘雨果奖，80后作家郝景芳今年顺利斩获该奖，让人们看到国内科幻文学已迈入“国际水准”。喜讯连连，被誉为“小诺贝尔文学奖”的国际安徒生奖今年首次将桂冠授予中国儿童作家曹文轩，极大地振奋了国人。

去浮去躁，中国电影实现社会效益和市场效益的双赢——2015年，中国电影闯入440亿元票房大关，迎来了类型多元化的“国产电影”元年：《西游记之大圣归来》精雕细琢，成为了中国动画电影新标杆；文艺片《狼图腾》传递正能量，用深厚的“情怀”打动国内外观众；《智取威虎山3D》重塑“红色经典”，刚刚热映的《湄公河行动》“三年磨一剑”，成功点燃观众爱国热情。网友盛赞，国产主旋律大片渐渐找到了自己的模式。2016年中国电影票房稳步跃上新台阶，清华大学影视传播研究中心主任尹鸿认为，“中国电影正在进入新的‘黄金十年’，有可能创造出新的电影高原甚至文化高峰。”

潜心创作，打磨精品，需汲取中国传统文化中的养分，同时用创新的形式令它们焕发新的活力。从《中华好诗词》《唐诗风云会》到《中国汉字听写大会》《中国成语大会》，再到圈粉无数的《中国诗词大会》，一大批原创文化类节目火爆屏幕，抢占各大社交平台热搜榜，网友纷纷点赞“有文化有格调有内涵”。

好的文艺作品才能讲好“中国故事”，习总书记曾指出，“只有坚持洋为中用、开拓创新，做到中西合璧、融会贯通，我国文艺才能更好发展繁荣起来。”近年来，文艺工作者积极探索，不断创新，让中国传统艺术惊艳世界。今年7月，创排越剧《寇流兰与杜丽娘》开启英、法、德、奥四国巡演，首次将莎士比亚的《寇流兰》与汤显祖的《牡丹亭》同置于一方舞台。在伦敦西区孔雀剧院演出结束后，演员几度谢幕，剧场里掌声雷动，英国观众不停发出“Amazing! ”“Fantastic!”的由衷赞叹。

中国文艺蓬勃发展，其中，网络文艺更是异军突起。有数据显示，2015年，排名前十的网络自制剧播放量整体跨过50亿次大关，量级比2014年提升了30亿次，其中，《盗墓笔记》以27.5亿次的超高网播量独占网剧之巅。网络文艺快速发展，网络文学的贡献功不可没，《琅琊榜》《花千骨》《芈月传》等一批由网络文学改编的电视剧，引起了巨大的社会反响。《芈月传》原著作者蒋胜男对网络文艺的未来发展充满期待，“文艺界应该百花齐放，红花要，绿叶也要，能够提供多元文化，才是真正的文艺繁荣新时代。”

不忘初心：文艺工作者深入生活、扎根人民

“文艺创作方法有一百条、一千条，但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活”，习近平总书记在文艺工作座谈会上的这段话，已成为广大文艺工作者们的自觉意识和行动指南。

“像总书记在讲话里提到的，文艺创作一定要深入生活，在人民中感受生活的内涵，领悟生活的意蕴。”中国美术学院院长许江常常带头走出画室，扎根葵园，将画板支进田间地头。2015年12月，“东方葵Ⅱ——来自葵园大地的报告”展出了许江百余幅作品，勾勒出他对生活最深切的感悟。

“我们到过很多世界顶级音乐殿堂，赢得过无数赞誉，但基层群众的掌声最值得骄傲！”中国国家交响乐团团长关峡说。2015年9月22日，关峡和国交的艺术家们带着重庆市南岸区迎龙镇北斗村农民管乐队、重庆特殊教育中心(盲童学校)扬帆管乐团登上了国家大剧院的舞台。媒体的镜头对准了沐浴在音乐阳光下的盲童，还有那一双双紧握着金光闪闪乐器的粗糙干裂的大手……

中国音协名誉主席赵季平认为，采风是艺术家的基本功。在扑下身子的过程中，才能真正感受生活的真谛，涤荡艺术的心灵。回顾近两年的文艺创作实践，赵季平颇感骄傲，“在总书记文艺工作座谈会重要讲话精神的指引下，陕西投入了大型交响音画《大秦岭》的创作。这部作品汇聚老中青三代音乐人，艺术家四次奔赴秦岭采风创作。”

歌唱家关牧村至今仍清楚地记得到云南农村演出的那一幕——刚走下火车，站台上一名中年妇女就拉着孩子跑过来，手里举着一张10年前与自己的合影照片。她感叹，艺术家的价值不正是体现在人民的认可和牵挂吗？多年来，关牧村几乎每个月都要去基层演出，“我就是从基层走过来的。无论什么时候，树高千尺不忘根。”

两年来，中国文联及各文艺家协会深入基层，组织各类主题活动200多场，参与活动文艺工作者1000多位，足迹遍布全国17个省区市66个基层活动点。参与地方各级文联和志愿者协会开展的主题实践活动的文艺工作者近7万人，直接受益群众300多万。中国文联团结引导广大文艺工作者“走进去”“沉下来”“融进去”，从“身入”，到“心入”“情入”，实现深入生活与创作需要的对接，创作出一大批弘扬中国精神、凝聚中国力量，有血有肉、形象饱满生动、抒发真挚情怀、体现社会主义核心价值观的文艺精品力作。

文艺工作者将目光投向基层，见证了最朴素的真理和最丰沛的情感，描绘了最鲜活的实践成果和最生动的社会场景，呈现了最接地气的语言和最动人的故事。中国美术家协会主席刘大为感叹，“鲜活的生活，让我们的创作技法也鲜活起来”。

“等闲识得东风面，万紫千红总是春”。正如习总书记所期待，站在文艺工作座谈会召开两周年的重要时间节点，回首往昔，展望未来，中国文艺正健步走入发展的“黄金时代”。