洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
少说太忙，习近平劝你多读书（附书单）
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民日报 2016-10-15 15:35
分享到：

　　“我年轻时读了不少文学作品，涉猎了当时能找到的各种书籍，不仅其中许多精彩章节、隽永文字至今记忆犹新，而且从中悟出了不少生活真谛。”两年前的今天，习近平总书记在文艺工作座谈会上发表讲话，分享自己读书的故事。

　　今天，不仅仅是文艺工作需要从书中汲取力量，我们生活和工作的方方面面也需要书籍的滋养。就让我们一起看看，关于读书，习近平是怎么说的。

　　习近平：读书已成了我的一种生活方式

　　总书记爱读书。早在2013年3月19日，习近平接受金砖国家媒体联合采访时就表示：“我爱好挺多，最大的爱好是读书。”

　　到了2014年2月7日，他在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时又讲到：“今年春节期间，中国有一首歌，叫《时间都去哪儿了》。对我来说，问题在于我个人的时间都去哪儿了？当然是都被工作占去了。现在，我经常能做到的是读书，读书已成了我的一种生活方式。读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。”

　　习近平：读书是一个长期的需要付出辛劳的过程

　　总书记也善读书。对于读书，他有自己的心得。

　　2009年5月13日，中央党校举行2009年春季学期第二批进修班暨专题研讨班开学典礼。时任中央党校校长的习近平出席开学典礼并讲话。他说：“读书是一个长期的需要付出辛劳的过程，不能心浮气躁、浅尝辄止，而应当先易后难、由浅入深，循序渐进、水滴石穿。”

　　到了2013年，在中央党校建校80周年庆祝大会暨2013年春季学期开学典礼上，习近平总书记再谈读书。他说：“经常听有的同志说自己想学习，但‘工作太忙，没有时间学习’。听上去好像有些道理，但这绝不是放松学习的理由。”习近平表示，学习需要沉下心来，贵在持之以恒，重在学懂弄通，不能心浮气躁、浅尝辄止、不求甚解。“哪怕一天挤出半小时，即使读几页书，只要坚持下去，必定会积少成多、积沙成塔，积跬步以至千里。”

　　送你一份“习近平书单”，一起读起来！

　　近年来，习近平总书记多次在重要场合谈及自己的“读书单”，在文艺工作座谈会两周年之际，我们不妨一起看看总书记的书单，一起学习！

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·中国公布今年以来空气质量最差十大城市
  • ·百岁老人生病住院 河科大二附院医生护士为她过寿
  • ·4种调料竟然是长寿高手：芥末健胃 生姜解毒
    		•
    创意照片墙点亮你的家
    创意照片墙点亮你的家
    洛阳中电银河湾书画沙龙将于15日下午举办
        洛阳科技健康生态住宅——中电银河湾发起了一场主题为：“银河湾畔，丹桂飘香。笔墨丹青，写就人生”的书画...
  • ·洛北城区26个直管小区明起打压冷运行
  • ·［房产］尴尬的公积金：缴存差异大带来隐形不公
  • ·［房产］楼市新政致市民违约弃购 首付一夜多了几百万
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    双方户口均在外地　无法在洛阳办理婚姻登记
    精彩图片
    藏传佛教格鲁派最大寺...
    小公主王诗龄7岁啦！又...
    男子碰瓷后钻车底索赔:...
    准妈妈Angelababy举枪...
    精彩热帖

    舞步出品 几张新作

    又是菊花飘香时

    手中有粮 心中不慌

    美景如画 金塔胡杨林
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周冬雨秀美背

    徐娇百变造型

    徐冬冬美臀尽显

    那些年的老牌鲜肉
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605