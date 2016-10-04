“我年轻时读了不少文学作品，涉猎了当时能找到的各种书籍，不仅其中许多精彩章节、隽永文字至今记忆犹新，而且从中悟出了不少生活真谛。”两年前的今天，习近平总书记在文艺工作座谈会上发表讲话，分享自己读书的故事。

今天，不仅仅是文艺工作需要从书中汲取力量，我们生活和工作的方方面面也需要书籍的滋养。就让我们一起看看，关于读书，习近平是怎么说的。

习近平：读书已成了我的一种生活方式

总书记爱读书。早在2013年3月19日，习近平接受金砖国家媒体联合采访时就表示：“我爱好挺多，最大的爱好是读书。”

到了2014年2月7日，他在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时又讲到：“今年春节期间，中国有一首歌，叫《时间都去哪儿了》。对我来说，问题在于我个人的时间都去哪儿了？当然是都被工作占去了。现在，我经常能做到的是读书，读书已成了我的一种生活方式。读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。”

习近平：读书是一个长期的需要付出辛劳的过程

总书记也善读书。对于读书，他有自己的心得。

2009年5月13日，中央党校举行2009年春季学期第二批进修班暨专题研讨班开学典礼。时任中央党校校长的习近平出席开学典礼并讲话。他说：“读书是一个长期的需要付出辛劳的过程，不能心浮气躁、浅尝辄止，而应当先易后难、由浅入深，循序渐进、水滴石穿。”

到了2013年，在中央党校建校80周年庆祝大会暨2013年春季学期开学典礼上，习近平总书记再谈读书。他说：“经常听有的同志说自己想学习，但‘工作太忙，没有时间学习’。听上去好像有些道理，但这绝不是放松学习的理由。”习近平表示，学习需要沉下心来，贵在持之以恒，重在学懂弄通，不能心浮气躁、浅尝辄止、不求甚解。“哪怕一天挤出半小时，即使读几页书，只要坚持下去，必定会积少成多、积沙成塔，积跬步以至千里。”

送你一份“习近平书单”，一起读起来！

近年来，习近平总书记多次在重要场合谈及自己的“读书单”，在文艺工作座谈会两周年之际，我们不妨一起看看总书记的书单，一起学习！