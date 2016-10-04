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酉阳有个南腰界 旅游投资好去处
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 重庆晚报 2016-10-15 11:22
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　　▲南腰界黑米供不应求，含硒量高出普通大米3倍。

　　▲南腰界稻田养鸭既丰富产业又是一道别致风景

　　酉阳县有一片红色土地，距离县城100多公里，与贵州省交界，贺龙、关向应等老一辈无产阶级革命家，曾在那里创建湘鄂川黔革命根据地，孕育中国工农红军三大主力之一红二方面军的诞生，那便是南腰界乡。

　　前日，重庆晚报记者跟随“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”采访团驱车来到这里。

　　“依托红色文化，我们着力发展特色效益农业，为村民实现全面小康做保障。”南腰界乡党委书记冉海波说，计划投资千万元完善红色旅游相关设施建设，乡政府有信心在明年底前让全乡4000余名贫困村民如期脱贫。

　　稻田安装直播摄像头

　　南腰界乡富硒有机稻示范基地位于南界村上寨沟，涉及500多户农户，总面积1018亩。基地采用“公司+合作社+农户”发展模式，目前已形成标准化生产技术。

　　冉海波说，当地大米早有名气，米酒治好红军痢疾的故事，流传至今。“据记载，当地名叫黄永富的老人，用自家酿的米酒加水煮给红军战士喝，治好战士水土不服造成的痢疾。为表示感谢，战士送了一块银元给老人做报酬，如今这块银元已捐献给文物保护部门。”冉海波说，南腰界也是酉阳的红色粮仓，当地最大优势是生态环境，土壤里硒含量丰富，滋润稻田的水源来自高山的泉水，如今稻米产业已成为当地主要产业。

　　记者看到，基地内稻田有专人看守和养护，技术、运营、管理人员名单及问责制度公布在公布栏，基地入口开设有农村淘宝网店，方便电商人员打包发货。

　　冉海波说，接下来将在稻田里安装摄像头，全程直播生产流程，获取客户信任。

　　村民帮工每天达100元

　　冉碧曾经是当地贫困村民，今年39岁的她，小学文化，两个孩子上中学，老母亲患重病，去年以前，家庭年收入仅1万元左右。

　　冉碧家有4亩地，去年前部分荒置，稻米基地大户知道她的处境，把她家土地流转整合进基地种植大米。“流转费每年千元左右，大户还返聘我当帮工。”冉碧说，像她一样的贫困户，在基地还有40余户，除了下雨天，她劳动一天报酬100元，最多时每月能挣3000元，其他帮工每天普遍70元。

　　黑米就要卖到香港去

　　近年为打赢扶贫攻坚战，经过专业检测发现，当地盛产的黑米比普通大米含硒量高出3倍。

　　目前，该乡富硒大米年产量5000吨以上。冉海波说，每年都被周边商家抢购一空，即便每斤25元也供不应求。

　　冉海波说，上月底，有深圳商人悄悄来打探，刚好遇见黑米收割。客人兴奋不已，当即到乡政府要求合作。

　　“他说，要把酉阳的黑米卖到香港去，有多少要多少。”冉海波透露，目前双方达成合作，乡里计划明年内拓展稻田万亩以上，同时打造中药材、青花椒产业基地等，不仅要让贫困户摘掉穷帽子，更要为全乡实现全面小康而努力。

　　邀请你来南腰界创业

　　记者从南腰界乡政府了解到，当地流转村民土地的年租费每亩150-500元不等，偏僻的土地租价最便宜。来南腰界发展特色效益农业，可以租地发展种植，可以与当地农村专业合作社、大户合作投资入股，也可以在当地搭建电商平台打开网销渠道。

　　目前，南腰界乡正处于脱贫攻坚、创富增收的冲刺阶段，当地政府欢迎主城创业者、商家、电商企业前来洽谈。

　　重庆晚报记者刘建忠李琅摄影报道

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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