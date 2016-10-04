鲨鱼惊魂

在坠海15个小时后，他遇到更可怕的水下生物——鲨鱼。“我一开始以为是梭鱼，但后来我发现这是一条如伦敦红色巴士大小的鲨鱼。”他说。“我的第一个想法是‘它会吃掉我’。”

幸运的是，阿奇博尔德注意到那是一条礁石鲨鱼，并不会对人类构成威胁。

据英国广播公司报道，南非男子阿奇博尔德在印度洋一个暴风雨的夜晚坠海后，竟然躲过了海鸥和鲨鱼的连环攻击，艰难存活了28个小时后被人幸运地救起。如今，距事发3年过去了，阿奇博尔德到海边依旧会颤抖。不过，他仍把大海称为“快乐的地方”。

当布阿奇博尔德在印度洋一个暴风雨的夜晚坠海时，他以为自己会死。在他独自在海上挣扎的28个小时里，他遇到一条鲨鱼，遭到海鸥攻击，但他还是活下来了。近日，阿奇博尔德首次向媒体讲述了他的落海奇遇。

靠独特蛙泳法存活

2013年4月，当时50岁的阿奇博尔德和9个朋友租了一艘船在印度尼西亚海岸附近的海上度假。17日凌晨，印度洋刮起了狂风暴雨，在顶层甲板上的阿奇博尔德一不小心被甩到海里。当他醒来时，他已经飘离那艘船15米。“我看着船的灯光消失了，我拼命尖叫着，但我很快意识到他们永远不会听到我的声音。”他说。“我用尽力去游泳，但怎样都无法抓到船。”

看着船越行越远，阿奇博尔德明白必须靠自己克服一切困难。阿奇博尔德喜欢冲浪和游泳，他知道应该保持深呼吸，以防突如其来的海浪将他打入海底。几个小时后，他的四肢开始抽筋，只能在脑海里重复过着喜欢的书和CD以转移注意力。

依靠自己发明的蛙泳方法，阿奇博尔德让自己的头浮于水面上。但随着困意入侵，他睡着了，直到海鸥将他叫醒。“海鸥啄我的头伏，我抬头看到底是什么攻击我，海鸥就开始啄我的脸，”他说。“血开始从我的鼻梁上流下来，我似乎被人用棒球棒击中了。”后来，他赶走了这两个攻击者。

在水里又飘了13个小时后，阿奇博尔德终于被同伴发现了，这时他距离坠海的地方已经有20公里远。他的朋友看到他没吃早餐后，联系了印尼海岸警卫队和周围船只，开始了搜索和救援工作。

18日上午，一艘船在水中发现了阿奇博尔德。他奇迹般地仍然活着，不过眼睛肿胀，脚、嘴唇和手几乎无血。

阿奇博尔德清醒后表示，是对妻子和两个孩子的挂念让他挺过了这一关。