国家新闻出版广电总局电影局局长张宏森近日现身第十三届长春电影节。谈及今年电影市场的票房疲软，张宏森认为，与去年同期相比，中国电影仍是处于增长状态。这个增长状态不能从票房这个单一指标来考量，“中国电影的发展并没有迎来拐点之说，而是正在朝着健康、良好、理性的轨道上前进。我们有信心在这样一个基础上推动中国电影向电影强国迈进。”

今年以来，暑期档、中秋档的票房表现不如意——和去年同期相比，暑期档几乎零增长，中秋档下降十三四个百分点，以致年初所提的全年票房突破500亿或600亿的目标已无法实现。对于今年电影票房缩水，张宏森认为，这与票补减少有关。他透露去年票补大概40亿元，因此今年的票房减少，只能说是在增长的前提下放慢了速度。据张宏森介绍，2016年的票房目前380多亿，与去年同比净增20多亿；去年全年观影人次12.5亿，而2016年观影总人次至今已达到11.21亿，去年同期是9.98亿，从这个指标来看也是向好的态势。从影院建设上来说，目前全国已达到37817块银幕，年初时只有32000块，银幕增速还是非常之快，影院建设也保持着旺盛势头。

据了解，今年以来全球的电影状况都不是太好。张宏森认为中国电影过了今年这样一个从去年的峰值进入波浪式起伏的过程，会淘汰劣质的产品，淘汰泡沫化的创作，淘汰一些急功近利、投机取巧的投资或项目，真正迎来用优秀的电影作品和观众建立良性互动关系的稳定阶段，“我们对中国电影的未来充满了信心。”

张宏森透露，2018年，中国电影将会迎来一个更大的开放格局。2018年是一个时间节点，可能有更多的外国影片会进入中国电影市场，可能有更多的发行渠道会活跃在中国的电影市场当中，中国电影将会面临着公平原则支配下的挑战。也因此，张宏森表示，电影不拒绝批评，电影也不拒绝吐槽，批评、吐槽的声音也是电影外延的一部分，但此时此刻的中国电影，在全球竞争的大格局当中，在中国电影保持基本面向好的态势当中，更需要得到大家的鼓励，更需要媒体传递一些正面的信息、态度和力量。