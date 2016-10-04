新华社达卡10月14日电 14日，国家主席习近平在达卡会见孟加拉国总统哈米德。

习近平指出，孟加拉国是南亚和印度洋地区重要国家，也是世界人口大国。中孟两国有着上千年友好交往史，两国人民彼此怀有友好感情。上世纪五、六十年代，两国老一辈领导人的友好交往为中孟两国关系发展奠定了良好基础。建交41年来，在和平共处五项原则指导下，中孟关系健康顺利发展，各领域交流合作给两国人民带来了实实在在的利益。中方赞赏孟方在涉及中国核心利益问题上给予中方宝贵支持，支持孟方为维护独立、主权，实现国家稳定和发展所作的努力。

习近平强调，当前，中孟关系发展面临重要机遇。这次访问期间，双方达成多项重要共识，决定将中孟关系提升为战略合作伙伴关系，推动两国关系迈上新台阶。双方同意完善各领域合作机制，积极落实重点领域大项目合作，共同推进“一带一路”建设，造福两国民众，为本地区互联互通和发展繁荣作出贡献。双方要共同为落实2030年可持续发展议程、推进南南合作作出不懈努力。

哈米德表示，孟加拉国人民热切期待着习近平主席来访。孟中友谊深厚，两国关系建立在平等和相互尊重基础上，历久弥新。习主席此访把两国关系提升到新水平，中国成为孟加拉国第一个战略合作伙伴。孟中两国发展目标多有相似之处，双方在贸易、投资、农业、能源、基础设施等领域合作潜力巨大。孟方愿意继续同中方在彼此核心利益问题上相互支持，愿意成为中国可靠的发展合作伙伴，并加强双方在重要国际和地区问题上协调。

王沪宁、栗战书、杨洁篪等参加会见。(记者 陈贽 金晶)