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泰王普密蓬逝世举国哀悼 70年来首换君主考验局势
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-15 08:29
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　　中新网10月15日电 当地时间13日下午3时52分，泰国国王普密蓬因病逝世，享年88岁。18岁登基的普密蓬，是目前全世界国家中在位时间最久的君主，并一直深受民众爱戴。泰国将进入为期一年的哀悼期，政府机构下半旗30日，各国政要也纷纷发送唁电表示哀悼之情。

　　在位70年间，普密蓬曾修改过17次宪法，经历过19次军事政变，更换过27任总理，50多届内阁。如今随着其去世，舆论普遍认为未来泰国政局恐再陷入动荡。不过，泰国总理巴育宣布，现年64岁的王储哇集拉隆功将在适时继承王位，“后普密蓬时代”能否平稳到来？

　　泰国总理：举国哀悼一年

　　过去十年的大部分时间，普密蓬都是在医院里度过的，健康状况欠佳迫使他取消所有的公开活动，不过这没有降低泰国人对他的忠诚和热情。听到国王去世的消息后，成千上万名守候在普密蓬所在医院外的民众，无不痛苦落泪。

　　泰国总理巴育宣布，全国将进入为期一年的哀悼期。全国各级政府机关学校降半旗30天，公务员穿着黑色服饰为期一年，所有娱乐场所停业30天，也停止一切娱乐活动，同时禁止贩卖或饮用酒精类饮料，民众自14日起穿着白色或黑色服装服孝。

　　13日夜间，诗丽拉医院外就有摊贩开始贩卖黑色上衣。14日一早，街头民众几乎都是一身全黑，脸上显得十分哀戚，有人还红着眼眶。

　　一名民众说，泰王为国家贡献太多了，只是近几年身体状况大不如前，先前民众都很担心他的健康，去世的消息一时之间真的很难接受。

　　泰国王储：等适时继位

　　10月14日，泰国王储玛哈∙哇集拉隆功王子为已故国王普密蓬主持遗体沐浴仪式，仪式于当天傍晚5点在曼谷大皇宫内举行。

　　此前，泰国总理巴育与王储会见之后说，王储认为王位继承问题尚需等到适当时候。巴育说：“王储深知王位继承人所肩负的责任，他将继续履行其作为储君的职责。”他表示，王位继承问题将遵循宪法、王位继承法等相关法律法规进行。

　　哇集拉隆功出生于1952年7月28日，现年64岁。他是普密蓬国王和诗丽吉王后唯一的儿子。哇集拉隆功成年后大部分时间定居欧洲，但父亲病重后他已回国担负起更多王室责任。

　　1972年12月28日，哇集拉隆功被普密蓬国王确立为储君。根据王位继承的相关法律法规，当王位出现空缺、而此前国王已确立储君的情况下，将由立法议会启动王位继承程序，程序通过后将由立法议会主席宣布储君继位。

　　各国政要：永远铭记他

　　“他对泰国做出长期贡献，是一位充满凝聚力的国家领袖，不仅被泰国人民敬仰，在国际上也备受推崇”——联合国秘书长潘基文对普密蓬的去世表示哀悼时，这样说道。

　　“(国王)为两国友好发展立下的功勋将为所有的日本国民所铭记”，日本首相安倍晋三在普密蓬去世后向泰国总理巴育致唁电。电文称“深感悲伤，代表日本国民由衷表示哀悼”。

　　俄罗斯总统普京向泰国政府、人民及王室发出唁电并表示哀悼。普京在唁电中称，“普密蓬国王在位数十年，不仅获得了泰国臣民的爱戴，也在海外享有盛誉”。普京说，普密蓬支持发展俄泰友谊和双方的合作关系，“俄罗斯将永远记住他”。

　　德国总理默克尔盛赞普密蓬对塑造今天的泰国发挥的决定性作用。默克尔称，德国和泰国有着超过150年的密切互信关系，希望泰国王储保持坚强，继续为泰国人民谋福祉。

　　美国总统奥巴马发表声明，对普密蓬国王逝世表示哀悼，称国王是美国的亲密朋友和重要合作伙伴。美国国务卿克里同日发表声明，就普密蓬国王逝世向泰国人民致以最深切慰问，称赞普密蓬国王是美国最重要、最信任的朋友之一。

　　分析推测：冲击政局经济？

　　其实，泰国国王健康状况已持续恶化多年，但泰国王室从未公开讨论过王位继承问题。因此，要如何应对70年来首次更换君主的局面，对泰国来说是一个考验。

　　美国《大西洋月刊》副主编凯西•吉西南曾表示，“无论如何，像普密蓬那样稳固的国王地位今后恐怕再难复制，而泰国的未来恐怕将会陷入一段长时期的不稳定”。

　　另一方面，泰国军人政府此前承诺在2017年底举行大选，但选举时间表一再往后推。

　　普密蓬逝世的消息传出前，全球最大政治风险咨询机构欧亚集团发布报告指出，军人政府可能把大选日期进一步推迟到2018年，而泰国股市和泰铢币值将在泰王病逝后波动。

　　不过，也有分析认为，若是王位交接顺利，泰国经济不会受到严重干扰。整体而言，投资环境受到的冲击将“相当小”，预计不会超过100天。(完)(何路曼)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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