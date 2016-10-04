中新网10月14日电据韩媒报道，三星电子14日表示，该公司因Galaxy Note7手机停产停售遭受的损失预计为3.5万亿韩元(约合人民币208.2亿元)左右。

报道称，三星电子方面表示，虽然Note7停售所带来的损失已反映到第三季度营业利润，但预计消极影响将持续至第四季度及明年第一季度。预计第四季度营业利润将减少约2.5万亿韩元，明年第一季度将减少约1万亿韩元。

三星电子表示，公布预期损失是为了帮助市场了解Note7停售所带来的影响。Note7产品导致的业绩“空白期”将由Galaxy S7和S7 Edge等系列产品填补，及时有效地控制住损失。

三星电子还表示，该公司将以此次电池起火门为契机，加强产品安全性能，并全面更新内部性能检验系统等致力于产品的安全性。

今年8月，三星电子在韩美等国家推出Galaxy Note7手机，但因电池缺陷接连发生起火事故。9月，三星在全球召回约250万部问题手机并发售新品，但新品也在国内外接连发生起火事故，引起消费者忧虑。

本月11日上午，三星宣布停止在全球销售和更换Galaxy Note7。当天，韩国国家技术标准院、美国消费品安全委员会建议停用Galaxy Note7，中国质量监督检验检疫总局发布Galaxy Note7召回公告。