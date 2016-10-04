原标题：北方将有中等强度冷空气 北京辽宁山东等地有霾

全国降水预报图

中新网10月14日电 据中央气象台网站消息，14日至17日，我国北方地区将自西向东有一次中等强度冷空气过程，新疆北部和东部、西北地区大部、内蒙古大部、华北北部和东北地区等地将先后有4~8℃降温，其中新疆北部的局地降温可达10℃~12℃；上述大部地区并将先后出现4~5级风，山口地区风力可达8~9级；另外受其影响，新疆北部等地的部分地区还将有小到中雪或雨夹雪。

目前，河北中部、天津等地的霾已明显减弱，因此解除霾黄色预警。预计，14日白天北京、辽宁东部、山东南部等地仍然有轻到中度霾，15日受冷空气和降水影响，上述地区的霾天气也将减弱消散。

未来具体预报

14日08时至15日08时，西北地区东部、吉林东部、四川、云南大部、黄淮西部、江淮大部、江汉、华南南部及台湾等地有小到中雨或阵雨，其中，海南岛东南部等地的部分地区有大雨或暴雨（50~70毫米）；新疆西北部、西藏东北部等地有小雪或雨夹雪。

15日08时至16日08时，内蒙古东南部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南东部和西北部、西南地区东部和南部、海南岛、台湾大部等地有小到中雨；青海中东部、甘肃西南部、黑龙江西北部等地有小雪或雨夹雪。新疆东部、甘肃西北部、内蒙古中西部等地的部分地区有4~6级风。南疆盆地南部有扬沙或浮尘。

16日08时至17日08时，内蒙古东南部、东北地区大部、黄淮东部、江南东部、西南地区大部、海南岛、台湾大部等地有小到中雨，其中四川南部、云南东北部等地的局地有大雨或暴雨。内蒙古东北部、黑龙江西北部、青海东部、甘肃西南部、西藏东部等地有小雪或雨夹雪。内蒙古中东部、吉林中部等地有4~6级风。南疆盆地西南部有扬沙或浮尘。