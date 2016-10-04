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我国下月将发射全球首颗脉冲星导航试验卫星
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 京华时报 2016-10-14 09:34
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我国下月将发射全球首颗脉冲星导航试验卫星

全球首颗脉冲星导航试验卫星。航天科技集团五院供图

原标题：我国下月将择机发射全球首颗脉冲星导航试验卫星

京华时报讯（记者潘珊菊）昨天，记者从中国航天科技集团第五研究院获悉，我国将于下个月择机发射首颗脉冲星导航试验卫星，该卫星可能成为宇宙在轨最“忙碌”的一颗卫星。

作为自然界最稳定的天文时钟，脉冲星将成为未来人类探索宇宙的“灯塔”。截至目前，已发现和编目的脉冲星数量已达到2000多颗，其中约160多颗具有良好X射线周期辐射特性，可作为导航候选星。

据了解，脉冲星导航系统不能直接对地面进行导航，而是对近地轨道卫星、深空探测及星际飞行器进行导航。X射线脉冲星作为宇宙中的“灯塔”，依靠自身发出的极为稳定的X射线脉冲信号，将有可能为近地轨道、深空探测和星际飞行航天器提供高精度的位置、速度、时间和姿态等丰富的自主导航信息服务，从而实现航天器长时间高精度自主导航与精密控制。

航天科技集团五院脉冲星导航试验卫星科学任务系统总设计师帅平介绍，整个卫星项目从论证到研制完成历时3年，从卫星任务确定开始正样研制到整星出厂用时10个月，标志着我国微小卫星设计建造水平进入了一个新的阶段。

11月将择机发射的世界上首颗脉冲星导航试验卫星将搭载两种类型的探测器载荷：一个是准直型微通道板探测器，探测面积为2400平方厘米；另一个是聚焦型探测器，聚焦镜头口径为17厘米。

这颗卫星将实现上天实测两种不同类型的探测器性能，利用探测器研究宇宙的背景噪声的试验目标，同时，探测蟹状星云脉冲星，解决中国研制的探测器“看得见”脉冲星的问题，另外将计划探测3颗低流量脉冲星。

>>揭秘

卫星将“没日没夜”工作

航天科技集团五院脉冲星导航试验卫星总指挥兼总设计师薛力军介绍，为尽快获得科学数据，研究人员希望卫星可以“没日没夜”地工作，希望卫星具备在一天的全部轨道圈次内均进行工作的能力。实现了此目标，脉冲星导航试验卫星可能成为在轨最为“忙碌”的一颗卫星。

对此，研究人员给卫星装上了一个“智能大脑”，教会了卫星自主进行观测等一系列动作。地面人员只需告诉卫星“一句话”，卫星就可以自主分解成所需要的动作，完全自主按照计划逐一完成全部观测动作。

更为重要的是，地面人员可以一次性告诉卫星“一百句”，这相当于一周的观测任务，卫星就可以全部记住，并自行排序，然后“乖乖地”完成全部的工作。这就相当于“给骆驼吃了一顿饭，然后让它穿过了整个沙漠”。

据了解，未来航天科技集团五院脉冲星导航团队还计划用5至10年的时间，持续探测26颗脉冲星，建立精确的脉冲星导航数据库。

责任编辑：倪子牮

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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