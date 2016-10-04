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21省份公布上调养老金 快来看看你能领多少
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-10-14 09:33
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新华网北京10月13日电 日前，河南省公布企业退休人员基本养老金上调方案，2015年底办理退休手续的退休人员每人每月增加70元。据记者不完全统计，在全国范围内已有21省份公布上调基本养老金，多地明确表示要在9月底之前将养老金发放到退休人员手中。

首次同步调整企事业单位退休人员养老金，惠及1亿多人

此前，人社部和财政部印发《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》，决定从今年1月1日开始，提高退休人员基本养老金水平6.5个百分点。

今年是首次统筹安排机关事业单位与企业退休人员同步调整基本养老金，考虑到多重因素，多数地区养老金发放时间较往年有所延后。数据显示，政策全面铺开后，预计将有8500多万企业退休人员、1700多万机关事业单位退休人员受益，共将惠及1亿多退休人员。

随着2014年“双轨制”的废除，机关事业单位退休人员的养老金，开始与企业按照相同的办法，由国家统一调整。随着机关事业单位养老保险制度的改革，将来企事业单位退休人员的养老金待遇差将会逐步缩小。

多地明确发放时间表，山西退休人员定额调整数额最高

记者了解到，按照国家规定，21省份现在公布的养老金调整方案，普遍采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，体现公平，多缴多得、长缴多得，同时对高龄退休人员和艰苦边远地区的企业退休人员适当倾斜。

北京、上海、广东、云南、广西等多地明确发放时间表，部分地区表示要在9月底前将养老金发放到退休人员手中。其中，山西企事业单位退休人员定额调整数额最高为190元。

分省份基金收支平衡压力大，基金运营有待全国统筹

目前，我国职工养老保险主要是省级统筹。一些省份基金结余偏少，收支平衡压力大。

我国社会保险法规定，基本养老保险基金逐步实行全国统筹。“十三五”规划纲要中明确，实现职工基础养老金全国统筹。虽然方案尚未出台，但业内专家表示，企业职工养老保险基金全国统筹并非“劫富济贫”，也不是各省统收统支“吃大锅饭”，全国统筹十分复杂，必须在分清中央与地方责任基础上，经过详细测算、统一认识，再明确资金配置与管理。

有专家提出，企业职工基本养老保险基金实现全国统筹，应采取全国社保基金出资、地方按比例上缴部分基金收入，建立社保基金调剂资金池的方式进行。对基金收支出现缺口省份，则应根据责任划分，按比例承担方式解决。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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