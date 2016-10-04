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报告称亚洲每3日诞生1位亿万富豪 过半来自中国
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 参考消息 2016-10-14 09:28
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参考消息网10月14日报道 英媒称，由瑞银与普华永道联合编撰的亿万富豪报告显示，家族之间转移资产、大宗商品价格通缩及美元升值等阻力令全球亿万富豪于2015年的总财富减少6%，但在亚洲几乎每三日诞生一位亿万富豪，过半数来自中国。

据路透社10月13日报道，这份13日出炉的报告显示，亿万富豪的总财富于2015年减少3000亿美元至5.1万亿美元，人均财富由40亿美元降至37亿美元，反映商品价格通缩及美元升值等因素对全球财富创造构成一定影响。

而在新增210位亿万富豪之中，美国只净新增五位亿万富豪，相比之下，亚洲几乎每三日就有一位亿万富豪诞生，单单中国便占亚洲113位新亿万富豪中的过半数。

瑞银全球超高净值主管 Josef Stadler表示，“即使中国经济增长放缓，但仍是庞大财富增长的亮点，在科技业冒起的带领下，中国2015年诞生了80位新亿万富豪。”

报道称，中国内地的新晋亿万富豪平均年龄为53岁，近半年数来自科技、消费及零售以及房地产领域，香港及印度各有11位新增亿万富豪。

过去20年全球各地大部分亿万富豪的财富创造表现出色，财富增幅达7倍，但这份最新报告显示，全球三分之一的亿万富豪已届70岁以上的高龄，所持财富合共占总财富的40%。

报告指出，“由此可见，我们即将见证全球史上最大规模的财富转移。对于达85%的亚洲亿万富豪都属于第一代创富者来说，这将是有史以来首次移交亿万富豪财富。”

报告覆盖的14个市场中约有460位亿万富豪预期将于未来20年移交2.1万亿美元给继承人，金额相当于2015年印度的国内生产总值。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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