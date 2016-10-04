新京报快讯(记者王梦遥)记者今天从公安部获悉，在公安部直接组织指挥下，四川省公安机关近日破获了四川眉山特大盗掘古文化遗址倒卖文物案，涉案文物交易金额达3亿元。

公安部消息称，四川省公安机关经过近两年的缜密侦查于近日破获该案，打掉盗掘文物犯罪团伙10个，破获盗掘古文化遗址、倒卖文物案件328起，抓获犯罪嫌疑人70名，追回各类文物千余件，其中一级文物8件、二级文物38件，三级文物54件，涉案文物交易金额达3亿元。

2014年初，四川省眉山市公安机关在工作中发现，江口镇岷江河道附近有人利用专业设备，夜间潜入“江口沉银遗址”河道区域盗挖，并将盗取的文物卖给文物贩子获取暴利。眉山市公安机关立即抽调精干警力组成专案组进行侦办。经过一段时间的细致侦查和摸排，专案组初步查明此案涉及多个盗掘、倒卖文物犯罪团伙，他们大肆盗掘“江口沉银遗址”文物，并进行倒卖，涉及全国10多个省市。

案情上报后，公安部将此案列为部督案件，并多次听取案件情况汇报，研究确定工作方案，全程指挥案件侦破工作，同时派员赴四川省眉山市指导案件调查、取证和侦办工作。从2015年4月开始，在公安部直接指挥下，四川省公安机关先后投入精干警力3000余人次，辗转10多个省市，行程10余万公里，进行多轮收网行动，共抓获犯罪嫌疑人70名，追回了“虎钮永昌大元帅金印”等一大批国家珍贵文物。

公安部有关负责人表示，近年来，文物犯罪日趋专业化、智能化、隐蔽化，作案手段和犯罪工具不断升级，给文物保护工作和公安机关侦查破案带来诸多困难。公安机关将积极创新打法，转变侦查方式，始终保持对文物犯罪的高压严打态势，全力遏制文物犯罪活动的多发势头。同时，会同文物管理部门不断完善打击和防范文物犯罪联合长效工作机制，加强协作配合，打防管控多管齐下，提高群众文物保护意识，切实保护国家文物安全。

(新京报新媒体)