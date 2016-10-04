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全国首例！宝宝在妈妈肚子里接受心脏病介入治疗
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新快报 2016-10-14 09:27
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孩子还在母亲肚子里,就能做心脏介入治疗?听起来的天方夜谭已经真实发生在我们身边!9月22日,广东省人民医院成功开展了全国首例胎儿心脏病宫内介入治疗手术。胎儿心脏介入治疗,在国内没有先例,而世界上能开展此项技术的医院不超过十家。

■新快报记者 黎秋玲

通讯员 张丹娜

靳 婷

穿刺心脏难度极大

39岁的谢女士是一位高校的教师,今年怀上了二孩,然而,第21周产检的超声检查结果,让谢女士一家大惊失色。超声显示,腹中胎儿右心室发育不良。如果妊娠继续,心脏的两个心室将发育变成一个心室的风险,即使生后手术也可能达不到完全治愈的效果。有医生建议她放弃这个宝宝,但母爱的本能让谢女士渴望留下这个孩子。于是医生便建议她到广东省人民医院的心血管病研究所。

省医医生经与心外科、产科专家会诊,确诊胎儿具有宫内介入治疗指征,提出了进行心脏介入治疗的方案:不采取孕妇开腹、胎儿开胸的外科手术模式,直接对孕妇腹内胎儿进行心脏介入治疗。广东省人民医院院长庄建接受记者采访时表示,虽然介入手术避免了孕妇开腹,胎儿开胸的风险,但此时已27孕周的胎儿心脏只有杏仁大,穿刺针在超声引导下要经孕妇的腹壁、子宫壁、羊膜腔、胎儿胸壁等多层组织和结构,要准确穿刺到胎儿右心室,难度非常大,术者的稍不留意或胎儿的轻微胎动都会穿破心脏,导致心包填塞,危及胎儿生命。

中奥专家合作完成

为了探讨手术的最安全方式,心脏母胎医学科通过电子邮件多次与已有丰富临床经验的奥地利专家进行术前讨论。经过商量,决定胎儿28孕周时进行手术。为争取手术的最理想效果,奥地利专家决定飞到广州,与省医专家们一起完成国内首例胎儿心脏介入治疗。

经过多次大讨论和精心准备,9月22日,手术进行。穿刺针准确地穿刺到胎儿的右心室,球囊导管穿过近闭锁的肺动脉瓣,开放了肺动脉瓣膜,反复扩张2次,在超声检测仪可清晰看到“生命之血”成功流向肺动脉。手术成功了!术后第4天,谢女士恢复良好,已经可以出院回家。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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