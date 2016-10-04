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老虎伤人事件家属拒20万补偿 园方表示无责任
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国青年网 2016-10-14 09:27
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今年7月23日，北京八达岭野生动物世界（简称八达岭动物园）东北虎园区老虎袭击游客致一死一伤，死者周某与伤者赵某是母女，近3个月过去，伤者父亲赵斌告诉南都记者，善后工作与园方仍未达成一致，且"协商通道都被堵死了"。

双方争歧在事故责任的划分上。

8月24日，北京延庆区政府官方发布了一份事故调查报告，认定：伤者赵某违反园区规定擅自下车，被老虎攻击受伤，随后其母周某违规下车施救，被虎攻击死亡；该事件"不属于生产安全责任事故。"

据此，八达岭动物园认为己方不应对该事件担责，但从道义出发给予占定损15%的补偿即20万元。而赵斌并不认同，"园方应该负死者的全部责任和伤者的主要责任"，他表示，将走法律途径解决此事。

家属表示要责任赔偿

园方称"报告结论很清楚了"

赵斌介绍，在事故调查报告发布后，八达岭动物园就"7·23东北虎伤人事件"提出以处理交通事故的办法理赔：定损、定责、定赔。其中，死者周某事件定损124.5万元，双方达成一致；而在伤者赵某事件定损中，赵斌主张的150万与园方的74.5万元差距过大，双方互不让步，后不了了之。

而"定责"则是争议的核心所在，最终导致双方到了"协商不了"的地步。伤者一方认为，园方应在死者事件上担全责，在伤者事件上担主责（应担责70%到80%）。不过，伤者方代理律师杨振忠告诉南都记者，因为调查报告的认定，"园方认为自己有理，不认为自己有过错，没有了协商的基础。"

双方所说的调查报告由"7·23东北虎伤人事件"调查组发布，该调查组由北京延庆区安全监管局牵头，当地多部门组成，报告认定事件不属于生产安全责任事故。八达岭动物园宣传人员曹先生告诉南都记者，从报告结论上就"很清楚了，园方在这起事件中没有责任。"不过从道义的角度出发，愿意给死伤者家属在定损基础上提供15%的补偿，按此方案，死伤者家属获得的补偿约为20万元。

家属描述的事实

与官方调查报告出入较大

与之前媒体的报道不同，赵斌新近称，其女儿赵某并非与丈夫吵架而下车，而是在行车过程中感到不适，下车与丈夫换驾驶位，而东北虎园区的游览路线是U路型，驾驶到门口时又回到虎笼附近，加上在此路段上也没有警示牌，赵某误认为已经抵达安全区，所以才下车，酿成悲剧。

在赵斌、女儿赵某（伤者）、及其代理律师和《质疑意见》描述的内容上看，与此前发布的调查报告有多处出入。

伤者一方质疑的焦点为园方的救援过程，尤其对报告中一段"事发后（园方）工作开展有序，及时进行了现场处置和救援"的描述不满。

赵斌称，在事故发生时，园方在附近的巡逻车虽然及时赶到，但对正在撕咬母女二人的老虎并未采取有效措施，仅以高声喇叭吆喝驱赶为主；另外，巡逻车上只有一个工作人员，赵某丈夫请求其救援，但被拒绝，该工作人员称当时的情况不敢下车，"就眼睁睁地看着事情发生。"

在救援工具上，伤者一方也认为园方准备得严重不够。赵斌说，在驱赶老虎时，如果有警棍、电击棒或者高压水管等工具，驱赶效果将大不一样，伤亡情况不至于如此严重；此外，若及时发现老虎"肇事"迹象，而巡逻车上配有麻醉枪的话，"击中老虎可以在一两分钟内产生效果"，就能避免悲剧。

"事故中，没有有效的应急措施，应急预案，所谓的安全保障就成为了形式和摆设。"赵斌告诉南都记者，园方实际拥有麻醉枪，但"放在仓库里"，他认为，麻醉枪这种有效工具不放在巡逻车或救援人员手中，"还有什么实际意义？"

园方否认违法经营

称接受官方决定"无须担责"

就伤者一方提出的质疑，南都记者联系到八达岭动物园负责宣传的曹先生，他表示，就事故责任的划分问题，"不是由事件双方说了算，而应以官方机构的决定为准"，并称这在调查报告中已经很清楚了。

曹先生告诉南都记者，"自驾游"项目是有经过安全评估的，"（自驾游项目）是经过有关部门的申报、批准才开设的，并非园方自行开设"，因此否认该项目违法经营一说。

在事故责任划分上，曹先生称园方接受官方调查报告中"不属于安全生产管理事故"的认定，自然也无从谈赔偿方案，他表示，如果伤者一方对该份报告有异议，有权向相关部门申诉或前往法院申请法律途径解决，"对于申述后事件认定结果，或者法院裁定结果若有变动，我们也接受。"

救援过程中为何没有麻醉枪等工具？曹先生解释，园区的确拥有麻醉枪，但"不在仓库"，由园区统一管理，用于园区在日常中管制动物，"不可能用在巡逻车上或救援人员手中，麻醉枪也属于管制器具"。

"如调查报告描写，园区在救援工作中没有什么问题。"曹先生称，在猛兽区任何人都严禁下车，包括救援人员，因为"同样有生命危险"，另一方面，不同于伤者家属的想法，曹先生称警棍、高压水管等也无法应对老虎。

至于协商过程，曹先生称，从一开始双方就同意以合法合规为原则，而非以"让伤者家属满意"为原则。

曹先生认为，在所谓责任划分的协商讨论等方面，都要基于一个基本前提：园区三番五次强调的，"猛兽区不能下车。"(南方都市报)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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