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泰新任国王是花花公子 曾任命爱狗为“空军首席元帅”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 环球网 2016-10-14 09:02
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　　【环球网综合报道】卧病已久的泰国国王普密蓬·阿杜德去世后，泰国人民除了面对失去国王的悲痛，还要应付新国王继任为当前政局所带来的不稳定因素。

　　泰国总理巴育星期四宣布，泰国王储玛哈·哇集拉隆功王子将正式接任王位美国媒体10月13日报道称，据说这位即将荣登大位的少爷可是泰国出了名的花花公子。美媒认为这位多年来对政治漠不关心、行为出人意表的公子哥不是泰国国王最合适的继任人选。

　　曾经离过三次婚奢侈纵欲待人残酷

　　哇集拉隆功的言行多年来一直备受争议。毕业于澳大利亚军校、曾经离婚三次的哇集拉隆功多年来的形象都是一名奢侈纵欲、待人残酷的花花公子。身为皇家空军上将的他曾经下令委任他的爱狗成为泰国的“空军首席元帅”。他与王妃为爱狗开生日派对的视频曾经在2007年被公开，视频记录了王妃当天近乎全裸地在泳池边跳舞的景象，使泰国王室形象受创。

　　泰国民众普遍对王子没有好感诗琳通公主民望更高

　　泰国订立了严厉的“冒犯君主法”，限制媒体讨论王室隐私，但依然无法完全禁止有关哇集拉隆功王子的出格言行。熟悉泰国王室的媒体认为，虽然泰国人不能公开讨论王室，但他们自1970年代以来就不断地在私下讨论哇集拉隆功，泰国人普遍对这位王子没有好感。相比之下，王位的第二继承人诗琳通公主的民望要比她兄长高很多，有很多泰国人都认为诗琳通更适合继任泰国王位。

　　与泰国前总理他信有密切关系给泰国政治稳定带来挑战

　　除了哇集拉隆功的个人言行问题，他与因军事政变下台、目前流亡国外的泰国前总理他信拥有密切的关系，因此他的继任也为泰国的政治稳定带来了挑战。有分析认为，哇集拉隆功继任后或许会重新发动“红衫军”对他信的支持。

　　过去十多年，泰国政局主要分为代表乡村草根的“红杉军”和代表城市精英的“黄衫军”两大派系。两大派别的斗争近年越趋激烈，泰国军方因此在2014年发动军事政变稳定政局。刚去世的国王普密蓬多年来受泰国人民敬仰，在国内政治斗争中扮演了稳定者的角色，因此有分析担心，如果这位新国王延续他近期清除异己、巩固权力的手段，他在正式接任后会为泰国政局带来更多的不稳。

 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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