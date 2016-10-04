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习近平同柬埔寨首相洪森举行会谈
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-10-14 08:50
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习近平同柬埔寨首相洪森举行会谈

两国领导人一致决定中柬继续做高度互信的好朋友、肝胆相照的好伙伴、休戚相关的命运共同体

　　新华社金边10月13日电(记者 霍小光 郝薇薇 陈贽)13日，国家主席习近平在金边同柬埔寨首相洪森举行会谈。双方高度评价中柬传统友谊，就新形势下深化中柬全面战略合作伙伴关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识，一致决定共同维护好和发扬好中柬友谊，推动中柬全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

　　习近平强调，由两国老一辈领导人共同缔造和精心培育的中柬友谊历久弥坚。当前，中柬关系呈现积极发展势头，政治互信不断加强，经济合作成果丰硕，多边配合更加密切。中方始终珍视中柬传统友谊，愿同柬方一道，不断丰富中柬全面战略合作伙伴关系内涵，给两国人民带来更多实实在在的利益。

　　习近平赞扬柬埔寨政治社会稳定、经济快速发展、人民生活改善、国际地位提高，表示相信柬埔寨政府一定能够带领柬埔寨人民，把国家建设得更加富强。中方坚定支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，愿继续为柬埔寨国家建设提供力所能及的帮助。

　　洪森表示，柬中两国是高度互信的好朋友，双方在各自发展和彼此重大关切问题上始终相互理解和支持。柬方感谢中方长期以来给予的帮助，坚持将传承两国老一辈领导人缔造的柬中传统友谊作为重要使命。柬方愿同中方一道，以习主席此访为契机，加强柬中友好，深化两国全面战略合作伙伴关系。

　　两国领导人一致决定巩固中柬传统友好，大力推动全面战略合作，让两国继续做高度互信的好朋友、肝胆相照的好伙伴、休戚相关的命运共同体。

　　双方同意保持高层互访和交往的良好传统，加强高层战略沟通，引领新时期中柬关系发展，加强政府、议会、政党合作，深化治国理政经验交流，扩大外交和执法安全合作。

　　双方同意加快两国发展战略对接，制定并实施好共同推进“一带一路”建设合作规划纲要，采取措施扩大双边贸易规模，加强在产能、投资、农业、水利、基础设施建设、能源、通信、工业、海洋等领域合作，继续实施好西哈努克港经济特区等合作项目。

　　双方同意扩大科技、教育、文化、文物、卫生、旅游等领域交流合作，加强民间特别是青少年友好交往，培养中柬友好事业接班人，夯实两国友好的民意基础。

　　双方同意共同推进中国-东盟合作，加强在联合国、亚欧会议、东亚合作、澜沧江-湄公河合作等多边框架内的沟通和协调，维护两国和发展中国家共同利益。

　　会谈后，两国领导人共同见证了外交、共建“一带一路”、产能合作、投资、水利、新闻、海洋等领域多项双边合作文件的签署，并共同出席金边中国文化中心揭牌仪式。

　　双方发表了《中华人民共和国和柬埔寨王国联合声明》。

　　会谈前，习近平向柬埔寨独立纪念碑献花圈。

　　王沪宁、栗战书、杨洁篪等出席上述活动。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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