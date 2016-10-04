□本报记者罗之飏

10月11日下午3时，雨中的叙永县石坝彝族乡，光线有些昏暗。肖为勤走进大伯肖友恩留给他的老屋，开了电灯，古老的木立柱上，立刻闪出几点金属的微光。

“毛主席给大伯留的3枚铜圆，终于找到了。”手指摩挲着深深嵌进柱内的铜圆，肖为勤的话语中透着自豪。

肖为勤从小听肖友恩给他讲红军的故事。1935年2月3日，红一方面军进驻原名“石厢子场”的石坝彝族乡，在这里打土豪、分财产、杀年猪，带领当地群众度过一个欢乐的春节。其中，最让肖为勤感兴趣的，是3枚铜圆的故事。

当时，肖友恩和周边的3户邻居家，有几位红军领导分头借宿。3天短暂休整后，红军拔营离开，借宿肖友恩家的那位红军领导，执意给他留下3枚铜圆当“烟火钱”。肖友恩怕被土匪抢夺，也怕被恶霸知道寻衅，悄悄把3枚铜圆垂直“钉”进自家的一根木柱里。

解放后，肖友恩看见毛主席的画像，才知道当时住在他家送给他铜圆的人是毛泽东。他满怀感激地把当年毛主席睡过的床、吃饭用过的桌椅都精心保存下来，逢人就讲。唯独那3枚铜圆的存放处，他没有明确告诉别人。

肖友恩去世后，老屋留给肖为勤。肖为勤找了几次，没有发现铜圆。直到2014年6月，政府提出租下老屋进行保护，他想打磨一下木柱上有些朽坏的油漆面，才惊喜地看到，3枚铜圆就嵌在毛主席睡过的卧室旁偏房的门柱上。时间跨越81年，但镶嵌在木柱里的3枚铜圆依然闪闪发光。

如今，这间老屋已被纳入石坝彝族乡爱国主义教育基地内，与红军“鸡鸣三省”会议旧址、红军造币厂旧址等一起，成为当地红色文化保护的重要内容。