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【网络媒体走转改】再访红军入川之城 重庆巫溪脱贫致富有“良方”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华龙网 2016-10-13 19:46
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　　【摘要】 10月11日至12日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动第一小组的采访团走进巫溪县。昔日，红军战略转移从此入川，迈出长征路上坚实步伐；如今，当地政府开出“良方”，通过社员村内互助合作的形式筹措资金，用于解决产业发展、改造危房、子女上学等难题，脱贫效果显著。

　　“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动第一小组的采访团走进巫溪县。

　　采访团一行细雨中来到巫溪县大兴沟扶贫类巴渝民宿建设工程项目部，了解当地带动贫困人口搬迁和扶贫开发工作进展。记者黄宇摄

　　华龙网10月12日21时45分讯(记者黄宇)10月11日至12日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动第一小组的采访团走进巫溪县。昔日，红军战略转移从此入川，迈出长征路上坚实步伐；如今，当地政府开出“良方”，通过社员村内互助合作的形式筹措资金，用于解决产业发展、改造危房、子女上学等难题，脱贫效果显著。

　　》》忆往昔

　　红军入川到巫溪带领穷人打击豪绅地主分土地

　　该项目共18栋民宿，最大房间数量192间，可接待300人。记者黄宇摄

　　石锣村发展核桃、养殖等产业。记者黄宇摄

　　11日夜晚，采访团一行来到巫溪县徐家镇岔路村“红军入川纪念碑”前，缅怀红军长征路上的艰辛和不易。

　　忆往昔，面对国民党军队数倍于红军的重兵围剿，1932年9月，湘鄂西红三军从洪湖撤退到大洪山，中共中央湘鄂西分局根据贺龙军长的意见，实行战略转移，远走川鄂边回到湘鄂西根据地。1932年12月15日，红三军从鸡心岭界梁子一线的巫盐古道进入巫溪。

　　如今，当地人在这里修起“红军入川纪念碑”，在当时红军取得入川第一仗胜利的“一线天”悬崖峭壁上，还用朱笔镌刻着扶贫攻坚的标语。

　　12日，细雨中，沿着红军走过的路，采访团一行来到巫溪通城镇长红村红三军司令部旧址，参访红军标语墙。墙上写着“红军为穷人得到土地和粮食”的标语。

　　这栋老房子里，还保存着一些旧物件。在红军标语墙前，采访团听后人讲述红军在通城的故事。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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