【摘要】提起重庆黔江，濯水古镇和风雨廊桥想必你有所耳闻，然而除了民俗文化，当地的红色文化同样有着丰富的内涵。在离濯水古镇几百米远的地方，立有一块写着“红军渡”三个大字的石刻，上面记录着80多年前贺龙、关向应率领红三军由此渡江攻打彭水的经过。

离濯水古镇不远处，是红军渡广场。首席记者李文科摄

华龙网10月12日17时讯(记者李春燕徐焱)提起重庆黔江，濯水古镇和风雨廊桥想必你有所耳闻，然而除了民俗文化，当地的红色文化同样有着丰富的内涵。在离濯水古镇几百米远的地方，立有一块写着“红军渡”三个大字的石刻，上面记录着80多年前贺龙、关向应率领红三军由此渡江攻打彭水的经过。今(12)日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动走进了位于武陵山区腹地的重庆黔江区，在濯水镇的红军渡重温了红军在黔江征战的峥嵘岁月。

提起新中国十大元帅之一的贺龙，可谓家喻户晓，他是中国人民解放军的创始人和主要领导者之一，建立了不朽功勋。说起贺龙和黔江的交集，要把时间倒回82年之前。

贺龙曾四次到黔江从事革命活动，其中最重要的一次是1934年，那年的5月6日，中国工农红军第三军军长贺龙、政委关向应率领红三军经濯河坝，渡阿蓬江，奔袭彭水县城。

要西渡阿蓬江，贺龙选择了黄泥沱渡口，这是一个有几百年历史的老渡口，因渡口是黄泥巴而得名。5月6日凌晨，贺龙、关向应率领红三军将士急行军翻越北溪盖，上午8时许，近万名红军将士集结到濯河坝黄泥沱渡口。

阿蓬江黄泥沱渡口还有个名字叫红军渡。首席记者李文科摄

当年的黄泥沱渡口，就是今天的红军渡，老百姓为纪念红军，把渡口更名为红军渡。在濯水古镇西面的阿蓬江边，采访团一行见到了刻着“红军渡”三个字的巨石，石高约3米，宽1米多，巨石之后，便是阿蓬江宽阔的水面。

“后来有了国道，渡口也就停用了，以前交通不发达，渡口是当地人过江到彭水的必经之路。”濯水镇的一名工作人员介绍，由于现在修起了高速公路，渡口的水面变窄了不少，当时，渡口水面宽达100余米，水深流急，红军没有渡江工具。

贺龙找到了当年在黔江水市乡水车坪买马时结识的两位朋友，这两人已是当地的船老板，在他们的协助之下，当地80多名船工，集结了20多只木船，帮助红军渡江。船工们人歇船不歇，直到傍晚，才将红军将士和骡马、物资全部运送过江。

而更为当地人津津乐道的，是在红军渡江的过程中，当地百姓接受了红军的宣传和主张，同时也被红军将士爱护老百姓的行为所感动，不少人主动拿出草垫铺在船底，让红军的骡马顺利渡江。还有不少人接受了扩红宣传，当地出现了母亲送儿子、妻子送丈夫参加红军的场面，当天便有30多名濯水青壮参军入伍。

当年阿蓬江黄泥沱渡口水面宽达100多米，由于现在修起了高速公路，水面变窄了。首席记者李文科摄

镇上的工作人员说，1977年，黔江县委在西岸树立了红军革命纪念碑，记录了红军由渡口过江时当地百姓踊跃摆渡的历史，1982年公布为黔江县级文物保护单位；2009年，黔江区委、区政府又塑造了“红军渡”雕塑，简记贺龙、关向应率领红三军于此渡江攻打彭水的经过。

记者看到，80多年过去，红军渡的渡江功能已被附近的319国道替代，渝怀铁路离红军渡也仅有500多米，向西300米远处是渝湘高速公路互通，三条交通大动脉的汇聚让红军渡成了交通枢纽。随着交通的便利，濯水也发生了翻天覆地的变化，渡口旁修建了宽敞的红军渡广场，不远处的古镇已是创5A的景区。渡船交通虽已成为历史，再难寻到当年印记，但红军精神却在当地留了下来，并得到了传承和发扬。