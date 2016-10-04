洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【网络媒体走转改】见证80多年前红三军革命历程 重庆黔江濯水镇有个红军渡
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华龙网 2016-10-13 19:46
分享到：

　　【摘要】提起重庆黔江，濯水古镇和风雨廊桥想必你有所耳闻，然而除了民俗文化，当地的红色文化同样有着丰富的内涵。在离濯水古镇几百米远的地方，立有一块写着“红军渡”三个大字的石刻，上面记录着80多年前贺龙、关向应率领红三军由此渡江攻打彭水的经过。

　　离濯水古镇不远处，是红军渡广场。首席记者李文科摄

　　华龙网10月12日17时讯(记者李春燕徐焱)提起重庆黔江，濯水古镇和风雨廊桥想必你有所耳闻，然而除了民俗文化，当地的红色文化同样有着丰富的内涵。在离濯水古镇几百米远的地方，立有一块写着“红军渡”三个大字的石刻，上面记录着80多年前贺龙、关向应率领红三军由此渡江攻打彭水的经过。今(12)日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动走进了位于武陵山区腹地的重庆黔江区，在濯水镇的红军渡重温了红军在黔江征战的峥嵘岁月。

　　提起新中国十大元帅之一的贺龙，可谓家喻户晓，他是中国人民解放军的创始人和主要领导者之一，建立了不朽功勋。说起贺龙和黔江的交集，要把时间倒回82年之前。

　　贺龙曾四次到黔江从事革命活动，其中最重要的一次是1934年，那年的5月6日，中国工农红军第三军军长贺龙、政委关向应率领红三军经濯河坝，渡阿蓬江，奔袭彭水县城。

　　要西渡阿蓬江，贺龙选择了黄泥沱渡口，这是一个有几百年历史的老渡口，因渡口是黄泥巴而得名。5月6日凌晨，贺龙、关向应率领红三军将士急行军翻越北溪盖，上午8时许，近万名红军将士集结到濯河坝黄泥沱渡口。

　　阿蓬江黄泥沱渡口还有个名字叫红军渡。首席记者李文科摄

　　当年的黄泥沱渡口，就是今天的红军渡，老百姓为纪念红军，把渡口更名为红军渡。在濯水古镇西面的阿蓬江边，采访团一行见到了刻着“红军渡”三个字的巨石，石高约3米，宽1米多，巨石之后，便是阿蓬江宽阔的水面。

　　“后来有了国道，渡口也就停用了，以前交通不发达，渡口是当地人过江到彭水的必经之路。”濯水镇的一名工作人员介绍，由于现在修起了高速公路，渡口的水面变窄了不少，当时，渡口水面宽达100余米，水深流急，红军没有渡江工具。

　　贺龙找到了当年在黔江水市乡水车坪买马时结识的两位朋友，这两人已是当地的船老板，在他们的协助之下，当地80多名船工，集结了20多只木船，帮助红军渡江。船工们人歇船不歇，直到傍晚，才将红军将士和骡马、物资全部运送过江。

　　而更为当地人津津乐道的，是在红军渡江的过程中，当地百姓接受了红军的宣传和主张，同时也被红军将士爱护老百姓的行为所感动，不少人主动拿出草垫铺在船底，让红军的骡马顺利渡江。还有不少人接受了扩红宣传，当地出现了母亲送儿子、妻子送丈夫参加红军的场面，当天便有30多名濯水青壮参军入伍。

　　当年阿蓬江黄泥沱渡口水面宽达100多米，由于现在修起了高速公路，水面变窄了。首席记者李文科摄

　　镇上的工作人员说，1977年，黔江县委在西岸树立了红军革命纪念碑，记录了红军由渡口过江时当地百姓踊跃摆渡的历史，1982年公布为黔江县级文物保护单位；2009年，黔江区委、区政府又塑造了“红军渡”雕塑，简记贺龙、关向应率领红三军于此渡江攻打彭水的经过。

　　记者看到，80多年过去，红军渡的渡江功能已被附近的319国道替代，渝怀铁路离红军渡也仅有500多米，向西300米远处是渝湘高速公路互通，三条交通大动脉的汇聚让红军渡成了交通枢纽。随着交通的便利，濯水也发生了翻天覆地的变化，渡口旁修建了宽敞的红军渡广场，不远处的古镇已是创5A的景区。渡船交通虽已成为历史，再难寻到当年印记，但红军精神却在当地留了下来，并得到了传承和发扬。

 

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·网络食品安全新规实施 网售“自制美食”需持证
  • ·青山不老 大爱永存——追记洛阳中心医院医生王晓阳
  • ·二胎备孕谨防甲肝捣乱 孕妇预防甲肝有这三招
    		•
    厨房保养 要从防潮开始
    厨房保养 要从防潮开始
    郑州限购，洛阳楼市何去？看业内人士怎么说
        记者近日走访洛龙区、瀍河回族区、西工区等楼盘售楼处发现，有零星客户到访看项目，那么洛阳的楼市会受郑州...
  • ·十一长假，洛阳楼市人气、销售均火热
  • ·［房产］洛阳道北发展利好频出，城北宜居房价洼地
  • ·［房产］“洛阳晚报金秋家装私房汇”启动，快报名吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    发改委：洛阳地铁一号线二号线不是同时开工
    新生儿医保办理流程、携带资料、办理地点
    精彩图片
    最美背影女孩自曝正脸...
    宝宝心里苦！儿童尴尬...
    英国开建下一代核潜艇...
    广州有条靓爆镜的紫红...
    精彩热帖

    阳光水世界采风

    霞舞漫天

    趴在地上写作业

    日照拍日出
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    徐娇百变造型

    杨紫秀出大白腿俏...

    那些年的老牌鲜肉

    钟丽缇化身人鱼公主
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605