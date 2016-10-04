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五保户申领补助请干部吃饭 花掉攒了3个月的600元
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华西都市报 2016-10-13 10:02
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　　说起3年前为申请补助请乡、村干部吃饭的事，钟广福落泪了。

　　钟广福家的窗户上没有玻璃，钉着木板。

　　9月20日，资阳市安岳县白塔寺乡增花村一位村民拨打华西都市报“监督进行时”热线02896111，反映村民到村里办事，村干部均会暗示请吃饭或者送红包。该村一位小组长直言，办事请村上、乡上“领导”吃饭已成为该村的“风俗”。

　　村里63岁的孤寡老人钟广福，为了申请计划生育家庭特别补助，花了600多元请村、乡干部吃饭、买烟。这些钱，是这位老人靠编背篼好几个月才积攒下来的。

　　对此，村支书杨秀光给出的说法是：“不去吃对不起人家。”

　　老人落泪

　　请乡村干部等11人吃饭花掉3个月收入600多元

　　9月21日，白塔寺乡增花村8组，多位村民聚在钟广福家议论纷纷。最近几年，他们都曾为了办事，不得不请村干部吃饭。对于钟广福老人被迫请吃饭的经历，村民们很是气愤。因为这个独居老人一直无人照顾，平时靠编竹背篓卖和在建筑工地当小工为生，收入很少。而为了申请计划生育家庭特别补助，就花掉了老人600多元，相当于他3个月编背篓卖的收入。

　　虽然已经过去3年，但钟广福老人说起请吃饭这件事，还是落下泪来：“请吃了饭，一年半后才办下来。”钟广福膝下无子女，老伴已去世多年，一直是村里的五保户。接受采访时，他仍心有余悸：“杨秀光当了30年村支书，怕他报复我。”

　　抹去眼泪，钟广福回忆起了3年前那次经历。2013年，他申请计划生育家庭特别补助，村里的小组长让他去填表，当时乡民政办副主任许大富和村支书杨秀光都在场。“杨秀光说这个事要请顿饭，说我的钱多，办下来一个月有400多元，吃顿饭是意思意思。”

　　填表结束已是中午，“他们几个提上包包，说要去白塔寺乡上吃饭，喊我一起。”钟广福说，乡上来的邹继德开车，将他们拉到了白塔寺乡政府对面的餐馆二楼就餐，许大富点了菜。当时为了办事而请乡、村干部的，还有增花村6组组长莫英祥。

　　莫英祥证实，当天为了帮弟弟办事，他确实与钟广福一起请了乡、村干部吃饭，吃饭时点了白酒，还买了烟。

　　当时钟广福清点了一下人数，来吃饭的乡、村干部等共有11人。菜刚端上桌，就有人叫买烟，钟广福和莫英祥准备去买红塔山烟，可对方说至少要买20多元一包的玉溪烟，于是钟、莫两人只得下楼去买了12包烟。“吃完饭，他们让我们去把账结了。”钟广福说，当时他掏了600多元钱，交给莫英祥一起买单，身上只留了50元。

　　随后，邹继德开车送钟广福回到8组路口，钟下车时又被索要50元车费。“那50块是我身上最后的钱，我只好给了他，其实往返总共才8公里。”钟广福说，至今他仍对那天的事记得很清楚，因为请吃饭的钱，是他编了几个月背篓，到集市上卖掉才攒下来的，“一个背篓30块钱，一年我最多才卖得掉80个，也就2000多块钱。请吃饭的600多块钱相当于我3个月的收入，被他们一顿饭就吃完了啊。”

　　

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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