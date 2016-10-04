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曝孙杨已当爸爸 前女友独立将孩子抚养至2岁
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 全明星探 2016-10-13 09:39
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　　近日，全明星探接到孙杨前女友李莹念身边知情人爆料称：“孙杨、李莹念2013年因孙母棒打鸳鸯而分手，但李莹念当时已经怀有孙杨的儿子，因此孙母给了她位于济南的一套别墅作为补偿。如今孙杨私生子已经由妈妈李莹念抚养到了2岁，李至今单身，她父母也未能走出过去、现在还总说电视中的孙杨是自己女婿。”

　　孙杨李莹念昔日亲密照

　　李莹念的确是孙杨公开承认的前女友，而且，就在2013年2月网上也的确不止一次传出“孙杨陪李莹念做过产检”的传言！

　　传孙杨前女友是空姐为孙杨旷工被开除得别墅补偿

　　李莹念1986年出生于济南，大孙杨(1991年生)5岁，两人2012年伦敦奥运期间开始交往。她原本还是国航空姐，但因为不断请假、旷工陪孙杨训练，2013年2月被国航开除。不止一位网友异口同声爆料“李莹念做产检”的传言，也“巧合”至极就是在这段时间曝出的！

　　据李莹念身边知情人向星探透露：“孙杨、李莹念最终在孙妈妈'处理'下分手，孙妈妈给了李莹念一套别墅，就在位于李老家济南南部山区的南部山庄，儿子也由李家抚养。”

　　实际上，今年9月风行工作室摄影师已经在济南拍到了李莹念父母、李莹念带着疑似孙杨私生子一起逛街、吃饭的温馨画面。

　　别墅之外女方还曾索要2000万？

　　据爆料，在被孙杨父母强行拆散之后送了别墅当赔偿，但似乎除了别墅之外，女方还像孙杨索要2000万然后去美国生孩子，孙杨甚至早先买的车里边配饰全部是前女友的名字！

　　星探连线李莹念遭粗暴拒绝男子代接不置可否

　　全明星直播的星探电话联络了孙杨的前女友李莹念，电话拨通后，一位女士先询问了星探的身份，当听到是核实孙杨私生子的问题后，该女士当即表示“电话打错了！”，随后一名男子代替该女士回应星探的询问，当星探问及孙杨私生子时，男子不置可否。

　　2013年1月25日，孙杨首次承认自己有女友，他在社交平台发文称：“在乎我的人，请不要伤害我在乎的人。”随后据知情人爆料孙杨女友名叫李莹念，比孙杨大五岁，身高为1米73，来自山东济南，毕业于临沂师范学院外国语学院，2008年被国航录取，两人2012年伦敦奥运期间开始交往。她原本还是国航空姐，但因经常请假、旷工在2013年2月被国航开除。孙杨发这条微博的目的是希望自己的泳迷和亲友不要在抨击自己的女友。孙杨与空姐女友的恋情引发了不小的争议，教练朱志根曾表示：“年纪轻轻就谈恋爱，怎么可能取得好成绩呢？”这也成为孙杨与教练之间矛盾爆发的导火索。不过有消息称，他们两人早已分手，因为后来孙杨无证驾驶时身边的女友是另外一位女子。

　　2013年2月网上曾传出孙杨陪李莹念做过产检的传言。据李莹念身边知情人透露：“孙杨、李莹念最终在孙妈妈‘处理’下分手，孙妈妈给了李莹念一套别墅，就在位于李老家济南南部山区的南部山庄，儿子也由李家抚养。”

　　网友力挺孙杨愿其不受流言影响

　　孙杨消息一出立即在网络上炸开了锅，不少网友表示为国争光的运动员不是娱乐明星，私生活不应该被过度曝光，也有网友希望孙杨不要受绯闻的影响，好好训练备战四年后的东京奥运会。

　　孙杨目前并没有针对此事作出回应，其在社交平台上最后一条发文说到：“习惯了水里的安静，这次换个身份，来感受下陆地和天空是怎样的！穿上军装变身兵哥哥，新的视角有了新的体验……转眼已经到倒数第二站了，渐渐喜欢上在部队的生活，会期待接下来的训练项目，也有了日后会想念的战友们~我准备好了！我们的征途是星辰大海！”今天关于“孙杨私生子”新闻传出后，不少网友在该文下面评论表示力挺孙杨。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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