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习近平：完善中国特色社会主义社会治理体系 努力建设更高水平的平安中国
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-10-13 08:48
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　　习近平就加强和创新社会治理作出重要指示强调

　　完善中国特色社会主义社会治理体系 努力建设更高水平的平安中国

　　新华社南昌10月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前就加强和创新社会治理作出重要指示，强调要继续加强和创新社会治理，完善中国特色社会主义社会治理体系，努力建设更高水平的平安中国，进一步增强人民群众安全感。

　　习近平指出，近年来，政法综治战线认真贯彻党中央决策部署，一手抓突出问题整治、一手抓社会治理创新，平安建设取得新成效。要更加注重联动融合、开放共治，更加注重民主法治、科技创新，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，提高预测预警预防各类风险能力。要坚持问题导向，把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来。要完善社会治安综合治理体制机制，加快建设立体化、信息化社会治安防控体系。各级党委和政府要高度重视社会治理工作，落实社会治安综合治理领导责任制，切实肩负起促一方发展、保一方平安的政治责任。

　　全国社会治安综合治理创新工作会议10日至11日在江西南昌召开。中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在会上传达了习近平重要指示并讲话。

　　会议强调，政法综治战线要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，主动适应新形势，切实增强工作前瞻性，坚持立足当前与着眼长远相结合，积极推动理念、制度、机制、方法创新，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

　　国务委员、公安部部长郭声琨，最高人民法院院长周强，最高人民检察院检察长曹建明等出席会议。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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