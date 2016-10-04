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三星发放四重防火盒回收Note7 难消邮递公司担忧
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-13 08:09
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　　中新网10月13日电据外媒报道，韩国三星日前宣布永久停产及停售Galaxy Note 7手机后，向用户寄出回收盒及说明书，让用户交还问题手机。为避免手机在回收途中再起火爆炸，回收盒内镀上了防火的陶瓷纤维层，还附上防护手套，避免用户对防火层敏感，合共有四重包装，保护措施十足。

　　三星的回收包装共有大中小三个盒，最大的外盒贴有警告标签，提醒代运商包裹内含问题锂电池。中盒内部镀有防火层，内盒则用来装载手机。此外，随盒附有防静电袋，总共提供四重保护。

　　虽然如此，仍有邮递公司担忧运送Note 7的安全性。英国皇家邮政表示，政府对运送含锂电池的产品有严格指引，有问题的锂电池更属于禁运物品，因此拒绝代运较早一批出售的Note 7，并会要求客户申报包裹内容，确保安全。

　　美国邮政署要求用户使用坚固的包装，例如硬卡纸盒或胶箱等，用户也只能使用平邮陆运和海运寄送Note 7。

　　澳大利亚三星在网上发表指引，呼吁Note 7用户立即关机，而手机入盒回收前应备份所有数据，再将手机还原至原厂设定，以免个人私隐外泄。

　　《纽约时报》透露，Note 7在8月传出首爆后，三星随即下令旗下数百名工程师尽快找出原因。由于三星急着为Note 7用户更换新机，工程师根本没有足够时间彻查问题所在，调查过程草率，因此将Note 7起火症结指向电池供货商。到了更换后的新机再出事，工程师又匆匆查找问题根源，但至今未有发现，也未能令测试的Note 7起火和爆炸。

　　韩媒指，“速度至上主义”是Note 7失败的罪魁祸首。

　　韩国电子技术研究院的电池部门前主管朴哲浣(译音)认为，三星爆炸很可能与电池无关，如果问题源于手机电路板或设计，三星应该早就找到毛病，Note 7比其他手机有更多新技术，起火背后的原因可能非常复杂。

　　韩媒引述专家指，三星在事件上操之过急，“怎可能在9天内断定起火原因是电池工艺问题呢”，而首次召回两周后就换新机，工厂超负荷运作，“可能是假期高强度工作，导致产品质量管理漏洞”。

 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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