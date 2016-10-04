缅怀先烈不忘初心——纪念长征胜利80周年专题

【纪念红军长征胜利80周年特别报道】

红军战士宿营地：綦江石壕镇老街

红军长征时经过的廊桥——老百姓亲切称之为“红军桥”

法制网记者吴晓锋法制网见习记者战海峰

“石壕哪年不过兵，过兵百姓不安宁，唯独当年红军过，一来一去很清静，不拿东西不拿钱，走时地下扫干净”。这是红军长征时期流传于綦江县(今重庆市綦江区)石壕镇百姓中的一首歌谣，歌谣生动地诠释了当年红军长征过境綦江时严明的纪律作风。

10月10日，《法制日报》记者在跟随“‘长征路上奔小康’重庆全媒体‘走转改’大型主题采访活动”——走进綦江区采访时看到，在红军长征精神的指引下，如今的綦江区，坚持稳定第一责任，持续深化平安建设，在保持社会大局安定有序的同时，脱贫攻坚工作也取得了显著的成效。

进驻羊角保卫遵义会议召开

1935年1月初，中央红军避开围追堵截的国民党军队，胜利突破乌江，攻克了黔北重镇遵义城。1月10日，红一军团第一师在政委刘亚楼指挥下，攻克娄山关、桐梓县城。随即，红一军团先头部队继续向贵州新站、松坎方向挺进，近逼川黔边境处的綦江，以防止国民党大部队从川南进入，对遵义构成威胁。

1月15日，红一军团一师二团在团长龙振文、刘瑞龙和政委邓华的率领下，进驻綦江羊角，扼守尧龙山下川黔交界的酒店垭关隘，监视驻扎在贵州酒店垭、綦江九盘子一带的川军二十一军模范师第三旅廖海涛部队和驻扎川黔边界的川军二十一军模范师第四旅潘佐部队。

在国民党反动派惊惶失措、紧张部署之中，中国共产党于1935年1月15日至17日在贵州遵义城召开了中央政治局扩大会议。

红军到达羊角之前，地主豪绅慑于红军声威，早已逃遁，团防兵也躲藏到远离羊角的马老洞。一般贫苦农民闻听红军“打富济贫”，都坚守家门。红二团一进驻羊角，即以严明的军纪出现在群众面前。为不扰乡民，除政委邓华，团长龙振文、刘瑞龙等团部干部分住枫香树老乡家外，大部队都自己动手用小树、谷草搭盖小棚，三五个人挤在一处。大家见红军对待老百姓的态度和蔼可亲，买卖又公平，消除了疑虑，军民很快就打成了一片。红军还把几家地主的100多石黄谷及腊肉、衣物等，分给缺吃少穿的贫苦农民，深得农民爱戴。

红二团宣传队还在羊角和安稳镇的观音桥、九盘子、鱼孔塘等地书写标语、散发传单，宣传共产党和红军的政策。红军宣传队离开羊角时，当地农民杜福生主动带路，将其送往贵州习水的温水。杜福生返回羊角后，被保正王福银加以“卖客”的罪名，送当地团防军杀害。

1969年，邓华将军专程到羊角，深有感触地说：“我们从这里走过时很艰苦。我记得有个地方叫枫香树，我在那儿住过”。

1963年4月4日，时任中共中央副主席、全国人大常委会委员长朱德在杨成武等陪同下到綦江视察时，曾经表达了再想“看看九盘关”的愿望。

进占石壕制造四渡赤水战机

遵义会议后，为了摆脱敌人的围追堵截，中央军委于1935年1月20日制定了《关于渡江的作战计划》。为了实施这一计划，中央军委决定红军兵分两路进发。一路由毛泽东等率领中央纵队从桐梓城北翻马陵岗进发赤水；一路由周恩来等率红一军团从松坎进占綦江石壕，造成佯攻重庆之势，牵制川军兵力，然后迅速转道赤水。

1935年1月17日至20日，红一军团大部队在松坎休整四天。21日早晨，红一军团直属队和第一、第二师8000多人，在周恩来、董必武以及军团长林彪、参谋长左权、政治部主任朱瑞等率领下，以红一师作前卫，红二师作后卫，从松坎出发，经箭头垭和黑镜塘，于当天下午到达石壕。当日上午，红二团也奉命从羊角场出发经箭头垭赶往石壕方向。

红军到达石壕时，当地百姓有的站在路边欢迎，有的端茶递水，主动与红军攀谈。当天，一部分红军留在石壕场宿营，一部分由杨少荣带路继续前进，驻扎在石壕的李汉坝一带。红军驻扎石壕期间，军团部设在石壕场上的禹王庙，参谋长左权，政治部主任朱瑞，保卫局长罗瑞卿等住在庙内；第一师师长李聚奎、政委黄苏、参谋长耿飚、政治部主任谭政，第二师师长陈光、政治委员刘亚楼、参谋长李堂萼、政治部主任符竹庭等分别住在石壕场周边的万天宫、肖公庙、火神庙、土主庙等地。1月22日凌晨，部队开拔，经梨园坝向贵州温水、良村、东隍等地进军赤水。

红军在石壕期间，纪律严明，秋毫无犯，深得群众拥戴和赞扬。当晚宿营石壕场上和李汉坝一带时，有的住宿在街巷，有的住宿在道旁，有的住宿在老百姓的屋檐下，从不乱住老百姓的民房，即使有的老百姓欢迎红军住在屋里，也不乱动老百姓的东西，开拔前要把屋子打扫得干干净净。红军自带炊具、盐、米，在农民家借灶造饭时，亲自挑水、劈柴，不给主人添一点麻烦。红军在街上买东西，总是公平交易，下乡买菜时，要先付钱后取菜。文章开头的那首歌谣生动地诠释了当时老百姓的真实感受。

平安建设扶贫攻坚齐头并进

80年过去了，如今，走在綦江区的大街小巷，红军长征烙下的深刻印记无时无刻不在鼓舞和激励着綦江人民。

“全国法治区县创建先进单位”，这是对于綦江区近年来法治建设的最好褒奖。现在的綦江区，依法治区8个重点专项、50项重要任务全面推进；敢于直面难题，土地例行督察整改成效显著。

在深化平安建设和推进社会治安综合治理工作中，綦江区深化群众工作，完善社会治安防控“五张网”，依法严厉打击违法犯罪，群众安全感达93.4%，连续四年保持高位；政法机关综合满意度、司法公信力逐年持续攀升。全面落实“党政同责、一岗双责”，安全生产连续4年获全市优秀。

不仅如此，2015年，綦江区脱贫攻坚工作按照中央和市委市政府的总体部署，将贫困村销号、贫困户“越线”作为头等大事和第一民心工程来抓，投入上多方整合资金资源，措施上因村、因户施策，帮扶上机关企业总动员，确保了扶贫工作扶到点上、扶到根上，经过全区上下、社会各界共同努力，完成了25个贫困村全部“销号”和6950户22904人“越线”的目标。

万隆村就是綦江人民脱贫攻坚工作的一个缩影。它位于綦江区石壕镇南部，地处重庆綦江、贵州桐梓、习水三县交界地，是大娄山余脉中的一个自然村落，也是重庆市2015年市级重点扶贫村。由于交通不便、信息闭塞，曾是綦江贫穷、落后的代名词。“有女不嫁万隆山，天晴落雨把门关。一天三顿沙沙饭，肚皮烤起火斑斑。”这首流传甚广的民谣，是昔日万隆的真实写照。

近两年来，万隆人在市、区、镇各级关心支持下，围绕扶贫攻坚和“四区一城”发展战略，走旅游扶贫发展之路，强力推进整村脱贫，演绎着二十一世纪的山乡巨变，谱写着脱贫致富的新篇章。

中央红军长征过綦江，虽然只有短暂的七天多一点时间，像一次过境式的穿插，但是非常重要的战略意义。中央红军长征过綦江，造成了红军主力直逼重庆的军事态势，成功地牵制了国民党军队对中央红军的压力，保卫了遵义会议的顺利召开。同时，也确保了中央军委经赤水北上战略计划的完成，为四渡赤水制造了宝贵战机。

中央红军长征过綦江，与綦江人民建立了同甘共苦、生死相依、荣辱与共的鱼水深情，给綦江人民留下弥足珍贵的精神财富。伟大的长征精神将永远激励綦江人民在中国共产党的领导下坚定信念、自强不息、百折不挠、勇往直前，为建设美好家园，实现中国梦而不懈奋斗。