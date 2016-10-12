夜幕下的张庄

人民网郑州10月12日电(辛静) 10月10日傍晚，伴着淅淅沥沥的小雨，“长征路上奔小康”采访团来到了“最美休闲乡村”——舞钢市尹集镇张庄社区。

眼前，小径庭院、灰瓦白墙，一袭徽派建筑。除了漂亮的两层民居，社区内还配套有平整的道路、宽敞的广场、高大的戏楼，还有公厕、游园、垃圾中转站、污水处理厂、综合服务楼及供水供电系统。此外，社区内卫生服务站、活动健身房、移动公司、邮政、银行、超市等应有尽有。村民们俨然过着和城里人一样的生活。

然而就在7年前，张庄却完全是另一副模样。张庄原是一个省级贫困村，辖有7个山区自然村，有8个村民组1076口人，人均耕地不到半亩，交通不便，贫穷落后。村里人有一段顺口溜就形象地描述了当时张庄的面貌：土坯墙，茅草房，鸡屁股是农户小银行；吃粮靠统销，花钱靠救济，姑娘向外嫁，小伙愁新娘……

2009年，舞钢市实施新型农村社区建设，张庄作为革命老区村，在沿湖路南建设了新社区，此后150多户群众先后搬了进来，通过发展旅游、餐饮业逐渐走上了致富路。

石长明家是第一批搬来的住户，靠着父母经营山野菜和自己开挖掘机，家里一年至少有二、三十万元的收入。当记者问起“感觉现在的生活和之前有啥不一样时”，石长明抿嘴一笑，“那可太多了！以前每到下雨，一出去一脚泥，现在路修好了，路灯也装上了，村里绿化也搞起来了……关键是，俺还娶了城里媳妇！”

石长明的爱人曹娟娟家住舞钢市，眼前的她衣着时尚、打扮精致，完全不像一个“村里人”。

记者好奇，“人家都是从农村往城市去的，你咋主动从市里嫁到了农村？”

“这里空气好、环境好，生活节奏也慢，水路电网也都有，完全不和城里差半点啊！”曹娟娟一脸满足，“你看我们家，上下两层，每层一个客厅、四个卧室，外面还有小院，在这儿生活真的比市里还舒服。”

如今，曹娟娟在看孩子之余还在社区负责旅游网站的管理。她的想法很简单，“不图挣钱，就是给自己找点事儿做，同时把张庄的好宣传出去，让大家都来看看。”

随着张庄周边旅游资源的开发，也带动了张庄旅游产业链条的发展。经营家庭宾馆的王德洋就是受益者之一。

王德洋家的两层小楼是当初政府规划建设的“农家乐”户型。“房子的总面积大约有200多平米，当时合650块钱一平，一套房子算下来十五、六万，政府还补贴了一万，自己实际就拿了十四、五万。”王德洋说。

如今靠经营宾馆，他一年收入大约有五、六万。“一个房间80块钱，周末及旅游旺季时客人天天爆满，本儿早都过来了！”王德洋感慨，“现在这日子真是得劲儿，吃穿用度啥都不缺，就差给儿子娶个媳妇了！”

比起王德洋，隔壁李春晓家的日子更是红火。李春晓和王德洋一样，也经营了一个家庭宾馆。除此之外，她的丈夫和儿子还开了一个钢材精加工工厂，仅工厂收入一年就有上百万。

“张庄社区是舞钢市率先启动的17个中心社区之一，一期、二期建设已经完成，目前我们正在筹建三期。”尹集镇党委书记刘钰告诉记者，“2015年张庄社区的人均收入达到了2万元以上，未来我们将依托旅游产业、特色农业、技术帮扶带动更多百姓脱贫致富。”