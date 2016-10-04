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[网络媒体走转改]老区通山“敢”字当先闯出革命、扶贫新天地
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 荆楚网 2016-10-12 19:24
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　　网络媒体编辑记者瞻仰通山烈士陵园记者王振栋摄

　　当地老人讲述大畈镇白泥村革命历史记者王振栋摄

　　荆楚网消息(记者周三春、王振栋、童湛)10月11日，“长征路上奔小康”网络媒体湖北行首站来到通山县。走出了多只革命队伍的老区通山，用敢为人先的“敢”字为昔日革命斗争作出了重要贡献，也在新时期扶贫攻坚中收获了甜头。

　　10万百姓敢打敢拼干革命

　　“我的大伯谭道贝就是红军战士，在战斗中牺牲了。白泥村当年几乎家家户户都参战。”10月11日，在通山县大畈镇白泥村，65岁的村民谭崇仁站在村民自发捐建的苏区保卫战烈士纪念碑前讲到。

　　谭崇仁说，小小的白泥村在册烈士就有300多人。如今村里还有100多名烈士家属，8成以上是直系亲属。而这，只是通山县满城忠烈，敢打敢拼干革命的一个缩影。

　　因为敢打敢拼，通山也成为是全国最早的县级红色政权诞生地之一。

　　通山县烈士陵园满墙的烈士名录、将军事迹历历在目：这个当年不到20万人口的通山县，却有10万多人参加革命，3.2万人为革命英勇捐躯，30多位县委书记就牺牲了20多位。

　　谭氏宗祠、萧克允将军墓……“@湖北高速交警”的编辑姜红鹍在现场忙着用相机记录下每一个画面。

　　“心中只有两个字‘致敬’！希望通过我们的新媒体宣传，让更多的司乘人员来革命老区，即使只走走看看，对老区的红色旅游也是种贡献。”姜红鹍表示。

　　编辑记者瞻仰革命遗迹记者王振栋摄

　　网媒编辑记者看通山产业扶贫现状记者王振栋摄

　　10大措施敢想敢做抓扶贫

　　新时期的老区干群，革命奋斗精神仍在，在敢想敢做闯出了扶贫奔小康的新路子。

　　“有女不嫁板桥郎”。同样是在大畈镇，该镇的板桥村村民过去只能是“住着泥巴房，吃着供应粮。”如今在省纪委的驻点帮扶下，移民扶贫的白鹭新村拔地而起。两层半的小洋楼，水电路网齐全，73户贫困户正陆续装修入住。

　　“政府不光出资帮忙建房，还让我们有了油茶基地、圆饼厂的股份。饼厂一年就能分红1万元。楼上还有光伏发电板。可算有了长期的生活来源。”73岁的王顺西说起现状底气十足。

　　该村摸索出的“资源共享”扶贫模式，让村里的资源变资本，村民变股民，享受企业红利初见成效。

　　龙头带动、挂靠帮带、集体反哺……通山县敢做敢实践，摸索总结出了10种产业扶贫模式让百姓受益匪浅。今年前9个月，通山县村民人均可支配收入同比增长9%以上。

　　“授人以鱼，不如授人以渔。希望这些好政策能够持续下去，造福老区百姓。”央视新闻新媒体编辑张省为这些做法点赞。张省说：“一天的采访收获满满。我们媒体人也应学习先烈有坚定的理想信念，要将革命老区的革命故事传递下去。让大家珍惜现在来之不易的生活。”

　　73岁的王顺西一家今年初搬进了白鹭新村记者王振栋摄

　　“长征路上奔小康”网络媒体湖北行首站来到通山县记者王振栋摄

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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