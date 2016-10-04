10余年间，受贿300余次高达800余万元

违规从事营利性活动，获利6000余万元

区区一个科级干部，如何成为反面典型？

从2002年起，张文先后担任广安市邻水县地税局和财政局“一把手”。在长达10余年的主要领导岗位上，张文收受120余人贿赂，多达300余次，金额高达800余万元；以入股和高利转贷等方式违规从事营利性活动，获利金额累计高达6000余万元。如果用平均法计算张文担任“一把手”的这12年，其每天的违纪违法所得高达1.5万余元，真可谓“日进斗金”。

2015年8月，广安市纪委给予张文开除党籍、开除公职处分。目前，检察机关正依法对张文涉嫌犯罪的问题提起公诉。

这是广安建区设市以来涉案金额最大、涉案人员最多、为国家挽回经济损失最多的一个典型的“小官巨腐”案件。

张文，广安市邻水县财政局原党委书记、局长，区区一个科级干部，是如何成为两个“最多”，一个“最大”的反面典型的？

手握实权

财政局长大肆贪腐

邻水县是一个有100万人口的大县，财政局局长这个位置的重要性，张文有充分认识。

2014年，在县地税局长位置上坐了8年的张文，想方设法坐到了县财政局长的位置上。从此，掌握一县财政大权的他，掌控着全县国计民生的重大项目、工程和财政资金大权，本地区财政资金的分配和流向，社会资源的直接分配，于是张文成了项目老板和某些部门、乡镇领导“围猎”的重点对象。

2012年至2014年，工程商应某某，为了在其承建的邻水县西天乡中心学校公寓项目和城南初中教学楼项目两个工程拨款上得到张文的关照，分3次送给张文现金34万元。

长达10余年间担任县地税局长、县财政局长，张文收受贿赂多达300余次，金额高达800余万元；以入股和高利转贷等方式违规从事营利性活动，获利金额累计高达6000余万元。

家族上阵

亦官亦商与民争利

在邻水县，无论是政界还是商界，张文都有一定的“影响力”。一些乡镇党委书记、乡长镇长想调动工作，就会想到找张文帮忙；不少企业老板资金困难，也会找张文借钱或邀请他入股合作，仅查证的就有20余人。

张文在十余年的“一把手”工作经历中，“商人”身份也一直伴随其左右。他本人先后涉足煤矿、房地产、工程建设等领域，从中获取了巨额财富，成为邻水县的“商界名人”。同时，在他的影响下，其亲属大多在邻水县工作或经商，利用其职务便利和影响大搞权力寻租，在当地造成恶劣的社会影响。其大姐利用其地税局长的职务便利，长期兼职税务代理、二手房代理等，从中获取暴利；其表弟利用其财政局长的职务影响，长期插手财政资金项目的招投标，中标大量项目后再加价转卖，从中谋取暴利，仅查证违法所得就达400余万元。

殊不知，张文通过“影响力”获取巨额财富的背后，无不是通过权力寻租，不惜牺牲国有资产换来的一己私利，干的就是典型的以权谋私的违纪违法勾当。

心存侥幸

始终迷信“潜规则”

2010年，张文在邻水县地税局担任领导已有近十年时间，按组织原则应将其调整至邻水县以外的地税系统任职。一旦离开邻水，张文在当地多年编织的利益网、发财梦将随之破灭。张文为继续留任邻水，四处活动，想方设法转任到县财政局长位置上。担任财政局长后，张文手伸得更长了。他利用财政资金的审批和拨付权，大肆收受各财政供给单位的钱物，可谓是变本加厉。

2013年，在中央八项规定出台之后，作为县财政局长的张文，本应督促各级各部门严格执行财经纪律，为落实八项规定尽到财政资金监管之责。但是，他却带头违反纪律，仍然以干部职工活动补助、职工生日、慰问职工父母生日等名义，超拨财政资金15万余元给局工会，用于违规向财政局的干部职工发放补贴、福利和购物卡。

党的十八大以来，从中央到地方，各级党委、纪委反腐的决心、力度之大，并没有引起张文的足够敬畏，他始终对纪委反腐持怀疑态度，抱着“交易隐蔽”“以前伸手多次也没事”“不会轻易查到我”等侥幸心理，依然我行我素，大搞权钱交易，继续以身试法多次收受大额贿赂。正是这种几乎贯穿了其腐败全部轨迹的侥幸心理，使张文最终被自己一手编织的“利益网”网住，梦断发财路。

目前，检察机关正依法对张文涉嫌犯罪的问题提起公诉。

办案者：

“人性贪婪、信仰沦丧”

广安市纪委“张文案”有关办案人员，近日接受华西都市报记者采访时表示，张文贪腐案，与其人性贪婪、信仰沦丧，以及制度缺失、监督不力密切相关。

无论是在地税，还是在财政，张文的工作性质决定了其经常和大小商人打交道。从开始收受“小恩小惠”，发展到“一发而不可收”，均是因为其心理失衡造成的。在他看来，自己虽然掌握着全县的财政大权，但自己一个月的收入还不及这些老板的一顿饭钱，他觉得太不公平了，期望自己也能成为富翁。有了这种想法后，张文开始与一些商人越走越近，与老板合伙投资“跨入”商海。但是，仅靠他以前微薄的积蓄进入商海，可谓是杯水车薪。为了迅速积累原始资本，张文便愈加放纵自己，不仅对送礼者来者不拒，还滥用职权违规处置国有资产为自己谋利，逐步坠入违法犯罪的深渊。

2002年，张文担任地税局长期间，邻水县一房地产项目欠税高达2000余万元，张文不仅不按照税法规定采取拍卖房产抵缴税款等税收强制措施，还直接指示邻水县直属税务所对该项目放松监管，致使国家仅税收滞纳金损失就超过800万元，而张文自己却从中获取了好处费100余万元。

忏悔者：

“一切都是浮云”

“父母把所有的希望都寄托在我身上，结果他们晚年该享福的时候，我却让他们悲痛欲绝，这个代价是惨痛的，对家人的打击是灭顶的。我走到楼下的时候，忍不住回头望了一眼，他(儿子)在窗边望着我，眼泪一直在流，这是人间最悲惨的一幕。如果可以重来，我钱也不想要，官也不想当，只想陪父母多散散步，陪儿子多聊聊天，这种天伦之乐才是人世间最美好的生活。”这是张文因严重违纪被移送司法机关时声泪俱下的忏悔。

被组织调查后，张文才真正意识到“一切都是浮云”，“唯有享受天伦之乐才是人世间最美好的生活。”张文发出了深深的感慨：“还是习近平总书记讲得好，要想当官，就不要去发财，要想发财，就不要来当官，鱼与熊掌不能兼得。”华西都市报记者曹笑