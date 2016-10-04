重走长征路 感受老区新变化

——“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动侧记

光明网记者 李政葳

80年前，红军长征胜利谱写了一段光辉篇章，为后人留下了伟大的长征精神。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”为纪念红军长征胜利80周年，宣传和践行长征精神，培养锻炼网络媒体队伍，8月23日至9月底，中央网信办主办了“长征路上奔小康”大型主题采访活动，来自人民网、新华网、光明网等近百家网络媒体的编辑记者371人次参与其中。在这一个多月里，集体采访团队行程13200多公里，经过江西、湖南、贵州、四川、甘肃、陕西等六省，同时，福建、广东等九省区市也独立组织526名编辑记者，行程16300多公里。采访团队的编辑记者们集中采访宣传了如今长征沿线各地经济社会发展的辉煌成就和人民群众的幸福生活。

网媒记者在江西瑞金采访革命烈士后代、87岁的廖秀英。刘志强摄/光明图片

老区按下脱贫致富“快捷键”

8月23日上午，“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”采访活动的启动仪式在江西于都县中央红军长征出发地纪念园举行。启动仪式上，中央网信办副主任任贤良为采访团授旗。

任贤良表示，80多年前，中央红军从赣南这块浸染着革命先烈鲜血的红土地开始了举世闻名的两万五千里长征。我们要继承和弘扬好伟大的长征精神，缅怀先烈、不忘初心，走好新的长征路。

一路下来，采访团倾听了百岁老红军王承登的长征经历，记录了老记者罗开富30年前重走长征路的感人故事，登上了海拔4114米的夹金山，体验了阿坝州红原县过草地的艰难，也见证了花垣县十八洞村、湄潭龙凤村、静宁继红村、洛川旧县镇等革命老区的巨大变化。

电商创业、产业扶贫、红色旅游……80年后的今天，长征沿线的革命老区正继承和发扬着长征精神，在新的长征路上按下精准脱贫致富的“快捷键”。

用心、用情、用功“走转改”

在一线采访中，年轻的记者编辑们顶着酷暑，冒着大雨，起早贪黑，坚持用心、用情、用功“走转改”，“下车采访，上车写稿”成为工作常态，即便遇到崴脚、受伤、生病、高原反应等情况，也都始终坚持参加采访活动，以实际行动践行了长征精神，体现了网络媒体的责任与担当意识。

参加陕西站采访的新华网编辑马若虎说，虽然活动只有短短的几天，但是其中的收获却让人受益一生。在长征精神的指引下，所有参加活动的编辑记者更明白了艰难困苦、玉汝于成，更懂得了不忘初心、继续前进。

这次采访活动在青年网络编辑记者的心中播下了“人民至上”的种子，密切了与人民的血脉联系。

全媒体展示长征沿线新面貌

与以往的报道形式相比，此次采访活动同频共振，全方位、全媒体展示长征胜利的光辉历史和沿线老区发展新成效。

采访中，央视新闻中心重点采用了无人机报道形式。在平凉市静宁县界石铺，结束红军长征毛泽东旧居纪念馆的参观后，一段名为“你知道界石铺吗？”的视频在网上迅速传播，9个小时，点击量224万，点赞2.8万次。“全媒体记者要尝试十八般武艺样样精通，除了航拍，这次采访我还要发布文字报道和图片新闻。”该视频的拍摄者、央视新闻中心记者安文剑说。

光明网也派出全媒体采访报道团队，在图文报道的基础上，还运用了VR设备、无人机、网络直播等新媒体报道形式，用一篇篇感人的文字、一张张精美的图片、一段段震撼的视频，记录下了红色革命老区的靓丽新颜。

截至10月9日，关于本次采访活动，中央新闻网站、地方主要新闻网站、主要商业网站及“两微一端”开设专题专栏近百个，全网发布图文、视频、H5、VR等各类新闻作品19.4万余篇；新浪微博话题“#长征路上奔小康#”“#筑梦长征路#”阅读量累计达8亿次，网民转评点赞849.8万次。

长征精神的火种，正以新的方式，在网络上进行传递……

《光明日报》（ 2016年10月12日 07版）