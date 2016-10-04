题记：今年是纪念长征胜利80周年，我们今天再一次重走长征路，再一次到我们革命老区走一走、看一看，这本身就是对我们共产党员灵魂的一次溯本求源，就是一次让长征精神洗涤我们灵魂的精神之旅。

历史，总是能够从现实的关照中折射出精神的磅礴力量。我们深切缅怀先烈，是为了不忘记我们从哪里来，又要到哪里去；我们不忘初心，更是为了在新的历史时期走好新的长征路。我们要继承和弘扬好伟大的长征精神，缅怀先烈、不忘初心，走好新的长征路。

江西：万里长征，从这里出发

初秋的于都，景色旖旎、秋雨绵绵。8月23日上午，在于都县中央红军长征出发地纪念园，由中央网信办主办的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动启动仪式在雨中如期举行。参与本次活动的媒体记者及于都各界群众1000余人在漫漫秋雨中共同见证了这一历史性时刻。

江西美，美在她的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”；江西行，行在她的承东启西、沟通南北的战略性地位；江西胜，胜在她正在践行美丽中国的“江西样板”。在兴国，当地政府将油茶产业作为精准扶贫的主导产业，兴国县还先后制定了油茶产业发展实施方案、精准扶贫低产油茶林改造实施方案，确保新植油茶林和油茶低产林改造齐步走。此外，该县还聘请中国林科院和省市林业专家进行指导，对规划的基地进行高标准建设，在杰村等乡镇打造集高产油茶示范园、新品种博览园、旅游观光园三位一体的油茶示范样板。

在瑞金，提及“廖奶奶咸鸭蛋”这个品牌，许多人已经耳熟能详。得益于江西邮政“电商+合作社+贫困户”这一电商脱贫工程，“廖奶奶咸鸭蛋”这一品牌经过一年多的精心经营，虽然还是规模较小的庭院经济，但在当地也开始小有名气，廖奶奶也成了“网红”，竖起了一面网络致富的“红旗”。

在南昌，当地政府将生态优势发挥得淋漓尽致，生态优先理念，让南昌的地更绿、水更清、天更蓝。尤其近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》，首批选择生态基础较好、资源环境承载能力较强的江西等省作为试验区，这对于正处于加速发展的爬坡期和生态建设的提升期、发展与保护的双重压力进一步凸显的江西而言，意义重大且机遇难得。

湖南：精准扶贫，吃透“精准”内涵是关键

精准扶贫，唯有知行合一，才能“开花结果”。这不仅是对帮扶者而言，对扶贫对象而言，也是如此。帮扶者，如不能解决“如何扶”的问题，并在具体举措如驻村帮扶、结对子帮扶、教育帮扶、技术帮扶等等上有的放矢，亲力亲为，一一到位、一一兑现，帮扶不可能落地实处，不可能实现其功能转化，帮扶也就沦为口号，徒有其表；帮扶对象，如只是扮演“思想的巨人，行动的侏儒”的角色，脱贫也不过是一场暗恋的闹剧，一厢情愿，没有结果。

花垣县十八洞村的第一支书施金勇接受记者采访时谈到，不解决思想问题，精准扶贫便无法精准落地。破解该难题，十八洞村推出了“思想道德星级化”管理模式，即以户和个人为单位，以是否虐待老人等7个标准来为家庭和个人评定道德星级，激活个体的道德羞耻心、自豪感，实现思想转化，为个体、家庭的脱贫行动注入思想的“强心剂”。

湘西凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村。水果产业化“脱贫致富”是它的名片，自然成了采访团“狩猎”的对象。返乡脱贫致富能手周祖辉顺理成章便成为“狩猎”的聚焦点 。创业也并非一帆风顺。从开始的茫然失措，到投资几十万元打水漂，他体验了和其他创业者一样的无奈、心酸。经过一段时间的“摸爬滚打”，他找到了自己的路子，因地制宜地打造出了属于自己的产品：蜂蜜柚子茶。因当地富产柚子，产品原料来源不缺，降低了成本，加上他独有的制作秘方，该产品获得了市场的认可。目前，公司的直营店+加盟店有20多家，分布全国多地，年产值1000多万。

唯有辨析精准扶贫的狭义和广义的区别，弄清精准扶贫的内涵和外延，实事求是、因地因人制宜，扶贫扶到点、根、心上，同时抱着“善为国者，遇民如父母之爱子，兄之爱弟，闻其饥寒为之哀，见其劳苦为之悲”的情怀，精准扶贫才能在为民谋福利、扶贫攻坚上做到了名副其实、精准落地。

贵州：小康路上奏响“新长征”的交响曲

这是一块酝酿着革命的红土，也是一块经历了长征的热土，贵州一直都有着光荣的革命传统。1934年至1936年期间，中国共产党领导的中央红军，红二、红六军团在长征途中先后转战贵州，书写了彪炳史册、光耀千秋的伟大篇章，红军以自己的实际行动，赢得了贵州各族人民的真心拥护和支持。英勇的贵州各族人民，也积极参加革命根据地建设，为建立和保卫红色政权，为红军的生存发展做出了巨大的牺牲和贡献。黎平会议、遵义会议、四渡赤水、娄山关战役……这些改变中国革命的事件深深地打上了“贵州烙印”，贵州由此饱含“红色气质”。

花茂村位于遵义市播州区枫香镇东北部，距苟坝会议会址不远，1935年红军路过，为此地种下红色“基因”。“红色之家”生意相当红火，“到了忙的时候，我根本没时间和你们聊天，你们在院子里恐怕都难有站脚之地。”王治强家的小院子里，一天曾最多有600余人用餐。得益于红色旅游资源开发和基础设施完善，花茂村从极为贫困的“荒茅田”一跃变成“富裕村”，王治强只是其中的个体受益者。

在娄山关山脉，长有一种小青藤，已藏在贵州遵义的深山多年，如今却“长”成了藤编产业，铺好了板桥镇娄山关村的致富路，让10年前还是“国家扶贫开发一类”的重点村，在10年后的人均年收入翻了10倍。一根小青藤，同样让娄山关变得“神秘”。娄山关的村民上山割青藤，带回家加工成藤编制品，销往全国各地。

站在贵阳这块红色的土地上，回顾长征那段艰苦卓绝的历史，我想每一名媒体人都有责任和义务把那一段段在时间的沙漏里传承下来的红色的基因传承和发扬。忠诚从来不是空洞的，而是具有丰富内涵的精神引领。在艰苦卓绝的长征途中，面对强大的敌人和恶劣的自然条件，红军将士始终坚信“只要跟党走，一定能胜利”，因而能够历经千难万险，最终抵达胜利的彼岸。

四川：他们历经苦难，我们获得辉煌

近年来四川深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实五大发展理念，大力实施多点多极支撑、两化互动城乡统筹、创新驱动“三大发展战略”，奋力推进经济大省向经济强省跨越、总体小康向全面小康跨越，全省呈现出经济平稳较快发展、民生持续改善、社会和谐稳定、干部奋发有为的良好局面。

在中国西南夹金山脚下，生长着一大片玫瑰花园。这片玫瑰园属于小金县清多香玫瑰种植专业合作社，合作社的负责人是四川省阿坝州藏族羌族自治州小金县达维镇冒水村村主任陈望慧，她有一个和她多年经营的花儿一样美丽的微信名，叫“玫瑰”。2012年，陈望慧牵头成立了小金县清多香玫瑰种植专业合作社，动员冒水村村民试种了50多亩大马士革玫瑰。玫瑰花采摘后带到兰州进行加工。加工后的产品品质得到了玫瑰行业专业人士、专家的一致好评。这更增添了陈望慧做好玫瑰产业的信心。此外，在实现玫瑰产品深加工的同时，清多香玫瑰种植专业合作社还将建设“高原玫瑰”生态园，将当地藏民与玫瑰旅游产业相结合，打造成以“观光农业”。

位于雅安市芦山县龙门乡古城坪村的红四方面军第三十军指挥部旧址旁，有一棵树龄1200余年的金丝楠木，被当地群众称为“红军树”。“红军树”又被形象地称为“龙马树”，只因其“马头龙尾”的奇特长相。1935年10月底，红四方面军挥师南下雅安，发起“天（全）、芦（山）、名（山）、雅（安）、邛（崃）、大（邑）战役”。朱德总司令铭文称赞：“青龙场的战斗是天芦战役中的模范战例”。

日干乔，2005年，若尔盖大草原被《国家地理杂志》评为“中国最美湿地”，日干乔大沼泽便是其重要的组成部分。但在81年前，这里却被途径于此的红军战士喻为“陆地上的死亡之海”。现在的草地与那时相比，已经有了很大的改变：新中国成立以来，当地政府经过对沼泽的开沟排水，改植牧草，杀虫灭害的改良，加之随全球气候转暖，沼泽自然趋干，面积日益缩小，日干乔大沼泽水位下降1.2米，沼泽变成了草原。“即使是现在，这个草地，你们看着很干，但只要用力躲一下脚，也还是能踏出水来”，讲解员指着不远处的草原说。

甘肃：用会师精神指引新的长征路

在群山环抱，小河环绕的会宁县城，矗立着一座始建于明代的古城楼，飞檐翘角，庄严雄伟，这就是著名的会宁红军会师楼。会宁自古以来就是交通要道、军事重地，素有“秦陇锁钥”之称。1936年10月，中国工农红军三大主力在会宁胜利会师，标志着万里长征胜利结束，是中国革命走向胜利的转折点和里程碑。

走进历史的现场，我们不禁要问，究竟是什么让中国工农红军克服艰难困苦、视死如归、徒步跋涉二万五千里胜利会师？在此次的采访活动中我们听到了答案，一位老人这样告诉我们：红军带给会宁的财富是丰厚的，它不是钱财，是精神，是一种催人向上、永不言败的精神。红军长征播下的种子已经开花结果，并将继续开出更加鲜艳的花朵、结出更加丰硕的果实。

在甘肃南梁，一排排仿窑洞样式的店面和住宅分列道路两边，红色老区的浓厚的文化气息扑面而来。在南梁，有一个远近闻名的招牌菜——南梁梅家豆腐。谷清梅介绍，做一锅纯手工豆腐需要好几个小时。最初的时候，梅家豆腐是在家做，做好后再用手推车推到集市上去卖。现年50岁的梅建顺担任着华池县林业局南梁镇林业站站长的职务，平常有空就帮妻子谷清梅做做豆腐，梅建顺告诉记者，他现在最大的愿望就是把祖辈传下来的“良心豆腐”一直传承下去，也算对革命精神和红色记忆的传承。

在会宁县韩家集镇周家湾村的采访中，我们深深感受到了这种力量。周家湾村是2016年预脱贫村，全村共辖6个村民小组，在基本农田整治、退耕还林、道路硬化、农村电网等基础设施不断提升的基础上，还通过栽培优质核桃树、搭建蔬菜塑料大棚、注册养殖合作社等，推进发展产业扶贫。新时期的会宁人民正用自己的行动，继承和践行长征精神，努力克服恶劣的自然环境和落后的思想观念，行走在奔向全面小康的新长征路上。

陕西：寻黄土地上的红色记忆

1935年9月15日，红十二军与陕北红军在陕西省延川县永坪镇会师，成为最早到达陕北的一支长征队伍。1935年10月19日，中央红军第1、3军团到达陕北根据地的保安县吴起镇，胜利会师。10月22日，中共中央在吴起镇召开政治局扩大会议，宣告红军主力长征胜利结束。而从古城西安出发，此次采访团将在铜川、洛川、富县、延安、延川等地进行深入走访，报道革命老区的今昔变化，最后在当年中央红军胜利会师的吴起镇结束活动。

在延水河畔的清凉山南麓，有一座浓淡相间的土黄色窑洞式建筑，它就是延安新闻纪念馆。延安新闻纪念馆是新中国新闻事业的摇篮，也是全国唯一的新闻事业专题纪念馆。这里曾先后是中共中央党报委员会、新华通讯社、解放日报社、延安新华广播电台、中央印刷厂等众多新闻出版单位的所在地。革命时期，广大新闻工作者在潮湿的洞穴里创办通讯社，建立广播，发行报纸刊物，传播马列主义、毛泽东思想，宣传党的路线、方针、政策，为中国革命的胜利做出了卓越贡献。

直罗镇战役纪念馆里，一把红军使用过的大刀和一把柳叶长刀交错摆放，仿佛向采访团成员们展现着当年红军英勇杀敌的场景。凭借简陋的武器和顽强的斗志，红军面对多出自己一倍以上的敌军，果断采取了“诱敌深入、聚而歼之”的战术，最终共歼敌1个师又1个团，俘敌5千余人，取得了直罗镇战役的重大胜利，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个“奠基礼”。

说起陕西洛川，在中国革命史上有着特殊的地位，著名的“洛川会议”就是在这里召开的。如今，洛川已是远近闻名的苹果之乡。洛川县位于延安市南部，地处渭北黄土高塬沟壑区，南接桥山黄陵，北与富县接壤，东南部与宜川、黄龙、白水相连，北洛河纵贯全境，海拔700-1100米。是我国符合优质苹果生产7项气候指标的最佳优生区之一，是发展优质苹果的天择之地。目前，洛川64万亩耕地，苹果面积达到51万亩。

结束语：一次长征行，一生长征情

“坐在同一条板凳上，才缩短了心与心的距离；住在农家的炕头上，收获的才不只是建议。”网络媒体开展“走基层、转作风、改文风”活动，是坚持党的新闻事业性质宗旨、履行新闻工作责任使命的必然要求，也是增强新闻宣传吸引力感染力的重要途径。因为，文字的力量，往往能够更深入灵魂、打动心魄。一次长征行，一生长征情。站在长征胜利80周年这样一个特殊的年轮，我们祝愿伟大而英勇的中国人民，以更加自觉的历史担当传承和弘扬长征精神，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进精准扶贫，凝心聚力、开拓进取，在新的起点上走好新的长征路，朝着全面建成小康社会目标继续前行！