中新网10月11日电据日媒报道，中国国庆节七天长假期间，日本百货店在面向访日游客的商战中并不顺利，而另一方面，观光地出现了不少获益的声音。

日媒指出，其中，以高价商品为主的“爆买”势头减弱，畅销产品向化妆品等转移的影响显现。如何提供让中国游客满意的商品以及如何完善服务或将成为新的课题。

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除了日元走高以外，今年4月中国政府上调了在海外购买商品的关税，“爆买”势头随之减弱。

报道称，阪急百货店梅田总店(大阪市北区)珠宝首饰、手表等高价商品销售情况低迷，国庆节期间的销售额比去年同期减少了约两成。免税商品销售件数则因化妆品和点心受到青睐而增加了约4%。

7日店内的免税柜台挤满了中国游客等。和母亲一同从山东省来的刘菲购买了化妆品和餐具。她满足地表示日本的餐具设计非常好。买了化妆品准备送给朋友的中国女性说道，不管日元升值，只要商品质量好就行。

高岛屋大阪店(大阪市中央区)免税品销售额虽然减少了0.2%，但近期刚刚完成卖场改装的婴幼儿用品方面表现喜人。奶瓶和婴儿车销售情况良好，负责人称“日本制造让人放心，受到了支持”。

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对于高价产品的低迷表现，业内出现“不能一味依赖大牌商品，应当扩充商品阵容”(大丸松坂屋百货店社长好本达也)的声音。

观光地似乎受到了好的影响。在位于日本兵库县丰冈市的城崎温泉，可以看到不少中国游客。该市的相关负责人称“浴衣和温泉等日本文化受到欢迎”。

此外，能够领略大阪城等著名景点夜景的“中之岛夜景观光船”的外国乘客数也比去年同期增加了约两成。

负责人欣喜地表示，“利用旅行团行程结束后的自由时间的中国游客似乎有很多。”