中新网10月12日电 10月10日凌晨3时25分，温州鹿城区双屿街道中央涂村中央街4间6层农民自建房出现突发倒塌事故，事故造成22人死亡，6人受伤。据浙江省温州市公安局鹿城分局官方微博消息，事故发生后，鹿城区公安分局迅速组织力量开展调查工作，控制并刑拘涉案房东夏某某等4人。

案情还在进一步侦查中。

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温州房屋倒塌续：成立调查组 开展旧房排查

中新网温州10月11日电（记者 李婷婷 见习记者 李倩倩 实习生 陈洁 侯敏贤）10月10日凌晨3时25分，浙江省温州市鹿城区双屿街道中央涂村中央街4间6层农民自建房出现突发倒塌事故，目前现场搜救工作基本结束，共搜救出28人，其中22人遇难。11日上午10时50分许，温州市、鹿城区两级政府召开新闻发布会，就温州房屋倒塌事故情况进行说明。

温州房屋倒塌救援现场。 杨青 摄

鹿城区委副书记、区长朱崇敏表示，经初步分析，这起农民自建房突发倒塌事故，系农民自建房年代久、质量差，地质基础不牢，发生突然倒塌，具体事故原因还在进一步调查中。

据悉，事件发生后，温州市、鹿城区迅速启动应急响应机制，并成立事故处置工作领导小组，设现场救援、医疗救护等六个小组，全力开展救援、事故处置等工作。至11日凌晨1时12分，现场搜救工作基本结束。目前在医院接受治疗的6名受伤人员病情稳定。

此外，目前21名遇难人员身份已经确认，还有1名遇难人员身份信息正在加紧辨认。民房倒塌现场也已经基本清理完毕。

温州房屋倒塌新闻发布会。 张茵 摄

朱崇敏介绍，10月10日中午开始，已组织开展全区农民自建房安全防范和城市旧房安全大排查。

另据温州市委副书记、市长张耕介绍，对这次事故，温州市政府已成立事故调查组，对事故的原因和责任展开调查。他称，会坚持实事求是的原则，在彻底查清事故原因的基础上面，依法依规对责任人员做出处理，严肃追究责任单位和个人的责任。

事故现场图。余根铃 摄

同时，张耕表示，当地已立即组织开展城乡房屋安全隐患大排查、大整治。尤其是对各类危旧房屋的排查，包括农村农房的房屋安全情况排查，切实防止类似事故再次发生。

“我们正在研究制定综合整治行动计划，并且迅速布置下去，争取年内取得初步成效，明年能够取得大的成效。”张耕说，前期主要精力在救援，接下来会尽快对这项工作进行部署，抓紧落实。