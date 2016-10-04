洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
温州致22死民房倒塌事故涉案房东等4人被拘
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-12 09:15
分享到：

中新网10月12日电 10月10日凌晨3时25分，温州鹿城区双屿街道中央涂村中央街4间6层农民自建房出现突发倒塌事故，事故造成22人死亡，6人受伤。据浙江省温州市公安局鹿城分局官方微博消息，事故发生后，鹿城区公安分局迅速组织力量开展调查工作，控制并刑拘涉案房东夏某某等4人。

案情还在进一步侦查中。

相关报道：

温州房屋倒塌续：成立调查组 开展旧房排查

中新网温州10月11日电（记者 李婷婷 见习记者 李倩倩 实习生 陈洁 侯敏贤）10月10日凌晨3时25分，浙江省温州市鹿城区双屿街道中央涂村中央街4间6层农民自建房出现突发倒塌事故，目前现场搜救工作基本结束，共搜救出28人，其中22人遇难。11日上午10时50分许，温州市、鹿城区两级政府召开新闻发布会，就温州房屋倒塌事故情况进行说明。

温州致22死民房倒塌事故涉案房东等4人被拘

温州房屋倒塌救援现场。 杨青 摄

鹿城区委副书记、区长朱崇敏表示，经初步分析，这起农民自建房突发倒塌事故，系农民自建房年代久、质量差，地质基础不牢，发生突然倒塌，具体事故原因还在进一步调查中。

据悉，事件发生后，温州市、鹿城区迅速启动应急响应机制，并成立事故处置工作领导小组，设现场救援、医疗救护等六个小组，全力开展救援、事故处置等工作。至11日凌晨1时12分，现场搜救工作基本结束。目前在医院接受治疗的6名受伤人员病情稳定。

此外，目前21名遇难人员身份已经确认，还有1名遇难人员身份信息正在加紧辨认。民房倒塌现场也已经基本清理完毕。

温州致22死民房倒塌事故涉案房东等4人被拘

温州房屋倒塌新闻发布会。 张茵 摄

朱崇敏介绍，10月10日中午开始，已组织开展全区农民自建房安全防范和城市旧房安全大排查。

另据温州市委副书记、市长张耕介绍，对这次事故，温州市政府已成立事故调查组，对事故的原因和责任展开调查。他称，会坚持实事求是的原则，在彻底查清事故原因的基础上面，依法依规对责任人员做出处理，严肃追究责任单位和个人的责任。

温州致22死民房倒塌事故涉案房东等4人被拘

事故现场图。余根铃 摄

同时，张耕表示，当地已立即组织开展城乡房屋安全隐患大排查、大整治。尤其是对各类危旧房屋的排查，包括农村农房的房屋安全情况排查，切实防止类似事故再次发生。

“我们正在研究制定综合整治行动计划，并且迅速布置下去，争取年内取得初步成效，明年能够取得大的成效。”张耕说，前期主要精力在救援，接下来会尽快对这项工作进行部署，抓紧落实。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·今日起支付宝提现正式收费 用这八招仍可免费
  • ·全国29个省份明确陪产假期限 快看看你能休多久？
  • ·舌头发黑、尿液粉红？食物带来的“吓人”反应
    		•
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    郑州出台对策 应对办理不动产证人流爆棚
        10月9日，郑州市不动产登记中心金水区分中心(以下简称金水区分中心)被办理不动产证的市民挤爆办公大厅的图片...
  • ·以后房产证写谁都没用！有它房子才归你
  • ·［房产］开发商“忽悠”手段多 购房者需见招拆招
  • ·［房产］金九银十 买房子贷款多久最划算？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    发改委：洛阳地铁一号线二号线不是同时开工
    新生儿医保办理流程、携带资料、办理地点
    精彩图片
    航拍立交桥：城市里的...
    青岛海湾现炫彩防浪石 ...
    客机降落遭强侧风 触地...
    网曝林丹升级当爸 谢杏...
    精彩热帖

    十大孟母 送福仪式

    光影瞬间 欢乐舞翩跹

    台湾艺术团关庙演出

    情定东方红
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    44岁陶虹秀深邃事...

    舒淇新发型引网友...

    欢乐颂五美回同框

    宋小宝变“白雪公...
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605