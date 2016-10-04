洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
高洪波请辞卸任帅位 执教生涯曾为国足带来惊喜
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-12 09:10
分享到：

中新网10月11日电 在国足0-2不敌乌兹别克斯坦后，国足主教练高洪波在发布会上宣布自己将辞职。他表示，主教练应该承担责任，因健康原因请辞。如若卸任，这将是他第二次离开国足帅位。

第一次执教国足时，他率队大胜韩国，击败法国，为国足带来惊喜；第二次执教国足时，他率队重返12强赛，却在四轮过后黯然离开。

球员时期：获亚青赛最佳球员 世青赛淘汰英格兰

高洪波请辞卸任帅位 执教生涯曾为国足带来惊喜

资料图。中新社发 泱波 摄

1976年，当时只有十岁的高洪波被徐根宝带入北京市崇文区体校。1985年，高洪波成为中国青年队的主力前锋，在当年亚青赛上，他个人包办了全队的5粒进球，荣获最佳球员，率领国青队历史性夺冠。在随后举行的莫斯科世青赛上，中国队淘汰英格兰，进入8强。

1987年，高洪波入选国家二队，在专业队时代多次获得联赛最佳射手。直到施拉普纳上任后，高洪波得以入选国足，并成为队内头号射手。

1994年，高洪波远走新加坡，加盟中峇鲁选区体育俱乐部。第二年回归国安，并帮助球队夺得足协杯冠军和联赛亚军。1997年，高洪波转会广州松日，同年获得最佳射手，帮助球队冲A成功。1999年，高洪波选择退役。

执教俱乐部：率亚泰夺中超冠军 赴荷甲当助教

2001年，高洪波加盟甲B联赛上海中远队，任助理教练，辅佐徐根宝率队升入甲A联赛。三年后，高洪波接手厦门蓝狮队，并于2006年率队获得了中甲联赛冠军，成功冲超。2007年，高洪波执教长春亚泰队，夺取了当年中超联赛冠军，成为中国顶级职业联赛史上最年轻的冠军主帅。

2011年赛季末，高洪波接手当时的陕西人和队，并在球队搬迁贵州后，率队获得联赛第4名及足协杯亚军，球队历史上首次挺进亚冠联赛。2013年后，他还分别执教过上海东亚队和江苏舜天队。2015年9月25日，高洪波赴荷兰甲级俱乐部海牙队，担任为期一年的助教。

执教国字号：两进宫 率国足重返12强赛

高洪波请辞卸任帅位 执教生涯曾为国足带来惊喜

资料图。中新社发 张娅子 摄

2000年，高洪波被任命为中国国少队主教练，率队征战亚少赛，小组赛阶段淘汰韩国队，最终获得第5名。2003年初，高洪波竞聘成为中国国家男子足球队助理教练。

2009年5月，高洪波通过公开竞聘，成为中国国家队主教练，他也是中国足球重返国际舞台后，最年轻的国家队主帅。

第二年，高洪波率队征战东亚四强赛，先后逼平东道主日本队，3-0大胜韩国队，终结国足长达32年的“恐韩症”，并最终获得该届杯赛冠军。同年，高洪波率队在热身赛中1-0爆冷击败法国国家队，这是国足历史上第二次战胜世界冠军级球队。

2011年亚洲杯，高洪波率队2-0战胜科威特，次战0-2不敌东道主卡塔尔队。最后一轮2-2战平乌兹别克，未能进军8强。2011年8月，在中国队备战2014年巴西世界杯亚洲区预赛小组赛前，高洪波被足协免职，改由卡马乔接替国足帅位。

今年2月3日，中国足协决定由高洪波担任主教练，带领国足全力备战世预赛，这也是高洪波第二次接手国足，临危受命的他为中国足球带来短暂的甜蜜：在40强赛最后2轮比赛中，他率队取得2连胜，末轮生死战中，更是以2-0击败卡塔尔，最终晋级12强赛。

然而在12强赛中，国足的表现可谓高开低走，高洪波的排兵布阵和临场指导都受到了质疑。客场不敌乌兹别克斯坦后，高洪波请辞帅位。(完)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·今日起支付宝提现正式收费 用这八招仍可免费
  • ·全国29个省份明确陪产假期限 快看看你能休多久？
  • ·舌头发黑、尿液粉红？食物带来的“吓人”反应
    		•
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    郑州出台对策 应对办理不动产证人流爆棚
        10月9日，郑州市不动产登记中心金水区分中心(以下简称金水区分中心)被办理不动产证的市民挤爆办公大厅的图片...
  • ·以后房产证写谁都没用！有它房子才归你
  • ·［房产］开发商“忽悠”手段多 购房者需见招拆招
  • ·［房产］金九银十 买房子贷款多久最划算？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    发改委：洛阳地铁一号线二号线不是同时开工
    新生儿医保办理流程、携带资料、办理地点
    精彩图片
    航拍立交桥：城市里的...
    青岛海湾现炫彩防浪石 ...
    客机降落遭强侧风 触地...
    网曝林丹升级当爸 谢杏...
    精彩热帖

    十大孟母 送福仪式

    光影瞬间 欢乐舞翩跹

    台湾艺术团关庙演出

    情定东方红
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    44岁陶虹秀深邃事...

    舒淇新发型引网友...

    欢乐颂五美回同框

    宋小宝变“白雪公...
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605