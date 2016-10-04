中新网10月11日电 在国足0-2不敌乌兹别克斯坦后，国足主教练高洪波在发布会上宣布自己将辞职。他表示，主教练应该承担责任，因健康原因请辞。如若卸任，这将是他第二次离开国足帅位。

第一次执教国足时，他率队大胜韩国，击败法国，为国足带来惊喜；第二次执教国足时，他率队重返12强赛，却在四轮过后黯然离开。

球员时期：获亚青赛最佳球员 世青赛淘汰英格兰

资料图。中新社发 泱波 摄

1976年，当时只有十岁的高洪波被徐根宝带入北京市崇文区体校。1985年，高洪波成为中国青年队的主力前锋，在当年亚青赛上，他个人包办了全队的5粒进球，荣获最佳球员，率领国青队历史性夺冠。在随后举行的莫斯科世青赛上，中国队淘汰英格兰，进入8强。

1987年，高洪波入选国家二队，在专业队时代多次获得联赛最佳射手。直到施拉普纳上任后，高洪波得以入选国足，并成为队内头号射手。

1994年，高洪波远走新加坡，加盟中峇鲁选区体育俱乐部。第二年回归国安，并帮助球队夺得足协杯冠军和联赛亚军。1997年，高洪波转会广州松日，同年获得最佳射手，帮助球队冲A成功。1999年，高洪波选择退役。

执教俱乐部：率亚泰夺中超冠军 赴荷甲当助教

2001年，高洪波加盟甲B联赛上海中远队，任助理教练，辅佐徐根宝率队升入甲A联赛。三年后，高洪波接手厦门蓝狮队，并于2006年率队获得了中甲联赛冠军，成功冲超。2007年，高洪波执教长春亚泰队，夺取了当年中超联赛冠军，成为中国顶级职业联赛史上最年轻的冠军主帅。

2011年赛季末，高洪波接手当时的陕西人和队，并在球队搬迁贵州后，率队获得联赛第4名及足协杯亚军，球队历史上首次挺进亚冠联赛。2013年后，他还分别执教过上海东亚队和江苏舜天队。2015年9月25日，高洪波赴荷兰甲级俱乐部海牙队，担任为期一年的助教。

执教国字号：两进宫 率国足重返12强赛

资料图。中新社发 张娅子 摄

2000年，高洪波被任命为中国国少队主教练，率队征战亚少赛，小组赛阶段淘汰韩国队，最终获得第5名。2003年初，高洪波竞聘成为中国国家男子足球队助理教练。

2009年5月，高洪波通过公开竞聘，成为中国国家队主教练，他也是中国足球重返国际舞台后，最年轻的国家队主帅。

第二年，高洪波率队征战东亚四强赛，先后逼平东道主日本队，3-0大胜韩国队，终结国足长达32年的“恐韩症”，并最终获得该届杯赛冠军。同年，高洪波率队在热身赛中1-0爆冷击败法国国家队，这是国足历史上第二次战胜世界冠军级球队。

2011年亚洲杯，高洪波率队2-0战胜科威特，次战0-2不敌东道主卡塔尔队。最后一轮2-2战平乌兹别克，未能进军8强。2011年8月，在中国队备战2014年巴西世界杯亚洲区预赛小组赛前，高洪波被足协免职，改由卡马乔接替国足帅位。

今年2月3日，中国足协决定由高洪波担任主教练，带领国足全力备战世预赛，这也是高洪波第二次接手国足，临危受命的他为中国足球带来短暂的甜蜜：在40强赛最后2轮比赛中，他率队取得2连胜，末轮生死战中，更是以2-0击败卡塔尔，最终晋级12强赛。

然而在12强赛中，国足的表现可谓高开低走，高洪波的排兵布阵和临场指导都受到了质疑。客场不敌乌兹别克斯坦后，高洪波请辞帅位。(完)