中新网北京10月12日电(记者 李金磊)随着广东省出台新版计生条例，目前全国至少已有29个省份在当地新版计生条例中明确了陪产假的期限。其中，最短的陪产假有7天，最长的则有1个月之久。中新网记者调查发现，多数人能享受到足额的陪产假，但也有一部分人的陪产假遭遇了被“缩水”，甚至有人面临有假难休的尴尬。

29省份陪产假一览。中新网记者 李金磊 制图

各地的陪产假能休多长时间？

——甘肃、云南、河南可休1个月

近期修订实施的《广东省人口与计划生育条例》明确，符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方享受八十日的奖励假，男方享受十五日的陪产假。

中新网(微信公众号：cns2012)记者统计发现，目前，除了西藏和新疆外，其余29个省份均相继修改了本地计生条例，明确了本地的陪产假(部分地区称为护理假)的期限。其中，最短的陪产假有7天，最长的则有1个月之久，多数地区的陪产假为15天。

目前，陪产假最短的为天津、山东两地，为7天；其次是上海，为10天。北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、湖北、江西、广东、海南、重庆、贵州、青海等省份的陪产假都为15天。

湖南、四川两地的陪产假为20天；内蒙古、广西、宁夏的陪产假为25天；安徽、陕西两地的陪产假根据夫妻是否异地生活而不同。安徽明确，男方享受10天护理假，夫妻异地生活的，护理假为20天；陕西规定，男方护理假为15天，夫妻异地居住的给予男方护理假20天。

在上述29个省份中，河南、甘肃、云南三地的男性享受的陪产假期限最长。根据新版计生条例，河南的护理假为1个月，甘肃和云南的护理假为30天。

资料图。田健 摄

陪产假实际落地情况如何？

——部分人陪产假遭遇被“缩水”

各地陪产假长短不一，但实际情况中，男职工们是否能享受到这一“福利”呢？中新网记者采访了不同地区的受访者发现，多数人能享受到足额的陪产假，但也有一部分人的陪产假遭遇了被“缩水”，甚至有的人面临有假难休的尴尬。

在陕西西安一家IT公司工作的程序员萧先生今年9月底初为人父，但是却高兴不起来，因为陕西规定的15天的陪产假与他无缘。单位负责人告诉他，公司没有陪产假可以休。“已经在这个公司上班4年了，竟然没有陪产假，这不公平！”

在辽宁大连一家地产企业工作的王先生的陪产假则被“缩水”。按照辽宁的规定，可以休15天的陪产假，但公司只批了7天；在天津从事党务工作的李先生虽然成功请到了陪产假，但休假期间却被单位领导以“工作太忙，人手不够”为由叫回单位加班。

记者在调查中发现，有的企业会以“工作需要”等理由拒绝给职工足额的陪产假，甚至有个别的企业会以“没有收到文件”为由拒绝让职工休陪产假，这也遭到不少网友的吐槽。

遇到陪产假被“缩水”或者有假难休的问题，职工该如何维护自己的合法权益？中新网记者发现，对于如何维权以及法律责任的问题，在各地的计生条例中，多数地区并没有做出明确的规定。

对此，中国劳动学会副会长苏海南在接受中新网记者采访时表示，用人单位应该按照当地计生条例的规定对请休假制度作出具体安排，劳动者在签订合同的时候最好能明确休假权益。在遭遇休假缩水或无法休假的时候，首先应与单位做好沟通，沟通无效的话可以向当地计生部门或劳动部门反映。更重要的是，计生部门应与劳动部门做好沟通，争取把休假落实情况纳入劳动保障监察的内容。

资料图。

休假期间工资福利怎么算？

——多数地区明确工资奖金照发

陪产假期间的工资福利待遇怎么算，是广大男职工关心的另一个大问题。记者注意到，现实中，不少劳动者反映由于休了陪产假，自己的收入遭到了减少。

记者在广西人社厅官网上看到，在广西一家事业单位工作的职工投诉称，2016年1月17日，广西颁布新的《广西壮族自治区人口和计划生育条例》后，自己于2月休了陪产假25天，但是单位要停发2月份的奖励性绩效。

如何避免休假期间劳动者权益受到损害？中新网记者梳理发现，多数地区在本地新版计生条例中明确，陪产假视为出勤，休假期间工资奖金照发，不得降低工资福利待遇。

如，北京明确，女职工及其配偶休假期间，机关、企业事业单位、社会团体和其他组织不得降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同；上海规定，配偶陪产假期间的工资，按照本人正常出勤应得的工资发给；广东明确，在规定假期内照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。

在考勤方面，多地也明确提出休假期间视为出勤。如，护理假长达1个月的河南明确规定，婚假、产假、护理假期间视为出勤；护理假为20天的湖南也明确，增加的产假、护理假视为出勤；护理假为25天的广西要求，休假期间的工资、津贴、补贴和奖金，其工作单位不得扣减。(文中受访者为化名)(完)