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美媒：中国客游埃及拿清凉油当小费 成“通行货币”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 广州日报 2016-10-12 09:04
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　　清凉油

　　埃及。

　　中国游客在埃及。

　　旅途中带足够多的清凉油才能畅通无阻

　　广州日报讯 中国产的清凉油已经成为埃及人趋之若鹜的“小费”。美国《华尔街日报》报道，到埃及旅游的中国游客必定会带上硬币大小的红色锡盒，里面装着提神醒脑、止痒止痛的清凉油，作为小费随手送给当地的服务人员。

　　埃及旅行“通行货币”

　　在参观卡纳克神庙时，中国游客叶三石(音译)在复杂的神殿里迷路了。一个埃及导游给他指路，为了表示感谢，叶先生送他一个硬币大小的红色锡盒，里面装着提神醒脑、止痒止痛的清凉油。中国产的清凉油已经成为中国人在埃及旅行的“通行货币”。

　　在短短6天的旅途里，叶先生送出去50瓶清凉油。“来到埃及前，旅行社反复告诉我要带足够多的清凉油，旅途才会畅通无阻，”叶先生说。“埃及人对中国游客非常好，他们很喜欢这个小礼物。”

　　虽然人数远远不及欧洲游客，但去年到埃及旅游的中国游客已经增长至13.5万人。从埃及吉萨金字塔到红海，中国游客到处送清凉油，对象包括酒店工作人员、海关官员，甚至拿着AK-47步枪的警察。

　　埃及人有时会以拇指划过额头的动作来向中国游客询问是否有清凉油。一位中国游客在微博上写道：“真想知道埃及人为什么这么喜欢清凉油，我准备了72盒。”

　　清凉油如何架起文明桥梁？

　　在红海海岸赫尔格达海滩度假村做清洁工的马里昂说，他收到的清凉油太多了，只能把大部分都转送给亲朋好友。埃及导游路易斯也表示，他多年来已收到上万盒清凉油，偶尔也有泡面和面值5元的人民币纸钞。

　　大多数埃及人不了解中国游客为什么老是给他们送清凉油，而大多数外国游客会给现金。在北京开旅行社的季小姐表示，他们也不知道为什么要提醒中国游客带清凉油去埃及。清凉油如何在两个古老文明之间架起桥梁？埃及导游瓦利德·柯利安认为，送清凉油的习惯可能源自20世纪80年代，当时中国经济处于起步阶段，节俭的外交人员将清凉油作为带有中国文化象征意义的礼物带到埃及。

　　东北师范大学埃及学家李晓东则认为，中国游客一开始把清凉油带到埃及，是方便个人使用。后来发现埃及人也喜欢清凉油，才发展到把清凉油作为小费。“埃及非常热，在那种天气下使用清凉油还是很舒服的，”在很多中国游客看来，清凉油作为小费比钱体面。叶先生说。“但送清凉油，就像是送礼物给朋友。”旅行结束时，叶先生把身上所有的清凉油送了出去。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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