10月11日，中国队球员在比赛中失球后。当日，在乌兹别克斯坦塔什干本尤德科体育场举行的2018年世界杯预选赛亚洲区12强赛中，中国队客场以0比2不敌乌兹别克斯坦队。新华社记者曹灿摄

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国足客场0-2完败乌兹别克斯坦 高洪波宣布辞职

新华社塔什干10月11日体育专电(记者 岳东兴 沙达提)在中国男足11日晚以0：2不敌乌兹别克斯坦、吃到本届12强赛上的第三场败仗后，主教练高洪波立即在赛后宣布辞职。

10月11日，中国队主教练高洪波(中)在比赛前。当日，在乌兹别克斯坦塔什干本尤德科体育场举行的2018年世界杯预选赛亚洲区12强赛中，中国队客场0-2不敌乌兹别克斯坦队。新华社记者曹灿摄

赛后新闻发布会上，高洪波没有回答问题，直接宣布了他的离任声明。

他说：“昨天晚上和中国足协领导有过很深入交流，协会领导也认为目前中国男足存在的问题，应该由你主教练来承担，我明白这个意思。所以比赛结束了，我现在就提出离开。”

“第一个，我感谢这几个月来，工作团队里，不管球员也好，工作人员也好，对我工作的支持和帮助。第二，感谢中国所有的球迷，对中国足球和男足的信任支持。最后祝愿中国男足以后可以越打越好。我现在确实身体也不是太舒服。”

4轮过后，中国队仅积1分，乌兹别克斯坦已经拿到9分，并与伊朗、韩国占据着争夺本组前三的主动权。从理论上来讲，还剩6场球的中国队有足够的分数可以去拿，但从这4场球的表现看，如现阶段没有大的改观，中国队暂不具备冲击理论可能的实力。