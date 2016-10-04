发展乡村旅游经济，村民年收入可达十几万

央广网河南分网10月11日消息(本网特别报道组)干净整洁的水泥街道，一座座崭新的农家“小别墅”，宾馆、超市应有尽有、生意火爆……10月10日下午，河南网络媒体“走转改”采访团来到平顶山舞钢市尹集镇张庄中心社区，看到了一派安居乐业、喜气洋洋的美好景象，也深切感受到了红色革命老区和全国人民一起奋进奔小康的步伐。

有谁想到，十年前，这里是一处交通不便、贫穷落后的省级贫困村——张庄行政村。如今，该村还流传着当时的一首旧民谣：“土坯墙、茅草房、鸡屁股是农户小银行，吃粮靠统销，花钱靠救济，姑娘向外嫁，小伙愁新娘……”

昔日的贫困村张村

贫困村旧貌

而如今，记者在张庄中心社区内的一处展板上却看到，居民改编了一首新的民谣来诠释新生活：“风景墙，别墅房，青山绿水变银行，家家有项目，户户奔小康，社区栽下梧桐树，满天飞来金凤凰…”

2009年，舞钢市实施新型农村社区建设，张庄中心社区成为率先启动的17个中心社区之一。根据规划，张庄中心社区在建设时要突出“以人为本，生态文明”的理念，最终建成集“生活居住、休闲娱乐、观光度假”为一体的旅游服务型社区。目前，一期建设已完工，共建成民居363套，完成入住227户；二期正在建设中；三期处于筹建阶段。

记者了解到，如今的张庄中心社区不仅环境优美，配套设施也在逐步完善。目前，社区内建有公厕、游园、垃圾中转站、污水处理厂、综合服务楼及供水供电系统，开办有卫生服务站、健身活动房、移动公司、邮政服务、银行系统、大型超市等，社区幼儿园和学校也正在建设中。

张庄社区旧貌换新颜

“下一步还要规划四季采摘园、社区颐天阁敬疗产业园、文化创意园，既能扩大我们的影响力，也能解决社区群众就业”，尹集镇党委书记刘玉介绍说。

经过近十年的建设发展，张庄中心社区不仅变成了一处宜居宝地，还被命名为“中国最美休闲乡村”，成为舞钢市乡村游的一个好去处。旅游业发展，带动村民的生活也富裕起来，曾经那些“多见石头少见人”的村民们，摆脱了土坯墙、茅草房，成了入住楼房、开店迎客的“城市人”。

张庄社区村民郭香民深有感触地说：“2002年，一家人开始经营山野菜的加工和销售，那时候村里还是土路，自己家的山野菜只能卖给附近的饭店，销量不稳定，收入也很少。”

贫困村变身中国最美休闲乡村，旅游经济正在做大做强

2009年，郭香民一家搬进了张庄中心社区，“交通方便了，生意也好起来，加上游客的增多，生意是越做越大，还开起了土特产超市，槐花、黑木耳、香菇、山豆角……这些土特产主要卖给饭店和游客，他们都是自己来提货，平时月收入就可超一万，旺季时更多，一年挣十几万元很轻松。”谈起如今的幸福生活，郭香民高兴得合不拢嘴。